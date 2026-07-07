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Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán tras los bombardeos de Teherán a buques que cruzaban el estrecho de Ormuz

Washington confirmó “los potentes ataques para imponerle graves consecuencias por atacar buques mercantes tripulados por civiles inocentes en una vía marítima internacional”

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Aviones F/A-18F se ven en la cubierta del USS Abraham Lincoln en el Golfo de Omán. REUTERS/Ahmed Jadallah/Foto de archivo
Aviones F/A-18F se ven en la cubierta del USS Abraham Lincoln en el Golfo de Omán. REUTERS/Ahmed Jadallah/Foto de archivo

Las fuerzas estadounidenses lanzaron el martes ataques “contundentes” contra Irán en respuesta a los ataques contra tres buques en el estrecho de Ormuz, según informó el ejército estadounidense.

Los ataques estadounidenses responden a los ataques iraníes contra tres buques mercantes que transitaban por el estrecho de Ormuz” y “impondrán graves consecuencias a quienes ataquen y ataquen a la navegación comercial”, declaró el Comando Central de Estados Unidos en una publicación en X.

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“La agresión demostrada por Irán fue injustificada, peligrosa y una clara violación del alto el fuego”, añadió.

El alto el fuego entró en vigor el 8 de abril, pero la violencia esporádica ha continuado en la región del Golfo, incluyendo ataques contra buques por parte de las fuerzas de Teherán y ataques estadounidenses contra Irán.

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Los ataques del martes fueron los primeros de las fuerzas estadounidenses contra Irán desde una serie de ataques aéreos a finales del mes pasado, que Washington también afirmó que respondían a los ataques contra buques mercantes por parte de las fuerzas de Teherán.

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