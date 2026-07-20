Estados Unidos

Rubio afirmó que está dispuesto a reunirse con los cancilleres de Rusia y China durante su visita a Filipinas por la cumbre de la ASEAN

“Estaríamos dispuestos a reunirnos con ellos”, afirmó el secretario de Estado antes de viajar a Manila

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Rubio afirmó que está dispuesto a reunirse con los cancilleres de Rusia y China durante su visita a Filipinas por la cumbre de la ASEAN (REUTERS)
Rubio afirmó que está dispuesto a reunirse con los cancilleres de Rusia y China durante su visita a Filipinas por la cumbre de la ASEAN (REUTERS)

Marco Rubio manifestó que está dispuesto a reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, durante su visita a Filipinas, donde participará en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El encuentro se desarrollará en un contexto marcado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en el Mar de China Meridional y la creciente competencia estratégica entre Washington y Beijing.

Consultado sobre un posible encuentro con Wang o Lavrov, Rubio respondió: “Estaríamos dispuestos a reunirnos con ellos”. Sin embargo, evitó anticipar el contenido de eventuales conversaciones. “Jamás les diría en una rueda de prensa qué temas trataríamos en reuniones como esa. Son asuntos delicados”, afirmó ante periodistas antes de iniciar su viaje.

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La visita representa el primer desplazamiento de Rubio a Filipinas como secretario de Estado y coincide con los esfuerzos de Washington para reforzar su presencia en el Indo-Pacífico frente a la creciente influencia de China. El viaje también ocurre pocos días después de que el presidente Donald Trump acusara a Beijing de injerencia en las elecciones estadounidenses.

Rubio definió a la ASEAN como “nuestra principal vía de interacción con la región” y adelantó que participará en varias reuniones bilaterales, además de encuentros con los demás integrantes del Quad, integrado por Estados Unidos, India, Japón y Australia.

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La reunión anual de la ASEAN, que se celebra durante tres días en Manila bajo la presidencia de Filipinas, reunirá además de Rubio a Wang Yi, Serguéi Lavrov y representantes de la Unión Europea, entre otros altos funcionarios. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, fue invitado únicamente a una ceremonia prevista para el viernes con motivo del tratado de no agresión firmado por la ASEAN en 1976 y no participará en las sesiones ministeriales.

La reunión anual de la ASEAN, que se celebra durante tres días en Manila bajo la presidencia de Filipinas, reunirá además de Rubio a Wang Yi, Serguéi Lavrov y representantes de la Unión Europea, entre otros altos funcionarios (REUTERS)
La reunión anual de la ASEAN, que se celebra durante tres días en Manila bajo la presidencia de Filipinas, reunirá además de Rubio a Wang Yi, Serguéi Lavrov y representantes de la Unión Europea, entre otros altos funcionarios (REUTERS)

Hasta el momento, ni Rubio ni Lavrov anunciaron reuniones bilaterales entre ellos o con el canciller ucraniano.

Uno de los principales temas de la agenda será la guerra entre Estados Unidos e Irán, cuyos efectos se extendieron a distintos países de Oriente Medio. Según dos diplomáticos del sudeste asiático citados por Associated Press, los ministros de Exteriores de la ASEAN prevén emitir una declaración conjunta para expresar su preocupación por el conflicto e instar a ambas partes a retomar el diálogo.

La escalada también reavivó la preocupación por la seguridad del estrecho de Ormuz, paso marítimo por donde transitaba cerca del 20% del suministro mundial de petróleo antes del conflicto. La incertidumbre sobre esa ruta elevó la inquietud en el sudeste asiático, una región de más de 680 millones de habitantes con fuerte dependencia del petróleo y el gas procedentes de Oriente Medio.

En ese contexto, el presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró en marzo el estado de emergencia energética nacional con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible, alimentos y otros bienes esenciales, además de evitar el acaparamiento y la especulación.

La evolución del conflicto en Irán también despertó dudas sobre el grado de atención que Washington puede dedicar al Indo-Pacífico, especialmente frente a las disputas territoriales en el Mar de China Meridional y la situación de Taiwán, dos cuestiones que la administración Trump considera prioritarias.

Desde Washington, el portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, sostuvo que la visita de Rubio busca reafirmar el compromiso estadounidense con la región. “La visita del secretario impulsa una clara prioridad de Estados Unidos: un Indo-Pacífico libre y abierto que brinde seguridad y prosperidad para la región y para el pueblo estadounidense”, declaró.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró en marzo el estado de emergencia energética nacional con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible, alimentos y otros bienes esenciales, además de evitar el acaparamiento y la especulación (REUTERS)
El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., declaró en marzo el estado de emergencia energética nacional con el objetivo de garantizar el abastecimiento de combustible, alimentos y otros bienes esenciales, además de evitar el acaparamiento y la especulación (REUTERS)

Antes de viajar a Manila, Rubio también se refirió a la relación entre Washington y Beijing y defendió la continuidad del diálogo entre ambas potencias. “Cuando tienes dos países grandes y poderosos como Estados Unidos y China, siempre habrá puntos de fricción, siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo”, señaló.

Luego agregó: “Pero creo que es responsabilidad de países poderosos e importantes como el nuestro seguir dialogando y manteniendo una relación; nos lo debemos mutuamente, a nuestros pueblos y al mundo”.

Además de los conflictos internacionales, la ASEAN analizará dos de los principales desafíos internos del bloque: la guerra civil en Myanmar y las disputas territoriales en el Mar de China Meridional.

Desde el golpe militar de 2021 en Myanmar, más de 8.100 personas murieron en los enfrentamientos y cerca de 22.500 permanecen detenidas, según la Asociación de Asistencia a los Presos Políticos. El plan de paz de cinco puntos impulsado por la ASEAN ese mismo año no logró frenar la violencia, motivo por el cual el bloque mantiene excluidos de sus reuniones de alto nivel a los líderes del gobierno militar.

Sin embargo, este mes los ministros de Exteriores de la ASEAN mantuvieron en Bangkok una reunión con el canciller de Myanmar, Tin Maung Swe, la primera en cinco años. La decisión recibió críticas de organizaciones de derechos humanos, que interpretaron el encuentro como un gesto de legitimación hacia las autoridades militares.

La secretaria de Asuntos Exteriores de Filipinas, Theresa Lazaro, rechazó esa interpretación. “No fue, ni debe interpretarse erróneamente como, un abandono del consenso de cinco puntos”, afirmó. También sostuvo que “el camino hacia la paz solo puede lograrse mediante una diplomacia firme con todas las partes en conflicto”.

FOTO DE ARCHIVO: El secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar, U Hau Khan Sum; el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el primer ministro de Timor Oriental, Xanana Gusmão; el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah; el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; y el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, posan para una foto de grupo durante la ceremonia de inauguración de la 48.ª Cumbre de la ASEAN y reuniones conexas, celebrada en Cebú (Filipinas) el 8 de mayo de 2026 (REUTERS)
FOTO DE ARCHIVO: El secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar, U Hau Khan Sum; el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim; el primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul; el primer ministro de Timor Oriental, Xanana Gusmão; el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung; el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr.; el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, el sultán de Brunei, Hassanal Bolkiah; el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto; el primer ministro de Camboya, Hun Manet; y el primer ministro de Laos, Sonexay Siphandone, posan para una foto de grupo durante la ceremonia de inauguración de la 48.ª Cumbre de la ASEAN y reuniones conexas, celebrada en Cebú (Filipinas) el 8 de mayo de 2026 (REUTERS)

En paralelo, los ministros de la ASEAN también mantendrán conversaciones con Wang Yi sobre el avance de las negociaciones para un futuro código de conducta destinado a reducir el riesgo de incidentes en el Mar de China Meridional, donde persisten disputas territoriales entre China, Taiwán, Brunéi, Malasia, Filipinas y Vietnam, con un aumento de las confrontaciones entre fuerzas chinas y filipinas en los últimos años.

(Con información de AP y AFP)

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