“Le debo muchísimo a esa película”: Anya Taylor-Joy repasó cuál fue el proyecto que marcó su vida

Anya Taylor-Joy afirmó que La bruja le dio su identidad como intérprete y le enseñó que el trabajo en un rodaje va más allá de actuar (Universal Pictures)

Anya Taylor-Joy repasa su trayectoria en una entrevista con Hits Radio, desde La bruja hasta El abismo secreto y Lucky, con recuerdos de rodaje, comentarios sobre colegas y reflexiones sobre cómo esos trabajos moldearon su carrera.

En la conversación, Taylor-Joy dijo que La bruja le dio su identidad como intérprete y como parte de un rodaje, que Gambito de dama cambió su vida de una forma que entendió poco a poco y que Lucky participó en decisiones creativas como la música y el reparto. Recordó escenas que la marcaron, como su intento de montar a Black Philip, el sangrado nasal que quedó en Emma y su insistencia en el desenlace de Furiosa.

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Sobre La bruja, contó a Hits Radio: “Le debo muchísimo a esa película porque siento que me dio toda mi personalidad como intérprete, como integrante de un rodaje”.

Y añadió que trabajar con Ralph Ineson, Kate Dickie y Robert Eggers le enseñó que el trabajo “no termina en ser actor” y que, por el bien de la película, había que hacer lo que hiciera falta.

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La actriz recordó además las limitaciones de aquella producción: “Recuerdo conversaciones sobre no tener mucho dinero, y tratar de averiguar cómo íbamos a rodar en la ola de calor más intensa en Canadá con toda esa lana encima”.

La actriz recordó que La bruja se filmó con poco presupuesto y bajo una ola de calor en Canadá (REUTERS/Mario Anzuoni)

Evocó una escena que cambió sobre la marcha: “Originalmente, Thomasin iba a montar a Black Philip en el bosque. Lo intenté. Di un par de pasos. Nos dimos cuenta de que era mejor que ella lo siguiera”.

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Al pasar a Fragmentado, elogió a James McAvoy y explicó, según Hits Radio, que agradeció haber compartido ese rodaje con él. “Estaba muy agradecida de que fuera él”, dijo, antes de señalar que, tras cada toma, el actor aligeraba el ambiente y fue “muy comprensivo” con las tres actrices jóvenes del reparto.

Taylor-Joy también repasó Purasangre y Emma, donde dejó una definición sobre el oficio. “A veces describo la actuación como una especie de psicosis controlada”, dijo, y explicó que para ella implica habitar por completo al personaje y creer todo lo que esa persona cree.

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En Emma recordó un momento que quedó dentro de la película. “Me sangró la nariz justo a tiempo”, contó, y relató que cuando la directora Autumn de Wilde pidió cortar, ella protestó porque sentía que estaban ante algo que debía quedar filmado.

De “Gambito de dama” a “Furiosa”

Anya Taylor-Joy explicó que "Gambito de dama" cambió su vida y que tomó dimensión de su éxito durante la pandemia (Netflix)

Al hablar de Gambito de dama, la actriz dijo que el fenómeno le llegó de forma gradual durante la pandemia, mientras rodaba El hombre del norte con el equipo de Robert Eggers. Según recordó, entendió el alcance del éxito cuando la reconocieron en Nueva York pese a llevar gorro, gafas y mascarilla: “Así que sí, fue una locura”.

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También mencionó su paso por Peaky Blinders, que asocia con un recuerdo de los viajes de trabajo. Contó que muchas veces ella y sus compañeros iban sentados en el suelo del tren, junto a los baños, rumbo a rodajes en Liverpool y Manchester, y que esa serie también le trae a la memoria humo en las habitaciones, vestuario y música.

Sobre El misterio de soho, evocó las noches de filmación mientras sus amigos salían de fiesta y la encontraban vestida para escena. Dijo que durante cerca de dos meses pudo ver de cerca la vida nocturna del barrio.

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Taylor-Joy se detuvo en sus compañeros de reparto, en especial Matt Smith y Nicholas Hoult. Sobre el primero, dijo que le transmite calma, mientras que en el caso de Hoult destacó el vínculo que construyeron en The Menu y remató con una frase: “Sí, merecía esa bofetada”.

En Furiosa, la actriz sostuvo ante Hits Radio que una de las cosas de las que se siente más orgullosa fue haber defendido un desenlace más violento para su personaje. “Me llevó seis meses, pero yo decía: ‘Voy a darle una paliza a este hombre, y va a ser brutal’, y me negué a hacer otra cosa”, afirmó.

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En Furiosa, Anya Taylor-Joy sostuvo que defendió durante seis meses un desenlace más violento para su personaje (Warner Bros. Pictures vía AP)

Contó que asoció ese rodaje con la necesidad de cuidar algo fuera del set. “En cuanto conseguí Furiosa, pensé: ‘Voy a necesitar un gato’”, dijo, antes de explicar que intuía una experiencia y que necesitaba algo a lo que dar afecto y atención.

“El abismo secreto” y la visión creativa de Anya Taylor-Joy en “Lucky”

Al entrar en sus proyectos, Taylor-Joy describió El abismo secreto como una película romántica. Cuando le preguntaron en cuál de sus filmes cree que tendría más posibilidades de sobrevivir, respondió que probablemente en ese, porque siente que ella y Miles forman un gran equipo y podrían salir adelante.

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La actriz contrapuso esa sensación con su reacción al ver Mad Max: furia en el camino por primera vez. Recordó que aplaudió de pie la película, pero también pensó que aquel páramo en el que nada crece y donde el amor recibe castigo era su idea del infierno.

Sobre sus nuevos proyectos, Anya Taylor-Joy definió El abismo secreto como una película romántica y dijo que en Lucky intervino en la música, el reparto y otras decisiones como productora (AP)

Sobre Lucky, explicó que su papel como productora le abrió la puerta a intervenir en cada capa del proyecto. Dijo que, como la protagonista miente de forma constante o atraviesa situaciones en las que no puede ser del todo sincera, quiso una banda sonora de rock encabezada por mujeres para ofrecer una pista sonora sobre quién es ese personaje.

En esa misma línea, celebró la posibilidad de sumar a Fiona Apple a los créditos de apertura. “Era la voz que tenía en la cabeza todo el tiempo”, dijo sobre la cantante.

Taylor-Joy se refirió a la incorporación de Drew Starkey. “Luché por Drew, y conseguimos a Drew, y fue fabuloso”, afirmó, antes de señalar que el papel necesitaba a alguien que, con poco tiempo en pantalla al comienzo, generara apego inmediato y ayudara a entender hasta dónde llega la protagonista.

En el tramo final de la entrevista con Hits Radio, la actriz presentó la producción como una forma de intervenir en decisiones que van más allá de la interpretación.