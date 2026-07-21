Marvel lleva años intentando fichar a Adam Driver, pero el actor siempre termina rechazando la oferta por videollamada

Adam Driver ha convertido en una tradición rechazar las ofertas de Marvel. (REUTERS/Manon Cruz)

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, reveló que Adam Driver ha rechazado en distintas ocasiones propuestas para integrarse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), pese al interés que el estudio ha mantenido por trabajar con él.

Las declaraciones fueron realizadas durante su participación en el pódcast Happy Sad Confused, donde el ejecutivo fue consultado sobre la posibilidad de que el nominado al Premio Oscar forme parte de alguna de las próximas producciones de Marvel Studios.

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“No es ningún secreto que nos gustaría trabajar con Adam. Pero ya es una tradición reunirnos con él por Zoom y luego que decline la propuesta. Es una tradición de muchos años. No podría ser más cordial. Generalmente es muy directo sobre cómo se siente”, dijo.

Adam Driver siempre rechaza las propuestas para hacer una película de Marvel. (EFE/EPA/TERESA SUAREZ/ POOL)

El presidente del estudio no detalló cuántas veces se han realizado estos acercamientos ni reveló cuáles fueron los personajes o proyectos que Driver decidió rechazar. Tampoco indicó si actualmente existen negociaciones abiertas entre ambas partes.

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Las declaraciones llegan en un momento en el que distintos rumores en redes sociales han vinculado al actor con el futuro reinicio cinematográfico de X-Men. Diversas publicaciones han señalado que Marvel Studios estaría considerando a Adam Driver para interpretar a Magneto en la nueva versión de la franquicia.

Sin embargo, Kevin Feige descartó que existan decisiones tomadas sobre el reparto de esa producción. Durante la entrevista aseguró que el proceso de selección de actores para la película de X-Men aún no ha sido definido y evitó confirmar cualquier nombre relacionado con el proyecto.

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Driver ya forma parte de una de las principales franquicias cinematográficas de Hollywood gracias a su participación en la trilogía más reciente de Star Wars.

Adam Driver interpretó a Kylo Ren en tres películas de "Star Wars" (Créditos: Lucasfilm)

Entre 2015 y 2019 interpretó a Kylo Ren, también conocido como Ben Solo, personaje que apareció en Star Wars: El despertar de la Fuerza, Star Wars: Los últimos Jedi y Star Wars: El ascenso de Skywalker.

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Su trabajo dentro de la saga lo convirtió en uno de los personajes centrales de esa etapa del universo creado por George Lucas y, desde entonces, su nombre ha sido relacionado con distintos proyectos de gran presupuesto.

A pesar de ello, Adam Driver ha manifestado anteriormente que habría estado dispuesto a regresar a Star Wars si existía una propuesta que considerara adecuada.

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Durante una entrevista concedida a Associated Press el año pasado, el actor reveló que trabajó junto al director Steven Soderbergh en el desarrollo de una posible película centrada en Ben Solo, personaje que interpretó durante tres entregas de la franquicia.

Adam Driver estaba dispuesto a retomar su papel en Star Wars. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Según explicó, la idea consistía en desarrollar una nueva historia titulada The Hunt for Ben Solo, proyecto que finalmente no avanzó dentro de Lucasfilm.

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“Siempre estuve interesado en hacer otra película de ‘Star Wars. Habíamos estado hablando de hacer otra desde 2021. Kathleen Kennedy se acercó a mí. Siempre dije que, con un gran director y una gran historia, estaría ahí de inmediato. Me encantaba ese personaje y me encantaba interpretarlo”, declaró.

El actor también explicó que el proyecto fue presentado inicialmente a Lucasfilm, donde, según su versión, recibió una respuesta favorable.

“Presentamos el guion a Lucasfilm. Les encantó la idea. Entendieron completamente nuestro enfoque y por qué queríamos hacerla”, comentó.

Posteriormente, el proyecto fue sometido a consideración de Bob Iger, director ejecutivo de Disney, y Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment. De acuerdo con Driver, ambos ejecutivos decidieron no autorizar el desarrollo de la película.

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Adam Driver aseguró que casi protagoniza una nueva cinta de Star Wars, pero no fue aprobada por Disney.

“Llevamos el proyecto con Bob Iger y Alan Bergman, y dijeron que no. No veían cómo Ben Solo seguía con vida. Y ahí terminó todo”, explicó el actor.

Hasta el momento, Marvel Studios no ha anunciado oficialmente la incorporación de Adam Driver a alguno de sus próximos proyectos, mientras que el reinicio cinematográfico de X-Men continúa en etapa de desarrollo sin un elenco confirmado.

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