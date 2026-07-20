Sydney Sweeney y Scooter Braun presumen su relación con románticas fotos desde Australia

Sydney Sweeney comparte nuevas imágenes junto a Scooter Braun durante su estancia en Australia. (Instagram)

Sydney Sweeney publicó una serie de fotografías y videos de su reciente estancia en Australia, donde se encuentra filmando una nueva producción cinematográfica.

En la publicación, realizada el 19 de julio a través de Instagram, también aparece su pareja, Scooter Braun, con quien compartió diversas actividades durante su tiempo en el país.

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La publicación reúne 20 imágenes y videos que muestran momentos de la estancia de la actriz en la Costa Dorada australiana. Sweeney acompañó el carrusel con la frase “un pequeño desastre australiano”, en referencia a una recopilación de recuerdos de su paso por Australia.

En una de las primeras fotografías, la actriz de 28 años y el productor musical, de 45 años, aparecen de pie junto a un helicóptero, ambos sosteniendo chalecos salvavidas. Otra imagen muestra al exejecutivo de la industria musical besando a Sydney Sweeney en la mejilla.

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Sydney Sweeney compartió varios momentos de su estadía en Australia junto a Scooter Braun.

La publicación también incluye una fotografía en la que Scooter Braun abraza a la artista mientras ambos recorren un circuito de cuerdas en una zona boscosa. En esa actividad los dos utilizan cascos, gafas de sol y arneses de seguridad.

En otra de las imágenes compartidas por Sydney, la actriz aparece mirando hacia la cámara mientras envía un beso con la mano en dirección a Scooter. Él viste un esmoquin y observa a la intérprete durante el momento captado en la fotografía.

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Otro de los momentos incluidos en el carrusel muestra a un hombre que parece ser Braun sosteniendo a Sweeney desde atrás mientras ambos recrean una de las escenas más conocidas de la película Titanic.

Sydney Sweeney recreó una escena de Titanic con Scooter Braun. (Instagram)

La última imagen de la publicación muestra a Sydney Sweeney intentando mantener el equilibrio apoyándose sobre la pierna y el hombro de Scooter Braun mientras realiza una pose. La fotografía presenta un efecto de movimiento debido al desplazamiento de la actriz en el momento de la captura.

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Además de las imágenes junto a su pareja, la actriz compartió distintos momentos de sus actividades en Australia. Entre ellos se encuentra un video en el que participa en una pista de autos chocones y otro en el que juega cartas.

El carrusel también incluye fotografías de Sweeney con un traje de baño de cuadros, un traje completo de neopreno y una selfie junto a un koala. Asimismo, publicó una imagen frente al espejo luciendo prendas de su marca de lencería SYRN.

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Sydney Sweeney posó con ropa interior de su marca. (Instagram)

En otra fotografía aparece acompañada por Javon “Wanna” Walton y Noah Centineo, con quienes participa en una sesión de escalada en roca.

Los tres forman parte del elenco de la próxima adaptación en acción real de Gundam, producción de Netflix basada en la serie de anime Mobile Suit Gundam, estrenada originalmente en 1979.

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Sydney Sweeney se encuentra en la Costa Dorada de Australia debido al rodaje de esta película, cuya producción comenzó en abril en el estado de Queensland, según información difundida por la plataforma de streaming.

Sydney Sweeney será parte del elenco de 'Gundam' para Netflix. REUTERS/Mario Anzuoni

La revista PEOPLE confirmó en septiembre de 2025 que Sydney Sweeney y Scooter Braun mantenían una relación sentimental. En ese momento, una fuente señaló que ambos estaban conociéndose y describió el vínculo como una relación de carácter casual.

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Posteriormente, hacia finales de 2025, personas cercanas a la pareja indicaron al mismo medio que la relación se había fortalecido y que ambos mantenían un compromiso estable. A principios de 2026, otra fuente aseguró que la pareja atravesaba un momento de estabilidad y confianza mutua.