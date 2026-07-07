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Dinamarca y Ucrania sellaron un acuerdo que impulsa la cooperación industrial y tecnológica en defensa

Volodimir Zelensky y Mette Frederiksen mantuvieron un encuentro en Copenhague, donde abordaron la puesta en marcha de la iniciativa “Construye con Ucrania”

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El entendimiento abrió la puerta a la transferencia de tecnología, cooperación cibernética y protección de infraestructura crítica (Presidencia de Ucrania)

Dinamarca y Ucrania firmaron este martes un acuerdo que profundiza la cooperación en defensa, tecnología e innovación y habilita proyectos conjuntos en el sector militar entre empresas ucranianas, danesas y europeas.

El ministro de Defensa de Dinamarca, Jeppe Bruus, puntualizó que el entendimiento permite que la industria ucraniana comience a suministrar capacidades de alta tecnología a Dinamarca a precios competitivos y facilitará el trabajo conjunto entre firmas de ambos países y de Europa.

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El texto contempló que compañías de defensa ucranianas puedan establecerse en territorio danés a través de la iniciativa “Build with Ukraine”, que emplea la capacidad industrial europea para fabricar sistemas destinados a las Fuerzas Armadas de Kiev.

Esta iniciativa combinará asistencia en materia de seguridad, financiamiento para la producción conjunta, localización, transferencia de tecnología, cooperación cibernética y protección de infraestructura crítica, junto con otros proyectos estratégicos. La colaboración permitirá a la industria de defensa de Ucrania establecer producciones conjuntas y abrir acceso a nuevos mercados a través de mecanismos oficiales de los países socios.

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Durante la reunión en Copenhague, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, y la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, rubricaron el acuerdo, que elevó a nueve el total de “Drone Deals” firmados por Ucrania, tres de ellos solo en esta jornada. Actualmente, Ucrania mantiene negociaciones en diferentes fases con cerca de veinte países para ampliar esta red de cooperación.

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El pacto prioriza el desarrollo conjunto de drones y la modernización de las capacidades defensivas de ambos países (Presidencia de Ucrania)

Por su parte, el ministro danés de Empresas y Competitividad, Martin Lidegaard, consideró que el respaldo a Ucrania representa más que un gesto de solidaridad y remarcó que constituyó una inversión relevante en seguridad. Además, sostuvo que Ucrania lideró el desarrollo de innovaciones de alta tecnología que pueden transformarse rápidamente en equipamiento militar efectivo, y señaló que el acuerdo representó una oportunidad estratégica para avanzar hacia la defensa del futuro. “Podemos y debemos aprender de ello”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, destacó que el acuerdo marca “otro paso importante con Ucrania” y fortalecerá la defensa y la cooperación en seguridad a largo plazo.

“Ucrania ha marcado el camino con innovaciones de alta tecnología que pueden traducirse rápidamente en equipamiento militar eficaz. Podemos y debemos aprender de ello”, señaló Lidegaard, que indicó que el acuerdo suscrito por ambos países supone “una buena oportunidad de cooperación estratégica” para avanzar “hacia la defensa del futuro”, aseguró el ministro danés.

Luego, Zelensky agradeció a Dinamarca por el apoyo sostenido en defensa y por las contribuciones al programa PURL, y remarcó la urgencia de acelerar la entrega de misiles interceptores para los sistemas Patriot, especialmente frente a los ataques rusos que continúan sobre territorio ucraniano.

Ambos líderes conversaron sobre la necesidad de reforzar la defensa aérea de Ucrania y de acelerar los trabajos para el desarrollo de capacidades antimisiles propias en Europa.

(Con información de EFE)

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