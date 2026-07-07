Ford retira más de 110.000 Mustangs y Mustang Mach-E en EE. UU.: los fallos que obligan a revisar los autos

Los retiros de vehículos Ford en Estados Unidos alcanzaron 110.626 unidades de Mustang, Mustang GTD y Mustang Mach-E por dos fallas técnicas detectadas por la NHTSA (REUTERS/Rebecca Cook)

Los recientes retiros de vehículos Ford en Estados Unidos generaron inquietud entre los propietarios de modelos Mustang y Mustang Mach-E.

La decisión afectó a un total de 110.626 unidades debido a dos fallas técnicas que, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA), pueden elevar el riesgo de accidente.

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La automotriz estadounidense implementó dos campañas separadas tras detectar problemas en el sistema de limpiaparabrisas y en un componente del tren motriz trasero.

Para los reguladores federales, las fallas fueron lo suficientemente graves como para requerir una respuesta inmediata de la compañía.

Modelos alcanzados y fallas detectadas

La primera campaña abarcó 67.842 vehículos de las líneas Mustang y Mustang GTD. De acuerdo con los informes de la NHTSA, bajo determinadas condiciones climáticas frías, los limpiaparabrisas pueden operar únicamente a alta velocidad y el sistema de lavado del parabrisas podría no funcionar de manera adecuada.

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La NHTSA advirtió que las fallas en los vehículos Ford pueden elevar el riesgo de accidente y motivaron dos campañas separadas de retiro (REUTERS/Rebecca Cook)

Esta combinación comprometió la visibilidad del conductor y, por lo tanto, incrementó la probabilidad de siniestros en carretera.

El segundo retiro involucró 42.784 Mustang Mach-E fabricados entre 2021 y 2023, todos con tracción trasera. El defecto se localizó en el eje del piñón del diferencial trasero, que puede fracturarse o agrietarse por un problema mecánico de origen.

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Si la pieza falla, el vehículo puede perder tracción de forma súbita o incluso desplazarse de manera inesperada si permanece estacionado sin el freno de estacionamiento accionado.

La autoridad vial estadounidense advirtió que la rotura del componente puede provocar tanto la pérdida de potencia en movimiento como dificultades para mantener bloqueado el automóvil en la posición de estacionamiento. Esa situación representó un doble riesgo para la seguridad vial y la integridad de los vehículos estacionados.

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Reparación gratuita y cronograma de avisos

Ford informó a las autoridades que, hasta el 11 de junio de 2026, había recibido 62 reclamos de garantía y 14 reportes globales de calidad vinculados al problema detectado en el Mustang Mach-E.

El retiro de 67.842 Mustang y Mustang GTD se debió a un problema en los limpiaparabrisas que puede afectar la visibilidad del conductor en condiciones de frío (Philip Hodge/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY)

Sin embargo, Ford aseguró que no tuvo constancia de accidentes ni lesiones asociadas a la falla del diferencial trasero hasta la fecha indicada.

Para los usuarios afectados, la respuesta de la automotriz fue concreta: los concesionarios realizarán inspecciones y repararán o reemplazarán las piezas defectuosas sin costo.

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En el caso del Mustang Mach-E, se revisará especialmente la unidad de tracción trasera y, si corresponde, se sustituirá el diferencial por una versión rediseñada con un eje de piñón reforzado.

El plan de reparación del Mustang Mach-E se organizó en dos etapas. Primero, se enviarán cartas de notificación de seguridad entre el 13 y el 20 de julio de 2026.

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Luego, la compañía comunicará la disponibilidad de repuestos, prevista para diciembre del mismo año. La medida cubrió tanto la revisión como la solución definitiva del problema.

Los limpiaparabrisas de algunos Mustang y Mustang GTD pueden funcionar solo a alta velocidad y el sistema de lavado del parabrisas puede fallar (REUTERS/Rebecca Cook)

Para los vehículos Mustang y Mustang GTD afectados por el fallo en los limpiaparabrisas, los concesionarios inspeccionarán y corregirán el sistema para restablecer su funcionamiento y garantizar condiciones de visibilidad acordes con la seguridad vial.

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Impacto en el mercado y alcance de las campañas

La compañía se comprometió a mantener informados a los dueños de los vehículos involucrados en ambas campañas. El programa de avisos por correo postal contempló una primera comunicación para alertar sobre el retiro y una segunda carta cuando las piezas de reemplazo estén disponibles en la red de concesionarios.

En el caso del Mustang Mach-E, los propietarios recibirán una notificación preliminar durante julio de 2026. Una vez que Ford disponga del stock de componentes rediseñados, se enviará una segunda carta para que los usuarios puedan programar la reparación definitiva en el concesionario de su preferencia.

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La NHTSA subrayó la importancia de estos retiros para prevenir situaciones de riesgo y destacó la colaboración de la automotriz en la identificación y resolución de los defectos.

Las campañas se gestionaron por separado, ya que cada una respondió a fallas técnicas distintas detectadas en lotes específicos de los modelos Mustang.

El retiro de 42.784 Mustang Mach-E con tracción trasera fabricados entre 2021 y 2023 se originó en una falla del eje del piñón del diferencial trasero (REUTERS/Vincent West/File Photo)

Mientras se implementaban estas acciones regulatorias, las acciones de Ford permanecieron estables en las primeras horas del martes y mantuvieron un crecimiento acumulado superior al 5% en lo que iba del año, según datos de Reuters.

Para los propietarios, el punto central del anuncio fue que Ford identificó dos fallas técnicas con potencial de aumentar el riesgo de accidente y activó un esquema de retiro, reparación gratuita y notificaciones escalonadas para los modelos alcanzados.