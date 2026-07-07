Estados Unidos

Cómo inscribirse en los 100.000 empleos de verano para jóvenes que ofrece Nueva York en 2026

La iniciativa municipal apunta a residentes de 14 a 24 años y brinda seis semanas de trabajo remunerado entre julio y agosto, con puestos distribuidos en organizaciones comunitarias, comercios, hospitales, instituciones culturales y agencias públicas

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La alcaldía de Nueva York activó 100.000 empleos de verano para jóvenes de 14 a 24 años a través del Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) (REUTERS/Andrew Kelly)
La alcaldía de Nueva York activó 100.000 empleos de verano para jóvenes de 14 a 24 años a través del Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP) (REUTERS/Andrew Kelly)

La alcaldía de Nueva York activó 100.000 empleos de verano para jóvenes de 14 a 24 años a través del Programa de Empleo Juvenil de Verano (SYEP), con seis semanas de trabajo remunerado entre julio y agosto.

La ciudad lo presenta como una vía de acceso al mercado laboral para quienes afrontan más obstáculos para conseguir su primer empleo.

La ciudad presentó al SYEP como el programa de empleo juvenil más grande de Estados Unidos, con 63 años de funcionamiento.

Un estudio de 2021 citado en el texto fuente indicó que la participación redujo en 17% la probabilidad de arresto y en 23% los arrestos por delitos graves.

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El programa distribuye a los participantes en miles de centros de trabajo de toda la ciudad, entre ellos organizaciones comunitarias, pequeñas empresas, hospitales, instituciones culturales y agencias gubernamentales. Allí pueden adquirir experiencia laboral, desarrollar habilidades profesionales y recibir un salario.

Inscripción y próximo proceso

Grupo de jóvenes en un espacio de oficina con grandes ventanales. Algunos de pie con camisetas y credenciales, otros sentados en escritorios con computadoras.
El SYEP ofrece seis semanas de trabajo remunerado entre julio y agosto y funciona como primer acceso al mercado laboral para muchos jóvenes de Nueva York (Imagen Ilustrativa Infobae)

La iniciativa está dirigida a residentes de la ciudad de Nueva York de entre 14 y 24 años y ofrece seis semanas de experiencia laboral remunerada. Para muchos, representa el primer contacto formal con un entorno de trabajo.

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La convocatoria de 2026 cerró en marzo. En este momento, solo quienes se inscribieron pueden modificar sus datos o revisar el estado de su postulación.

El próximo proceso de solicitud se abrirá a principios de 2027. Eso dejó fuera nuevas postulaciones para este verano y limitó la gestión del trámite a quienes ya estaban dentro del sistema.

El alcalde Zohran Mamdani dijo en un comunicado: “Para muchos jóvenes neoyorquinos, un empleo de verano es más que una simple forma de pasar el tiempo; es un paso hacia su futuro. Durante años, SYEP ha ayudado a miles de neoyorquinos a iniciar sus carreras, perfeccionar sus habilidades profesionales y retribuir a los vecindarios que consideran su hogar, todo ello mientras ganan dinero”.

La vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, la doctora Helen Arteaga, dijo: “El camino hacia el éxito profesional y personal se construye gracias a programas como el SYEP, que brindan a los jóvenes neoyorquinos la experiencia que necesitarán en el futuro”.

Arteaga agregó: “El SYEP no sólo desarrolla habilidades en el entorno laboral, sino que también ofrece formación en áreas clave, como la educación financiera, y llega a comunidades de alto riesgo, brindando así a estos jóvenes la oportunidad de alcanzar el éxito y la estabilidad económica a largo plazo”.

La alcaldía de Nueva York, liderada por Zohran Mamdani, activa 100.000 empleos de verano para jóvenes de 14 a 24 años (Anna Connors/Pool via REUTERS)
La alcaldía de Nueva York, liderada por Zohran Mamdani, activa 100.000 empleos de verano para jóvenes de 14 a 24 años (Anna Connors/Pool via REUTERS)

Destinatarios e impacto atribuido

La ciudad diseñó el programa para llegar también a grupos que suelen enfrentar más dificultades para acceder a trabajos de verano.

Entre ellos figuran personas con mayor riesgo de sufrir violencia armada, residentes de NYCHA, jóvenes sin hogar, jóvenes con discapacidades y quienes están involucrados en el sistema de justicia o bajo tutela estatal.

Sandra Escamilla Davies, comisionada del Departamento de Desarrollo Juvenil y Comunitario de la alcaldía, señaló: “Al conectar a los participantes con empleadores, mentores y experiencias del mundo real, el SYEP ayuda a preparar a la próxima generación de la fuerza laboral de la ciudad, al tiempo que invierte en comunidades de los cinco distritos”.

Escamilla Davies agregó que el SYEP se articuló con otras iniciativas del DYCD, entre ellas Summer Rising, Saturday Night Lights y Summer Night Lights.

Según explicó, esos programas ofrecen oportunidades seguras y estimulantes para establecer relaciones duraderas, desarrollar habilidades, descubrir nuevas posibilidades y construir experiencias que seguirán influyendo en los jóvenes después del verano.

Los estudios citados en el texto fuente atribuyeron al programa una mejor asistencia escolar, la adquisición de nuevas habilidades y una reducción de las tasas de encarcelamiento.

Dos manos intercambian una credencial del Programa SYEP de Nueva York. Sobre una mesa hay una placa con el logo NYC, folletos, un bolígrafo y una computadora portátil.
La convocatoria 2026 del SYEP cerró en marzo y el próximo proceso de solicitud para nuevos postulantes se abrirá a principios de 2027 (Imagen Ilustrativa Infobae)

También señalaron que protege a adolescentes y adultos jóvenes que, de otro modo, no tendrían acceso a empleos remunerados.

El estudio de 2021 citado en el texto fuente indicó además que los participantes tenían muchas menos probabilidades de ser encarcelados más de cinco años después de haber pasado por el programa.

Apoyo para traslados

La iniciativa sumó un apoyo adicional de movilidad: cada año, Lyft ofrece 1.200 membresías gratuitas de dos meses para Citi Bike a participantes del SYEP, con el objetivo de facilitar sus traslados al trabajo, permitirles recorrer la ciudad y usar ese sistema durante el verano.

La empresa también recibe pasantes del programa en su equipo de Impacto Social.

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