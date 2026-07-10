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Por qué esta podría ser la temporada de huracanes menos activa en 13 años

Un informe de la Universidad Estatal de Colorado estima apenas nueve sistemas con nombre, muy por debajo del promedio, y reduce a 17 % la opción de un impacto fuerte en Estados Unidos pese a que el riesgo no desaparece

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FOTO DE ARCHIVO: Restos de casas destruidas por el huracán Ian, de categoría 5, El huracán Ian fue un huracán categoría 5, que a finales de septiembre de 2022 causó daños catastróficos en el el sureste de Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello/Archivo)
FOTO DE ARCHIVO: Restos de casas destruidas por el huracán Ian, de categoría 5, El huracán Ian fue un huracán categoría 5, que a finales de septiembre de 2022 causó daños catastróficos en el el sureste de Estados Unidos (REUTERS/Marco Bello/Archivo)

En un informe actualizado publicado esta semana, investigadores de la Universidad Estatal de Colorado pronostican una temporada de huracanes en el Atlántico particularmente tranquila e incluso señalan la posibilidad de que ninguna tormenta importante toque tierra en Estados Unidos. Sería la temporada menos activa en al menos 13 años.

Según el grupo, solo se esperan nueve tormentas con nombre en toda la cuenca, una cifra notablemente inferior al promedio anual de 14,4. Una tormenta tropical relativamente débil, Arthur, ya rozó la costa de Texas entre el 17 y el 18 de junio.

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De las ocho tormentas restantes, que la Universidad Estatal de Colorado pronostica que se formarán este año, se espera que cuatro se conviertan en huracanes y una debería alcanzar la categoría 3 o superior, lo que la convertiría en un huracán importante.

Infografía que compara depresión tropical, tormenta tropical y huracán, mostrando sus características y recomendaciones de seguridad para la población.
Diferenciar entre depresión tropical, tormenta tropical y huracán permite a la población anticipar los riesgos y tomar precauciones adecuadas según la intensidad del fenómeno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dado que este pronóstico abarca todo el Atlántico norte, las probabilidades de que Estados Unidos se vea afectado son relativamente bajas. De hecho, la Universidad Estatal de Colorado proyecta solo un 17 % de probabilidad de que un huracán impacte fuertemente en Estados Unidos. Esto representa una disminución con respecto al 43 % de probabilidad habitual en cualquier temporada.

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Como otra señal de una temporada menos intensa, las predicciones del grupo para la Energía Ciclónica Acumulada (ACE, por sus siglas en inglés) representan solo el 40 % de lo típico para una temporada. La ACE puede considerarse como el total estacional de toda la energía térmica extraída de los océanos y utilizada por las tormentas para producir vientos fuertes. Resulta especialmente alentador que se pronostique una ACE relativamente baja al oeste de los 60 grados de longitud, donde se ubica Estados Unidos.

¿Qué está provocando esta calma?

Infografía que ilustra el fenómeno de El Niño 2026, con un mapa global destacando sus impactos climáticos y zonas afectadas por lluvias, sequías y huracanes.
Este gráfico explica el fenómeno de El Niño 2026, sus impactos globales en el clima, las zonas afectadas como Estados Unidos, Sudeste Asiático, América del Sur y África Meridional, y los riesgos asociados a lluvias, sequías y huracanes, según la NOAA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debe al creciente fenómeno de El Niño, que se espera que se convierta en el más intenso registrado hasta la fecha.

El fenómeno de El Niño comienza con un calentamiento de las temperaturas del agua en el Pacífico tropical oriental. Esto calienta el aire circundante, provocando su ascenso. Se espera que este ascenso del aire genere más sistemas tropicales en el Pacífico, razón por la cual es probable que se produzca una temporada potencialmente hiperactiva.

Pero todo lo que sube tiene que bajar y ese aire ascendente se ve reflejado en el hundimiento del Atlántico. Esto frustrará muchos intentos de formación de ciclones tropicales, reduciendo así el número total de tormentas.

Además, los patrones de El Niño amplifican la cizalladura del viento, es decir, los cambios bruscos del viento con la altura. Esto disipará algunas perturbaciones antes de que puedan convertirse en tormentas con nombre. Los ciclones tropicales que logren establecerse podrían desestabilizarse debido a los fuertes vientos en las capas altas de la atmósfera, reduciendo así su intensidad.

Las temperaturas del agua en todo el Atlántico también se acercan más a la media, en lugar del calor anómalo y abrasador que caracterizó las últimas temporadas de huracanes.

A pesar de las señales alentadoras que sugieren una menor cantidad de tormentas, es importante que los residentes de las zonas costeras no bajen la guardia. Después de todo, la temporada de huracanes sigue siendo temporada de huracanes.

“Como ocurre en todas las temporadas de huracanes, se recuerda a los residentes de las zonas costeras que basta con que un solo huracán toque tierra para que se considere una temporada activa”, escribieron los meteorólogos del estado de Colorado.

La temporada de huracanes del Atlántico de 1992, por ejemplo, fue escasa sobre el papel, si se mide por la actividad total. La energía ciclónica acumulada fue un 38 % inferior a la media. Solo se formó un huracán importante.

Pero ese fue el huracán Andrew, de categoría 5, que azotó el sur de Florida y los suburbios del sur de Miami.

© 2026, The Washington Post

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