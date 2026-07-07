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El duro recuerdo de Shania Twain: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y duró bastante tiempo”

La cantante describió en The Romesh Ranganathan Show cómo el daño nervioso en su laringe le quitó la proyección vocal y la llevó a una cirugía de garganta abierta que le devolvió la posibilidad de cantar en vivo

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Shania Twain habló de la enfermedad de Lyme y contó que el daño nervioso en la laringe le hizo perder proyección vocal

La enfermedad de Lyme marcó una parte central de la conversación que Shania Twain mantuvo en The Romesh Ranganathan Show, donde habló de la pérdida de proyección vocal por daño nervioso, de una cirugía de garganta que le permitió volver a cantar en vivo y de sus planes para presentar su nuevo álbum y actuar junto a Harry Styles en Wembley.

En The Romesh Ranganathan Show, Twain contó que la enfermedad de Lyme afectó la zona nerviosa vinculada a su laringe, no las cuerdas vocales, y que una operación con soportes permanentes le devolvió la posibilidad de cantar en vivo.

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Definió Little Miss Twain, cuyo lanzamiento fue anunciado para el 24 de julio, como su trabajo más personal y explicó que Styles la invitó de forma directa a participar en 12 fechas en Wembley.

Twain describió el impacto de esa etapa con una frase: “Perdí la voz por la enfermedad de Lyme y eso duró bastante tiempo”. Precisó cómo se manifestaba ese problema, según detalló en The Romesh Ranganathan Show: “Fue terrible, perdí proyección”.

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La artista dijo que el cuadro no dañó las cuerdas vocales, sino la parte nerviosa vinculada a la laringe. “No voy a entrar en la ciencia de esto, pero... fue algo que nunca se iba a reparar porque era daño nervioso. O sea, no las cuerdas vocales, sino los nervios, la neurología”.

Shania Twain explicó que una cirugía de garganta con soportes permanentes de Gore-Tex le permitió volver a cantar en vivo (Reuters)
Shania Twain explicó que una cirugía de garganta con soportes permanentes de Gore-Tex le permitió volver a cantar en vivo (Reuters)

Relató la intervención a la que se sometió para recuperar capacidad de canto: “Te abren el cuello por la parte de adelante. Es una cirugía de garganta abierta. Te tiran la laringe hacia un lado y te insertan pequeñas muletas, pequeñas muletas de Gore-Tex”.

Twain añadió que esos soportes son permanentes y explicó qué efecto tuvieron: “Entonces, esas pequeñas muletas estabilizan donde está la atrofia del nervio, para compensarla. Bien, así que ahora puedo volver a cantar en vivo”.

La cantante reconoció que su timbre cambió después de la operación: “Mi voz es diferente. Se nota, es como medio áspera. Tengo un poquito, um, como un fry... ahí. Pero... sí, le sumó carácter a mi forma de cantar”.

En la misma charla con The Romesh Ranganathan Show, restó dramatismo al alcance de la enfermedad dentro de su experiencia personal. “Qué suerte la mía, porque la enfermedad de Lyme podría haber atacado mi corazón... mi cerebro, mis riñones. Eh, irónicamente, atacó mi zona laríngea”.

El nuevo disco sobre su infancia y juventud

La cantante dijo que su voz cambió después de la operación y que ahora tiene un timbre más áspero (REUTERS/Mario Anzuoni)
La cantante dijo que su voz cambió después de la operación y que ahora tiene un timbre más áspero (REUTERS/Mario Anzuoni)

Al pasar a su música nueva, Twain presentó Little Miss Twain como una obra nacida de canciones que no había escrito con la intención inicial de formar un álbum: “Es mi trabajo más personal”.

La cantante explicó cómo esas composiciones terminaron unidas por un mismo hilo. “Había empezado a reunir un montón de canciones que empezaban a tomar forma como un tema” y “son todas canciones que son un reflejo de mi juventud, mi infancia, mi adolescencia, mi vida de joven adulta antes de que me contrataran, um, para mi gran contrato discográfico”.

Ese recorrido, según dijo, abarca desde la niñez hasta el final de sus veintitantos: “Así que, en realidad, es todo el período hasta, ponele, los 27 años, hasta el final de mis veintitantos”.

Twain detalló algunos de los recuerdos que aparecen en el disco: “Estoy escribiendo sobre mi primer amor. Estoy escribiendo sobre mi par favorito de, ya sabés, jeans de adolescente. Estoy escribiendo sobre, eh, la camioneta con la que aprendí a manejar a los diez años, que es Dirty Rosie”. Lo resumió como una mirada a una etapa de su vida que el público no conoce: “Todo esto son reflejos de un período de la vida que nadie conocería... a esta altura”.

La invitación de Harry Styles para Wembley

Shania Twain afirmó que la enfermedad de Lyme no dañó sus cuerdas vocales, sino la zona nerviosa vinculada a la laringe (REUTERS/Dylan Martinez)
Shania Twain afirmó que la enfermedad de Lyme no dañó sus cuerdas vocales, sino la zona nerviosa vinculada a la laringe (REUTERS/Dylan Martinez)

Sobre su participación en Wembley, Twain contó en The Romesh Ranganathan Show que el vínculo con Styles se construyó de forma personal: “Fue una invitación personal para ser la invitada de Harry, y eso es muy especial”.

Explicó que se conocieron entre bastidores en una sala pequeña, intercambiaron números y siguieron en contacto. Después, él le escribió para pedirle un gesto con su madre en su cumpleaños, una solicitud que ella aceptó y que, según relató, reforzó esa relación.

Twain recordó ese momento con una cadena de acciones concretas: “Entonces me da su número, la llamo, le canto el feliz cumpleaños” y añadió que comprendió lo importante que era ese gesto para Styles y su familia.

La artista enlazó esa historia con la invitación para cantar en Londres: “Creo que él simplemente sintió, ya sabés, ‘Mi mamá y yo... queremos que vengas y, y, y hagas Wembley con nosotros’”.

Little Miss Twain fue presentado por Shania Twain como su trabajo más personal y su lanzamiento fue anunciado para el 24 de julio (REUTERS/Mario Anzuoni)
Little Miss Twain fue presentado por Shania Twain como su trabajo más personal y su lanzamiento fue anunciado para el 24 de julio (REUTERS/Mario Anzuoni)

De cara a esas 12 fechas en Wembley, adelantó que no planea repetir exactamente el mismo formato cada noche: “Voy a cambiarlo un poco, um, cada noche”.

Twain justificó esa idea por la posibilidad de que parte del público asista a más de un concierto: “Va a haber gente que vaya, capaz van al show uno o capaz al show seis... y, otra vez, y después capaz al show diez”.

Recordó que ya había compartido escenario con Styles antes, cuando él la invitó a actuar en Coachella. Según contó, aceptó tras un segundo mensaje del cantante y, al subir al escenario, descubrió que ambos iban vestidos de una forma muy parecida, aunque dijo que no había sido planeado de ese modo.

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