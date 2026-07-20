De la Casa Blanca al octágono: el vicepresidente de EEUU reflexiona sobre deporte, juventud y sociedad

Joe Rogan entrevistó a J. D. Vance sobre cultura, deporte, religión y economía, sin centrarse en la política (YouTube:@joerogan)

Joe Rogan, en su podcast The Joe Rogan Experience, entrevistó al vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance. Durante la conversación, ambos evitaron los temas políticos y centraron el diálogo en cultura, deporte, religión y economía.

La charla comenzó con un repaso del encuentro más reciente entre Rogan y Vance, que tuvo lugar en un evento de la UFC en la Casa Blanca. “Me tomó dos semanas recuperarme, solo para procesar: ‘¿Eso realmente pasó?’”, expresó el comentarista. Y el vicepresidente recordó: “Ver cómo levantaban un complejo de ocho pisos en el South Lawn era increíble. Cada día pensaba: ‘¿Qué demonios está pasando? Ah, sí, la UFC’”.

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El evento reunió a miles de personas y ambos lo describieron como una experiencia inusual. “Había 3.000 personas cerca del octágono y 85.000 más en la Elipse. Cuando ocurría algo, el eco de los gritos llegaba en oleadas”, relató Rogan.

J. D. Vance afirmó que la función de UFC en la Casa Blanca fue una experiencia única y Rogan subrayó que hubo siete nocauts en una sola cartelera

“Me fascinó ese retraso en la reacción, casi como una ola”, indicó Vance. Reuters detalló que la organización enfrentó desafíos climáticos, ya que la tormenta amenazó con posponer la velada hasta las 22.30, pero el mal tiempo cambió de rumbo a último momento.

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Durante la jornada, las condiciones climáticas extremas complicaron la logística. “Fue una suerte porque hacía un calor infernal. La humedad en plena mitad de junio en Washington D. C. era brutal”, agregó Vance. La velada se destacó también por un dato singular: “Fue la única vez en la historia del deporte donde hubo siete nocauts en una sola cartelera”, enfatizó Rogan.

El impacto de la UFC y el espectáculo de los luchadores

En la conversación, Vance y Rogan analizaron cómo la UFC ha desplazado al boxeo en el interés del público estadounidense. “Cuando era adolescente, la gente se emocionaba por el gran combate de boxeo de peso pesado. Ahora es la UFC lo que domina”, afirmó el vice.

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“Con la UFC, todas las peleas resultan emocionantes. En el boxeo, muchos solo llegan para el evento principal”, coincidió Rogan.

Joe Rogan y J. D. Vance coincidieron en que la personalidad de los luchadores y el espectáculo son claves en el éxito de la UFC (AP Foto/Jacquelyn Martin, Pool)

La creación de personajes dentro de la disciplina fue otro tema central. Rogan definió a Josh Hokett como “un personaje de lucha libre profesional”. Vance reconoció: “Me atrajo la presentación”.

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En el repaso de combates recientes, Rogan recordó: “Cuando cayó por segunda vez, pensé: ‘Esto no es bueno’. Al principio creí que solo resbaló, pero cuando se levantó y su pierna falló, supe que algo andaba mal”. Y Vance respondió: “Me sorprendió verlo resistir en esa posición”.

Religión, pluralidad y la escuela pública

El diálogo avanzó hacia el debate sobre la religión en la vida pública de Estados Unidos. Rogan planteó la discusión sobre los Diez Mandamientos en escuelas públicas: “Si vas a poner los Diez Mandamientos, ¿por qué no incluir escrituras budistas o musulmanas?”.

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Vance defendió que considerar los Diez Mandamientos como parte de la cultura occidental no equivale a imponer una religión y resaltó la relevancia de la pluralidad.

El debate sobre los Diez Mandamientos en escuelas públicas abrió una discusión entre Rogan y Vance sobre religión, cultura occidental y pluralidad (Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)

Ambos coincidieron en la importancia de convivir con distintas creencias. “Creo que es fundamental tener una fe lo suficientemente firme como para exponerse a diferentes ideas y continuar sosteniendo las propias convicciones”, manifestó Vance.

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Para el vicepresidente, la exposición a la diversidad cultural no representa una amenaza, sino un elemento propio de una sociedad plural.

Economía, desigualdad y desafíos de la juventud

La preocupación por el futuro de los jóvenes y la economía fue otro eje de la entrevista. “Si no ofreces a los jóvenes una expectativa de futuro, elegirán el socialismo. Sienten frustración y perciben el sistema como algo imposible de modificar”, advirtió Rogan. En ese sentido, Vance consideró que sin oportunidades reales, “el socialismo será la alternativa”.

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Rogan y Vance advirtieron que la falta de oportunidades para los jóvenes y la debilidad de los sindicatos agravan la desigualdad y alimentan alternativas como el socialismo o el comunismo (Mark Schiefelbein/Pool via REUTERS)

La participación de los trabajadores y el rol de los sindicatos ocuparon un lugar relevante en la última parte del diálogo. “Uno de los motivos por los que respaldo a los sindicatos es que la alternativa puede ser el comunismo. Hay que otorgar a la gente una voz efectiva en la mesa de negociación”, señaló Vance.

Rogan y Vance intercambiaron perspectivas sobre cómo los jóvenes perciben el mercado laboral y las dificultades para acceder a una vivienda propia. El vicepresidente identificó la falta de acceso a la propiedad como un factor que alimenta el descontento y el giro hacia propuestas alternativas.

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