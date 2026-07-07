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El régimen iraní amenazó con una respuesta “decisiva” contra Estados Unidos tras los bombardeos en el estrecho de Ormuz

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní acusó a Washington de incumplir el memorando de entendimiento alcanzado para reducir las tensiones en la región

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El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov (REUTERS/Archivo)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, asiste a una reunión con el canciller ruso, Serguéi Lavrov (REUTERS/Archivo)

El régimen de Irán amenazó con responder a los bombardeos ejecutados por fuerzas estadounidenses contra objetivos iraníes, una ofensiva que marca un nuevo deterioro de la seguridad en Medio Oriente y aumenta la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones entre ambos países.

La advertencia fue emitida por el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, que acusó a Washington de incumplir el memorando de entendimiento alcanzado para reducir las tensiones en la región. En un comunicado difundido por medios estatales, la cancillería aseguró que Estados Unidos ha violado repetidamente los compromisos asumidos y anunció que Teherán responderá.

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Irán emite una seria advertencia sobre las consecuencias del incumplimiento del tratado por parte de Estados Unidos y adoptará medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional”, señaló el Ministerio de Asuntos Exteriores.

El régimen también sostuvo que las operaciones militares estadounidenses y otros acontecimientos ocurridos en la región demuestran, a su juicio, que Washington no ha respetado los términos del acuerdo alcanzado para avanzar hacia el fin del conflicto en Medio Oriente.

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La amenaza iraní llegó inmediatamente después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara una serie de ataques contra instalaciones iraníes. Según las fuerzas estadounidenses, la operación fue ordenada como respuesta a los recientes ataques contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas.

Marines de Estados Unidos descienden desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante un ejercicio a bordo del buque de asalto anfibio USS Tripoli
Marines de Estados Unidos descienden desde un helicóptero MH-60S Sea Hawk durante un ejercicio a bordo del buque de asalto anfibio USS Tripoli

El CENTCOM informó que la ofensiva buscó imponer un alto costo a quienes ataquen la navegación comercial y calificó la operación como una respuesta directa a las acciones atribuidas a Irán en esa vía estratégica.

Poco después del anuncio estadounidense, medios estatales iraníes informaron sobre múltiples detonaciones en distintos puntos cercanos al estrecho de Ormuz. De acuerdo con esos reportes, se registraron seis explosiones en la isla de Qeshm, otras siete en la ciudad de Sirik y nuevas detonaciones en Bandar Abbas, el principal puerto iraní ubicado sobre el golfo Pérsico.

La nueva escalada ocurre tras una serie de incidentes registrados durante las últimas horas contra tres embarcaciones comerciales que navegaban cerca de Omán. La agencia británica de seguridad marítima UKMTO indicó que un proyectil de origen no identificado impactó uno de los petroleros y provocó un incendio, mientras que otras dos naves fueron alcanzadas posteriormente, una de ellas mediante un dron.

Esos ataques llevaron a Washington a incrementar simultáneamente la presión militar y económica sobre Teherán. El Departamento del Tesoro estadounidense revocó la licencia temporal que permitía a Irán producir, vender y exportar petróleo hasta el 21 de agosto, una autorización que había sido otorgada semanas antes en el marco de los contactos diplomáticos entre ambos gobiernos.

Vista aérea del buque petrolero HELGA atracado en una terminal petrolera frente a Basora, en el sur de Irak (REUTERS/Archivo)
Vista aérea del buque petrolero HELGA atracado en una terminal petrolera frente a Basora, en el sur de Irak (REUTERS/Archivo)

Un funcionario estadounidense explicó que la decisión estuvo directamente vinculada con los acontecimientos registrados en el estrecho de Ormuz y afirmó que las acciones iraníes contra la navegación comercial “fueron totalmente inaceptables y tendrán consecuencias”.

La misma fuente añadió que el memorando suscrito entre Washington y Teherán depende del cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes y sostuvo que cualquier alivio de las sanciones está condicionado al comportamiento del régimen iraní. No obstante, aseguró que los negociadores estadounidenses continúan trabajando para alcanzar un acuerdo definitivo que permita poner fin al conflicto.

La tensión también alcanzó a Qatar después de que Doha responsabilizara a Irán por el ataque contra el buque metanero Al-Rekayyat, de bandera qatarí. El gobierno qatarí convocó al representante diplomático iraní para presentar una protesta formal y exigió explicaciones por el incidente.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, afirmó que su país considera a Irán “plenamente responsable desde el punto de vista jurídico por este ataque y por todos los daños y consecuencias que de él se deriven”. Teherán rechazó posteriormente esa acusación y calificó de “inaceptables” las declaraciones de Doha.

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