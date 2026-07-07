Millones pierden cobertura de Obamacare en Estados Unidos: cómo saber si te afecta y qué pasos seguir

La cobertura de Obamacare cayó en Estados Unidos tras el vencimiento de los subsidios federales ampliados y dejó 2,6 millones menos de afiliados en febrero (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

La cantidad de personas con cobertura de Obamacare cayó en Estados Unidos durante el último año después del vencimiento en enero de los subsidios federales ampliados.

Los nuevos datos mostraron que había 2,6 millones menos de afiliados en febrero que en el mismo mes del año anterior, con caídas especialmente marcadas en Ohio y Oklahoma.

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El desglose federal de los 50 estados, difundido a fines de junio por la administración de Donald Trump y publicado primero por The Associated Press, indicó que Ohio y Oklahoma perdieron cada uno más de 32% de sus afiliados a la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio en un año. Fueron las dos mayores caídas proporcionales del país.

Detrás quedaron Arizona, Carolina del Sur, Minnesota, Indiana, Michigan, Mississippi, Luisiana y Misuri, todos con pérdidas superiores a una cuarta parte de sus inscritos.

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Los datos ofrecieron la primera radiografía completa por estado del retroceso en las coberturas tras la expiración de las ayudas reforzadas.

El gobierno de Donald Trump difundió un informe que asoció parte de la caída con inscripciones fraudulentas y con reglas más estrictas para acceder a planes subvencionados (REUTERS/Umit Bektas)

Qué muestran los datos y por qué cayó la inscripción

Cynthia Cox, vicepresidenta y directora del programa ACA en la organización de investigación sanitaria KFF, explicó que la base no solo contó cuántas personas se anotaron o fueron reinscritas automáticamente en 2026, sino también cuántas pagaron la primera prima mensual para conservar la cobertura.

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También incluyó a quienes fueron retirados de manera retroactiva una vez terminado el período de gracia por falta de pago.

“Esta es la primera vez que vemos datos a nivel estatal que muestran cuánto cayó realmente la inscripción en el mercado de la ACA”, dijo Cox al medio.

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“Está en línea con lo que esperábamos, pero sí muestra una caída muy pronunciada en la cantidad de personas con cobertura de la ACA”, agregó.

Los analistas siguieron de cerca la evolución de las inscripciones desde que vencieron los llamados créditos fiscales ampliados para las primas.

Esa expiración provocó que para muchos estadounidenses el costo mensual del seguro se duplicara o triplicara, hasta volverlo inaccesible.

La semana pasada, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos sugirió en un informe que la caída de este año podía estar relacionada con una ofensiva federal contra las inscripciones fraudulentas o “fantasma”.

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Los analistas, según The Associated Press, consideraron más probable que el retroceso estuviera vinculado con el final de los subsidios federales y con otros cambios, entre ellos requisitos más estrictos sobre qué inmigrantes pueden acceder a planes subvencionados.

Florida siguió como el mayor mercado

Florida siguió como el mayor mercado de seguros de la ACA con casi 4 millones de afiliados, aunque sufrió la mayor pérdida absoluta con unas 443.000 bajas (Foto AP/Rebecca Blackwell, archivo)

Florida siguió siendo el estado con más residentes en el mercado de seguros de la ACA, con casi 4 millones de personas. Al mismo tiempo, registró la mayor pérdida absoluta de cobertura este año, con unas 443.000 bajas.

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Según el análisis citado, ese peso del mercado en Florida se explicó en parte porque el estado no amplió Medicaid y porque concentró a muchos trabajadores independientes y emprendedores. El conjunto de datos no indicó si quienes abandonaron esos planes encontraron cobertura en otro lugar.

Cox sostuvo que una parte de esas personas pudo haber pasado a planes patrocinados por empleadores u otras alternativas.

Aun así, señaló que la mayoría de quienes dejaron el mercado probablemente quedó sin seguro, porque ese sistema suele ser el “último recurso” para obtener cobertura de salud cuando no existe otra vía de acceso.

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El aumento de los costos de los seguros se extendió tanto a la ACA como a otros programas, en un momento en que la asequibilidad figuró entre las principales preocupaciones de los votantes de cara a las elecciones de noviembre.

La renovación de esos subsidios fue uno de los ejes de una disputa en el Congreso el otoño pasado, con demócratas y algunos republicanos a favor de prorrogarlos.

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Mapa de Estados Unidos con Ohio, Oklahoma, Florida y Nuevo México destacados, junto a pólizas de seguro de salud y una tarjeta de Obamacare. Estos estados reflejan el impacto desigual en la cobertura sanitaria tras la expiración de los subsidios federales reforzados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo México y el caso de Oklahoma

Solo un estado incrementó su población asegurada: Nuevo México, que sumó cerca de 14% más de afiliados que un año antes. Fue el único del país que reemplazó por completo con fondos propios los subsidios federales perdidos.

El conjunto de datos también mostró que los estados que usan el mercado federal Healthcare.gov perdieron, en general, una porción mayor de afiliados que aquellos con intercambios administrados por los propios estados.

Cerca de tres de cada cinco estados dependieron de la plataforma federal, mientras el resto operó sus propios mercados.

Una de las razones posibles fue que varios estados con mercado propio adoptaron medidas para compensar el aumento de costos cuando los subsidios ampliados expiraron en enero.

El caso de Nuevo México fue el más claro: en una sesión legislativa especial el otoño pasado, los legisladores aprobaron un plan para cubrir con fondos estatales la diferencia hasta mediados de 2026, y en marzo la gobernadora firmó una ley para extender ese reemplazo hasta mediados de 2027.

Tim Fowler, coordinador de relaciones públicas de la Autoridad de Atención Médica de Nuevo México, atribuyó el aumento de la inscripción al fondo estatal de asequibilidad sanitaria que sustituyó los subsidios.

“En Nuevo México, creemos que el seguro de salud debe proteger a las personas de la deuda médica, no causarla”, afirmó.

En Oklahoma, Mike Rhoads, subcomisionado de vida y salud del Departamento de Seguros, citó la ofensiva contra las inscripciones fraudulentas como una de las razones de la caída.

Pero sostuvo que el factor principal fue el dinero: “Todo se reduce a la asequibilidad en este momento”, dijo, y agregó que espera que el problema continúe porque las aseguradoras prevén volver a subir las tarifas el próximo año.