Entretenimiento

Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

La actriz publicó un carrusel de fotografías y videos de su estancia en Australia, donde se encuentra filmando la adaptación de Gundam

Guardar
Google icon
Sydney Sweeney comparte nuevas imágenes junto a Scooter Braun durante su estancia en Australia. (Instagram)
Sydney Sweeney comparte nuevas imágenes junto a Scooter Braun durante su estancia en Australia. (Instagram)

Sydney Sweeney publicó una serie de fotografías y videos de su reciente estancia en Australia, donde se encuentra filmando una nueva producción cinematográfica.

En la publicación, realizada el 19 de julio a través de Instagram, también aparece su pareja, Scooter Braun, con quien compartió diversas actividades durante su tiempo en el país.

PUBLICIDAD

La publicación reúne 20 imágenes y videos que muestran momentos de la estancia de la actriz en la Costa Dorada australiana. Sweeney acompañó el carrusel con la frase “un pequeño desastre australiano”, en referencia a una recopilación de recuerdos de su paso por Australia.

En una de las primeras fotografías, la actriz de 28 años y el productor musical, de 45 años, aparecen de pie junto a un helicóptero, ambos sosteniendo chalecos salvavidas. Otra imagen muestra al exejecutivo de la industria musical besando a Sydney Sweeney en la mejilla.

PUBLICIDAD

Sydney Sweeney compartió varios momentos de su estadía en Australia junto a Scooter Braun.
Sydney Sweeney compartió varios momentos de su estadía en Australia junto a Scooter Braun.

La publicación también incluye una fotografía en la que Scooter Braun abraza a la artista mientras ambos recorren un circuito de cuerdas en una zona boscosa. En esa actividad los dos utilizan cascos, gafas de sol y arneses de seguridad.

En otra de las imágenes compartidas por Sydney, la actriz aparece mirando hacia la cámara mientras envía un beso con la mano en dirección a Scooter. Él viste un esmoquin y observa a la intérprete durante el momento captado en la fotografía.

Otro de los momentos incluidos en el carrusel muestra a un hombre que parece ser Braun sosteniendo a Sweeney desde atrás mientras ambos recrean una de las escenas más conocidas de la película Titanic.

Sydney Sweeney recreó una escena de Titanic con Scooter Braun. (Instagram)
Sydney Sweeney recreó una escena de Titanic con Scooter Braun. (Instagram)

La última imagen de la publicación muestra a Sydney Sweeney intentando mantener el equilibrio apoyándose sobre la pierna y el hombro de Scooter Braun mientras realiza una pose. La fotografía presenta un efecto de movimiento debido al desplazamiento de la actriz en el momento de la captura.

Además de las imágenes junto a su pareja, la actriz compartió distintos momentos de sus actividades en Australia. Entre ellos se encuentra un video en el que participa en una pista de autos chocones y otro en el que juega cartas.

El carrusel también incluye fotografías de Sweeney con un traje de baño de cuadros, un traje completo de neopreno y una selfie junto a un koala. Asimismo, publicó una imagen frente al espejo luciendo prendas de su marca de lencería SYRN.

Sydney Sweeney posó con ropa interior de su marca. (Instagram)
Sydney Sweeney posó con ropa interior de su marca. (Instagram)

En otra fotografía aparece acompañada por Javon “Wanna” Walton y Noah Centineo, con quienes participa en una sesión de escalada en roca.

Los tres forman parte del elenco de la próxima adaptación en acción real de Gundam, producción de Netflix basada en la serie de anime Mobile Suit Gundam, estrenada originalmente en 1979.

Sydney Sweeney se encuentra en la Costa Dorada de Australia debido al rodaje de esta película, cuya producción comenzó en abril en el estado de Queensland, según información difundida por la plataforma de streaming.

Sydney Sweeney será parte del elenco de 'Gundam' para Netflix. REUTERS/Mario Anzuoni
Sydney Sweeney será parte del elenco de 'Gundam' para Netflix. REUTERS/Mario Anzuoni

La revista PEOPLE confirmó en septiembre de 2025 que Sydney Sweeney y Scooter Braun mantenían una relación sentimental. En ese momento, una fuente señaló que ambos estaban conociéndose y describió el vínculo como una relación de carácter casual.

Posteriormente, hacia finales de 2025, personas cercanas a la pareja indicaron al mismo medio que la relación se había fortalecido y que ambos mantenían un compromiso estable. A principios de 2026, otra fuente aseguró que la pareja atravesaba un momento de estabilidad y confianza mutua.

Temas Relacionados

Sydney SweeneyScooter Braunentretenimientoestrellas de Hollywoodromance

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Birmingham rendirá tributo al vocalista de Black Sabbath con una celebración que busca reconocer su influencia en la música

La ciudad natal de Ozzy Osbourne le rinde homenaje con su primer “Día de Ozzy” tras su fallecimiento

Christopher Atkins asegura que sus excesos le costaron el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon

El actor habló sobre la oportunidad que perdió frente a su colega y repasó momentos clave de su trayectoria en Hollywood

Christopher Atkins asegura que sus excesos le costaron el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon

Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

La pareja fue captada dándose un beso y compartiendo gestos de afecto durante el partido entre Argentina y España en Nueva Jersey

Timothée Chalamet y Kylie Jenner presumen su amor con un beso en la final del Mundial 2026

El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett

Bilaal Salaam Presentó una demanda por 3 millones de dólares contra la actriz por supuestas amenazas durante una reunión en 2021

El examigo de Will Smith pide que el actor testifique en la demanda millonaria que interpuso contra Jada Pinkett

La hija de Charlie Sheen desmiente que el actor financie su vida de lujo: “No me ha dado ni un centavo”

Sami Sheen aseguró que no recibe apoyo económico de la estrella de Hollywood desde hace más de cuatro años

La hija de Charlie Sheen desmiente que el actor financie su vida de lujo: “No me ha dado ni un centavo”

DEPORTES

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

“Prometo dar todo para traer esta Copa de vuelta a Argentina”: el juramento de Nico Paz tras perder la final del Mundial

“Un país está orgulloso de ustedes”: la sentida carta de Di María para la Selección tras la derrota ante España en el Mundial

Los detalles del regreso de la Selección a la Argentina tras perder la final del Mundial: el regalo de bienvenida

Cuánto tiempo estuvo en manos de España el trofeo original del Mundial: cómo es la exclusiva réplica que con la que se quedó

La decisión del plantel de la selección argentina tras la derrota de Argentina ante España en el Mundial

TELESHOW

La foto del Chino Darín con Úrsula Corberó: “Gran Mundial de España y gracias Argentina por tanta pasión”

La foto del Chino Darín con Úrsula Corberó: “Gran Mundial de España y gracias Argentina por tanta pasión”

El mensaje de María Becerra tras entonar el himno en la final del Mundial: “Honrada de cantar para ustedes”

Mario Pergolini se despachó en la final de Argentina contra España en el Mundial: “Ojalá lo prohíban de por vida”

Wanda Nara contó que robaron en su casa durante la final del Mundial: “La policía está cuidando a mis hijos”

Cuál fue el rating del partido entre Argentina y España por la final del Mundial 2026

INFOBAE AMÉRICA

Federación Salvadoreña de Fútbol capacitó a 30 árbitros internacionales en el uso del Sistema de Football Video Support

Federación Salvadoreña de Fútbol capacitó a 30 árbitros internacionales en el uso del Sistema de Football Video Support

El 86% de las empresas en Panamá reportó despidos en el primer semestre de 2026

En Panamá reforestan parte de la bahía de Chame con 2,500 propágulos de mangle

Recorrido visual: El Salvador y la comunidad salvadoreña celebran nuevos logros en taekwondo en Asia

Laura Fernández saluda a la comunidad sorda y recuerda que la Lesco es lengua materna por ley en Costa Rica