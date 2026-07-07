J.K. Simmons explicó cómo construyó al icónico editor de Spider-Man y por qué se inspiró en la comedia de los años 40

J.K. Simmons dijo en CBS Sunday Morning que construye sus personajes desde la observación, la disciplina y la experiencia personal (REUTERS/Mark Blinch)

El actor J.K. Simmons explicó en CBS Sunday Morning que su forma de dar vida a personajes nace menos del artificio que de la observación, la disciplina y la experiencia propia. El ganador del Oscar por Whiplash dijo que escucha a los directores, busca la humanidad de cada papel y aprovecha lo aprendido fuera del escenario.

Simmons sostiene que construye sus personajes a partir del oficio, la escucha y vivencias personales. El actor afirmó que trabajos como atender mesas, repartir pizza o cortar césped le enseñaron paciencia, ética laboral y trato con personas diversas, una base que luego llevó a papeles como Fletcher en Whiplash, Mac en La joven vida de Juno y J. Jonah Jameson en Spider-Man.

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Al repasar sus años de formación, J.K. Simmons recordó que trabajar como camarero en Nueva York fue una etapa. “Atender mesas es una valiosa experiencia del mundo real”, dijo en la entrevista con CBS Sunday Morning.

El actor J.K. Simmons afirmó que trabajos como camarero, repartidor de pizza y cortador de césped le enseñaron paciencia, ética laboral y trato con personas diversas (REUTERS/Phil McCarten)

El actor amplió esa idea al hablar de lo que le dejaron los empleos de servicio y los trabajos ocasionales de juventud. “Cualquier trabajo en el sector de servicios te enseña a tratar con la gente, con una amplia variedad de personas”, dijo, antes de añadir que de ahí sacó paciencia y ética de trabajo.

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Simmons también volvió a sus comienzos sobre el escenario y habló sin rodeos de sus primeras limitaciones. “Yo era tan, tan, tan malo”, dijo, y atribuyó parte de su evolución a los directores que encontró en sus primeros años: “Si escuchas, aprendes”.

Contó que al principio oscilaba entre la rigidez y una naturalidad forzada, hasta que con el tiempo encontró un punto intermedio que le funcionó. Ese ajuste, señaló, le permitió encauzar mejor lo que llevaba dentro al interpretar.

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El impacto de Whiplash en su carrera

J.K. Simmons definió a Whiplash como un punto de inflexión en su carrera y dijo que la película cambió su trayectoria en Hollywood (Daniel McFadden)

Cuando la conversación pasó a Whiplash, Simmons definió la película como un antes y un después en su carrera. “Cambió mi carrera un millón por ciento”, dijo sobre un filme cuyo guion le envió Jason Reitman y que dirigió Damien Chazelle.

También recordó que fuera de cámara la relación con Miles Teller era distendida, lejos de la tensión de la historia. “No lo hicimos”, dijo sobre la idea de mantenerse en personaje, y explicó que no quería quedarse en ese estado de furia entre tomas.

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Simmons precisó que la clave del personaje no era la superficie de la agresividad. “No quería vivir en ese lugar de ira”, afirmó.

Luego expuso el motor interno con el que entendió a Fletcher. “Todo lo que Fletcher hace en la película, todo lo que Fletcher hace en su vida, está impulsado por la intensidad de su amor por la música jazz y por su necesidad de crear perfección”, dijo a CBS Sunday Morning.

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La paternidad como clave en La joven vida de Juno

J.K. Simmons vinculó La joven vida de Juno con la paternidad y aseguró que ser padre influyó en todo lo que hizo como actor desde entonces

Al hablar de La joven vida de Juno, Simmons vinculó ese trabajo con su vida familiar y con el efecto que la paternidad tuvo en su forma de actuar. “Ser padre influyó en todo lo que hice desde entonces”, aseguró.

El actor dijo que el papel de Mac le permitió reconocer con claridad una empatía que la experiencia de ser padre volvió inmediata. Sobre la escena en la que la joven vida de Juno y su amigo hablan con los padres, sostuvo que el texto admitía lecturas muy distintas, aunque él no la abordó desde la ira.

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“Era sencillamente desgarrador”, dijo sobre ese momento. Para él, lo central era el dolor de ver a una hija de 16 años enfrentarse a una realidad adulta, y no una reacción airada desde el primer instante.

Cómo nació su J. Jonah Jameson

Simmons contó que Sam Raimi impulsó su llegada a J. Jonah Jameson en Spider-Man y que diseñó el personaje a partir de la estética del cómic

Simmons contó que llegó a J. Jonah Jameson por impulso de Sam Raimi, con quien ya había trabajado antes. Aun así, tuvo que hacer una prueba porque el proyecto implicaba mucho dinero y el estudio debía aprobar la elección.

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El actor relató que se enteró de que había conseguido el papel por Internet antes de recibir la llamada formal de su agente. Después, el acuerdo inicial cambió y la oferta pasó a ser un compromiso por tres películas.

A la hora de dar forma al personaje, Simmons partió de una imagen. “Yo veía a este tipo como salido directamente de las páginas del cómic”, dijo.

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Esa lectura se tradujo en decisiones físicas y de tono. Mencionó dientes postizos, el peinado plano y una energía inspirada en la comedia de Preston Sturges, en busca de una presencia que saliera directamente del universo gráfico. En otro tramo de la entrevista, recogida por CBS Sunday Morning, Simmons volvió a mirar su recorrido desde aquellos años como camarero hasta el lugar que ocupa hoy en la industria.