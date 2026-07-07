La razón por la que Adam Sandler llamó a la policía tras oficiar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Adam Sandler llama a la policía para encontrar una cancha de baloncesto. (Reuters)

Adam Sandler volvió a dedicar parte de su tiempo libre a una de sus aficiones más conocidas fuera de la industria cinematográfica: el baloncesto.

Durante una visita a la isla de Nantucket, en Massachusetts, el intérprete buscó una cancha pública para participar en un partido informal con jugadores locales, apenas unos días después de haber oficiado la boda de Taylor Swift y Travis Kelce.

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De acuerdo con información publicada por el medio Nantucket Current, Sandler llegó a la isla el domingo, después de pasar el fin de semana del 4 de julio en su estado natal de Nuevo Hampshire.

Al arribar, el actor llamó a la línea de atención no urgente del Departamento de Policía de Nantucket para solicitar información sobre algún lugar donde pudiera jugar baloncesto.

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Adam Sandler llamó a la policía para solicitar información sobre una cancha de baloncesto. REUTERS/Caroline Brehman

El operador de seguridad pública Chris Reynolds relató al medio local que recibió la llamada directamente del actor. Según explicó, Sandler le comentó que acababa de llegar a la isla y que deseaba encontrar una cancha donde pudiera integrarse a un partido recreativo.

“Me dijo: ‘Oye, estoy aquí en tu isla y me gusta jugar al baloncesto. ¿Me puedes decir dónde hay una cancha donde pueda jugar?’”, recordó en declaraciones al Nantucket Current.

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Tras la conversación, Reynolds acompañó al actor hasta la cancha ubicada en Backus Lane, cerca de Surfside Road. En ese lugar se disputaba un partido entre residentes de la zona y Adam Sandler solicitó unirse al grupo.

Andrew Kesler, uno de los participantes del encuentro, explicó al medio que él y varios amigos ya se encontraban jugando cuando el actor llegó al lugar. Según su relato, la estrella de Hollywood descendió de su vehículo, se acercó al grupo y les pidió incorporarse al partido.

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Adam Sandler jugó con un grupo de desconocidos. (X)

“Adam Sandler llegó en coche y empezó a jugar un partido informal con los chicos. Les dijo: ‘Chicos, déjenme estirar, voy a entrar’”, comentó.

El jugador también compartió su impresión sobre el desempeño deportivo del actor durante el encuentro. De acuerdo con su descripción, Sandler destacó por sus pases y por generar oportunidades de juego para sus compañeros, aunque consideró que mostró menos iniciativa al momento de lanzar al aro.

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La visita a Nantucket ocurrió menos de dos días después de que Sandler participara en la ceremonia de matrimonio de la cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL Travis Kelce, celebrada el 3 de julio.

El actor fue el encargado de oficiar la boda, un evento que reunió a diversas personalidades del ámbito del entretenimiento y el deporte.

Adam Sandler ofició la boda de Taylor Swift y Travis Kelce por la cercanía que tiene con ellos. (Instagram)

El artista y el deportista mantienen una relación desde que coincidieron durante el rodaje de Happy Gilmore 2, película de Netflix estrenada en 2025, en la que el jugador de los Kansas City Chiefs realizó una participación especial.

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Con anterioridad, Adam Sandler había hablado públicamente sobre su experiencia de trabajar con Kelce. En una entrevista concedida a Entertainment Tonight, señaló que el deportista le recordaba a los amigos con quienes creció durante su adolescencia.

“Es como los chicos con los que crecí. Cuando estaba con Travis, me recordaba a mis amigos del instituto, a poder reírnos y decir lo que pensábamos”, declaró.

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Adam Sandler aseguró que tiene una gran amistad con Travis Kelce. (Netflix)

En la misma entrevista, Sandler también se refirió a Taylor Swift y destacó la relación que la cantante mantiene con su familia.

“Taylor es muy amable con mi familia y siempre lo ha sido. Mis hijas la han conocido varias veces a lo largo de los años, y ella es increíblemente amable y cariñosa con ellas”, expresó.

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