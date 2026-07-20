Andy Burnham asume como primer ministro del Reino Unido con una economía debilitada y el avance de Reform UK como principal desafío (REUTERS)

Andy Burnham asumirá este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido, tras recibir el encargo del rey Carlos III para formar Gobierno, en reemplazo de Keir Starmer, quien deja el cargo apenas dos años después de la amplia victoria electoral que devolvió al Partido Laborista al poder tras 14 años de gobiernos conservadores. El dirigente laborista llegará a Downing Street con una agenda marcada por el bajo crecimiento económico, el aumento del costo de vida, la inmigración irregular y el avance electoral del partido Reform UK, liderado por Nigel Farage.

La transición de poder comenzará con la visita de Starmer al Palacio de Buckingham, donde presentará formalmente su renuncia al monarca. Después de esa audiencia, ofrecerá un breve mensaje de despedida frente al número 10 de Downing Street. Más tarde, Burnham acudirá al palacio para recibir el mandato de formar Gobierno y pronunciará su primer discurso como primer ministro.

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Su equipo anticipó que el nuevo jefe de Gobierno presentará las “prioridades para restaurar la confianza en el Gobierno y dar a Gran Bretaña un mayor margen de maniobra”, con especial atención sobre la crisis del costo de vida. También se espera que exponga iniciativas destinadas a impulsar el crecimiento económico y ampliar la descentralización del poder hacia las comunidades regionales.

Durante la jornada también se conocerán los principales nombramientos de su gabinete. Uno de los anuncios más esperados será la designación del nuevo ministro de Finanzas, en reemplazo de Rachel Reeves.

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Burnham, de 56 años y exalcalde del Gran Manchester, recibió el respaldo del Partido Laborista después de la renuncia de Starmer el mes pasado. Los legisladores consideraron que era la figura con mayores posibilidades de contener el crecimiento de Reform UK, fuerza que ganó respaldo con un discurso centrado en la inmigración.

Burnham acudirá al palacio para recibir el mandato de formar Gobierno y pronunciará su primer discurso como primer ministro (AP)

La vicepresidenta del Partido Laborista, Lucy Powell, sostuvo que la experiencia de Burnham fuera del centro político de Londres le permitió comprender la necesidad de aplicar medidas de mayor alcance para cumplir las promesas electorales del partido.

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Según Powell, el nuevo líder pretende reformar de manera profunda el funcionamiento del Estado y modificar un sistema político que considera excesivamente centralizado. Además, afirmó que el objetivo consiste en ofrecer “seguridad para la gente común en el trabajo, seguridad en su hogar, una vivienda que puedan pagar y vivir en una comunidad de la que puedan sentirse orgullosos, con la certeza de que sus hijos tendrán oportunidades para el futuro”.

Entre los principales desafíos del nuevo Gobierno figuran una economía con escaso crecimiento, el elevado costo del endeudamiento público, el incremento del gasto en asistencia social y la llegada de migrantes irregulares en pequeñas embarcaciones a través del Canal de la Mancha, un fenómeno que impulsó el apoyo a Reform UK.

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A ese escenario se suman factores internacionales, como la volatilidad de los precios de la energía por la guerra entre Estados Unidos e Irán, además de la incertidumbre derivada de la política exterior del presidente estadounidense, Donald Trump.

Burnham también afrontará restricciones fiscales que limitarán su margen de acción. El Reino Unido mantiene elevados niveles de deuda pública y reglas presupuestarias que obligan al Gobierno a equilibrar el gasto con la recaudación tributaria.

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Burnham también afrontará restricciones fiscales que limitarán su margen de acción (REUTERS)

Antes de llegar a Downing Street, Burnham volvió al Parlamento hace apenas cuatro semanas. Entre 2001 y 2017 fue diputado y ocupó distintos cargos ministeriales durante los gobiernos laboristas de Tony Blair y Gordon Brown. Posteriormente construyó su perfil político como alcalde del Gran Manchester, donde adquirió notoriedad nacional.

El nuevo primer ministro dispondrá de un período relativamente corto para intentar revertir la situación del partido antes de las próximas elecciones generales, previstas para 2029. Las encuestas ubican actualmente a Reform UK como una fuerza con posibilidades de imponerse en esos comicios.

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Durante un acto con simpatizantes el viernes pasado, Burnham calificó el cambio de liderazgo como la “última oportunidad” para que el Partido Laborista corrija su rumbo. También aseguró que cuenta con “un plan” para afrontar los problemas del país.

Su primera decisión política llegó incluso antes de asumir formalmente el cargo. El sábado anunció la cancelación del sistema nacional de identificación digital impulsado por Starmer, un programa cuyo costo estaba estimado en 1.800 millones de libras durante tres años.

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Un portavoz del nuevo equipo de Gobierno explicó que esos recursos se destinarán “a donde más se necesitan, como ayudar con el costo de vida”, una de las prioridades que Burnham buscará instalar desde el inicio de su gestión.

(Con información de AFP)