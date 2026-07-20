“El detalle está en otro nivel”: Tom Cruise reveló qué hace única a su nueva película con Alejandro González Iñárritu

Tom Cruise reveló que Digger es una película original desarrollada junto a Alejandro González Iñárritu después de una década de trabajo del director

La colaboración entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu tomó forma en Digger, una película que el actor presentó como un proyecto original y sin antecedentes para ambos, con un nivel de preparación y detalle que, según contó en el podcast Straw Hat Goofy’s Movies, no se parece a nada de lo que había hecho antes.

Cruise reveló en Straw Hat Goofy’s Movies que Digger nació de una idea que Iñárritu quería llevar al cine desde hacía diez años y que derivó en una experiencia nueva tanto para el director como para él. También dijo que el trabajo lo desafió “en todos los sentidos” y que la película exigió una preparación fuera de lo común y una búsqueda del tono durante el rodaje.

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El diálogo con Juju, conductor del podcast, ocurrió 3 años después de su primera entrevista conjunta, según recordó el presentador. En esa conversación, Tom Cruise situó esta colaboración en un lugar aparte dentro de una trayectoria de 46 años.

“Todo lo que sé es que estoy dentro de la película, que estoy dentro con él y que vi sus películas”, dijo Cruise antes de explicar el origen del proyecto. “Este es un proyecto que él quiso hacer desde hace 10 años. Es totalmente original, algo que yo nunca había hecho antes. Nunca había hecho algo así. Él tampoco”.

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El proceso creativo entre Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu combinó una gran preparación con un descubrimiento compartido en la filmación (REUTERS/Caroline Brehman)

Cruise añadió que vio Amores perros cuando Iñárritu terminó la película y que desde entonces lo impresionó su forma de construir un mundo cinematográfico propio. Según Straw Hat Goofy’s Movies, el actor dijo que esa experiencia previa lo ayudó a valorar lo que el director buscaba con Digger.

La preparación y el detalle en “Digger”

Cruise situó el eje creativo de Digger en la preparación previa y en el grado de precisión con el que Iñárritu encaró el proyecto. Lo hizo después de que el entrevistador subrayara la atención al detalle del director.

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Cruise resumió el eje de trabajo en una idea: “La cantidad de preparación”. Añadió que Iñárritu “se preparó para esta película más que para cualquier otra en toda su carrera”.

El actor insistió en esa idea al definir la ejecución de la película: “El nivel de destreza y el detalle están en otro nivel”.

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El tono y la comedia en “Digger”

Tom Cruise sostuvo que el nivel de destreza y detalle de Digger está en otro nivel dentro de su trayectoria de 46 años (Warner Bros.)

Cuando Juju le planteó que esta interpretación parecía distinta de otras de su carrera, Cruise llevó la conversación hacia el tono de la película. Allí ubicó a Digger en un registro que, según explicó, no encaja en una sola forma de comedia.

“Dios mío. Es muy divertido. Es comedia, y no comedia; no es una comedia que sirva igual para todo”, dijo el actor.

Cruise comparó esa búsqueda con trabajos anteriores para marcar la diferencia de ritmo y estilo. “Hay un ritmo diferente. Hay un estilo y un tono diferentes, desde Negocios Riesgosos hasta Cuando los hermanos se encuentran, Jerry Maguire - Seducción y desafío, Les Grossman o Barry Seal: sólo en América. Cada una tiene un tipo de comedia muy distinto”.

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También sostuvo que ese registro no estaba completamente fijado de antemano: “Y hay un tono diferente, y fue divertido descubrir el tono de esta película”.

El proceso creativo con Iñárritu

Digger explora un tono de comedia que no encaja en una sola forma y propone un ritmo y un estilo distintos, según Tom Cruise (EFE)

La parte final de la charla en Straw Hat Goofy’s Movies giró hacia el método de trabajo de Cruise y su intercambio con Alejandro González Iñárritu durante la filmación. El actor evitó teorizar sobre su propia transformación y prefirió describir el proceso desde la práctica. “No lo sé. Simplemente estoy creando. Simplemente estoy jugando”, dijo.

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A partir de ahí volvió sobre la preparación como base de esa libertad en escena: “Lo que hago es prepararme mucho, y mientras trabajamos descubrimos. Cuando trabajo, hay una enorme preparación”.

Cruise explicó que esa exigencia busca desaparecer en el resultado final. “Quiero ocultar la precisión. Quiero ocultar el trabajo”, afirmó, antes de elogiar de nuevo la capacidad de Iñárritu para sumergir al espectador en un mundo cinematográfico sin exponer su andamiaje.

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En ese punto recordó lo que le produjo aquella primera visión de Amores perros. Dijo que primero sintió la película y solo después advirtió la mecánica que la sostenía.

Tom Cruise señaló que busca ocultar la precisión del trabajo actoral en Digger y comparó esa actuación deliberada con tocar jazz (Warner Bros.)

Esa comparación le sirvió para explicar cómo entiende la actuación dentro de una estructura calculada: “Es muy deliberado. Pero estamos tocando jazz”.

“Cuando actúo en una película, no intento imitar una toma tras otra, pero sé dónde está la cámara. Sé los puntos que tengo que marcar. Pero estoy jugando, solo trato de llegar a un lugar en el que estás tocando jazz con eso”, concluyó.

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