Nueva York: Mamdani logró acuerdos por más de USD 2 millones con empresas por violar normas laborales

La ciudad de Nueva York recordó que los trabajadores pueden denunciar abusos laborales de forma anónima y sin represalias (Europa Press).

El alcalde Zohran Mamdani anunció acuerdos con Walgreens, Allstar Security & Consulting, Calzedonia y Kinship Coffee por violar leyes locales de protección laboral. Como resultado, las cuatro empresas pagarán USD 2,1 millones en concepto de indemnización para más de 1.600 trabajadores, además de más de USD 218.000 en multas civiles y costos.

Las infracciones están vinculadas a horarios laborales, cancelaciones de turnos y licencias protegidas. Mamdani sostuvo que, cuando una empresa recorta el horario de un trabajador o su tiempo libre, el impacto se traslada a la vida cotidiana de esa persona: “Estas leyes existen porque las familias trabajadoras merecen estabilidad laboral. Si las empresas deciden infringirlas, pagarán las consecuencias”.

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Walgreens concentró la mayor parte de la restitución por infracciones

El mayor acuerdo fue con Walgreens, que pagará más de USD 1,6 millones a más de 570 trabajadores de tres sucursales de Brooklyn, además de USD 163.000 en multas civiles. El Departamento de Protección del Consumidor y del Trabajador de la ciudad de Nueva York determinó que la empresa no dio el preaviso mínimo de 72 horas para los horarios de trabajo y exigió horas adicionales sin la notificación ni el consentimiento requeridos por la Ley de Semana Laboral Justa.

Allstar Security & Consulting pagará USD 270.000 a más de 900 trabajadores y otros USD 30.000 en multas y costos. La ciudad concluyó que la firma incumplió la Ley de Tiempo Libre Protegido al no otorgar el tiempo libre remunerado exigido.

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Calzedonia, propietaria de la cadena de lencería Intimissimi con base en SoHo, abonará más de USD 154.000 a más de 50 trabajadores, junto con más de USD 15.000 en multas y costos. La empresa violó la Ley de Semana Laboral Justa al no entregar los horarios con 72 horas de anticipación, exigir horas adicionales sin el aviso o consentimiento exigidos y cancelar turnos con un margen insuficiente.

Kinship Coffee pagará más de USD 67.000 a más de 90 trabajadores, además de más de USD 9.000 en multas y costos, por infringir la ley de licencias protegidas en tres locales de Queens.

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Walgreens afrontó el mayor acuerdo al pagar más de USD 1,6 millones a más de 570 trabajadores de Brooklyn por incumplir la Ley de Semana Laboral Justa (REUTERS/Andrew Kelly).

Leyes de protección laboral de la ciudad de Nueva York

La Ley de Semana Laboral Justa, aplicada por el Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador, busca dar mayor previsibilidad a quienes trabajan en comercio minorista y comida rápida, y contempla compensaciones por ciertos cambios de horario.

Para los trabajadores del comercio minorista, los empleadores deben entregar los horarios al menos 72 horas antes, no pueden programar turnos de guardia, no deben cancelar turnos ya asignados con menos de ese plazo y tampoco pueden exigir horas adicionales con menos de 72 horas de antelación salvo acuerdo voluntario del empleado.

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En el sector de comida rápida, las empresas deben ofrecer horarios regulares consistentes de una semana a otra y publicar los cronogramas con al menos 14 días de anticipación.

A su vez, deben pagar los recargos previstos por cambios de horario y turnos de cierre y apertura consecutivos, permitir que los trabajadores rechacen turnos adicionales y turnos de cierre y apertura, ofrecer primero más horas a la plantilla actual antes de contratar nuevo personal, no despedir ni reducir horas en más de 15% sin causa justificada y reincorporar por antigüedad a empleados suspendidos cuando vuelvan a existir horas disponibles.

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Por otro lado, según la Ley de Tiempo Libre Protegido, antes conocida como Ley de Licencia Remunerada por Enfermedad y Seguridad, los empleados cubiertos tienen derecho a hasta 40 o 56 horas de licencia al año, conforme al tamaño del empleador, además de tiempo libre protegido no remunerado y licencia prenatal paga.

La oficina del alcalde de Nueva York indicó que los trabajadores que crean que sus derechos fueron vulnerados pueden presentar una denuncia en nyc.gov/workers. Las denuncias pueden hacerse de forma anónima, sin importar el estatus migratorio, y los empleadores tienen prohibido tomar represalias contra quienes ejerzan esos derechos.

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