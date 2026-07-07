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Prime Video pone fecha a La Boca del Diablo y muestra el tráiler de su thriller acuático

La plataforma presentó un adelanto de la película en el Obsessed Fest y confirmó su llegada mundial para el 29 de julio, con una historia de cuevas inundadas, pánico colectivo y una amenaza oculta

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Escapar acaba de tomar un significado completamente nuevo. #LaBocaDelDiablo, protagonizada por Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong, llega a Prime Video el 29 de julio. (Prime Video)

Prime Video lanzó el tráiler y el primer vistazo de La Boca del Diablo durante el Obsessed Fest y confirmó su estreno global para el 29 de julio en la plataforma, según el comunicado difundido por Amazon MGM Studios.

El material presentó a la película como un thriller de supervivencia ambientado en la costa de Tailandia, donde una excursión a nado hacia un remoto sistema de cuevas termina en un encierro bajo el agua después de una tormenta que inundó el laberinto subterráneo.

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Mujer con cabello rubio trenzado, rostro y cuello cubiertos de sangre, boca abierta gritando, brazos extendidos contra una pared rocosa, top negro
La Boca del Diablo se presenta como un thriller de supervivencia ambientado en la costa de Tailandia. (Prime Video)

En el centro del planteo figura un depredador “letal y desconocido” que sobrevivió en el agua y comenzó a cazar al grupo en la oscuridad, una dinámica que empuja a los personajes a quebrar sus vínculos de confianza mientras intentan encontrar una salida.

La novedad industrial del anuncio fue doble: el despliegue de estreno simultáneo a escala internacional y la presentación del proyecto como un título de Amazon MGM Studios para el catálogo de Prime Video en plena ventana de lanzamientos de mitad de año.

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Cinco personas jóvenes, tres mujeres y dos hombres, sonríen en un barco. Una mujer rubia sostiene una pistola de agua naranja y un hombre una azul
La historia de La Boca del Diablo sigue a cinco amigos que quedan atrapados en un sistema de cuevas inundado tras una tormenta. (Prime Video)

Estreno global y despliegue de plataforma

La película se estrena en Prime Video el 29 de julio, de acuerdo con la información oficial compartida en el marco del festival.

En términos de narrativa comercial, el lanzamiento se apoya en un primer corte promocional que posiciona a La Boca del Diablo como thriller acuático con encierro claustrofóbico: cuevas semisumergidas, visibilidad mínima y decisiones de vida o muerte bajo presión.

Dos personas en un kayak amarillo, con remo, en un río. La mujer tiene marcas rojas en la pierna. Al fondo hay una cueva rocosa con vegetación
La sinopsis de La Boca del Diablo plantea que una criatura desconocida caza al grupo en la oscuridad mientras busca una salida. (Prime Video)

En una descripción incluida en la sinopsis difundida, el relato plantea el deterioro de la dinámica grupal como motor dramático: “A medida que el pánico se apodera del grupo y pierden el sentido de la orientación, la amistad comienza a resquebrajarse. La confianza se desvanece, el miedo toma el control y la supervivencia se convierte en un juego despiadado”.

El anuncio también precisa el marco del evento donde se exhibieron las primeras imágenes y el tráiler: el Obsessed Fest, utilizado como vidriera para la presentación del título ante el público objetivo del género.

Hombre de espaldas, dos mujeres (rubia, morena) frente a un mostrador. Elementos: cartel 'Boat Party Package', lector de tarjetas, figura de delfín
El relato de La Boca del Diablo muestra cómo el pánico, la desorientación y el miedo quiebran la confianza entre los personajes. (Prime Video)

El proyecto: premisa, criaturas y reglas del encierro

La historia arranca como “la última gran aventura” de cinco amigos en Tailandia y se reconfiguró cuando ingresaron a La Boca del Diablo, un sistema de cuevas subterráneas remoto afectado por una tormenta reciente que lo dejó inundado.

El conflicto se dispara cuando el grupo advirte que no estaba solo. La sinopsis oficial sostiene que una criatura sobrevive y los caza “uno a uno” mientras permanecen perdidos y desorientados. El texto de presentación define el tono del thriller como un “salvaje juego de supervivencia” donde cada elección puede ser terminal y “salir con vida exigirá los sacrificios más extremos”.

Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, mojadas, con linternas frontales, gafas de buceo y trajes de baño, en el interior de una cueva oscura. Una mujer muestra heridas
El reparto de La Boca del Diablo incluye a Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong. (Prime Video)

Esa lógica se reforza en otra línea de sinopsis: “En la oscuridad asfixiante de las cuevas, cada decisión podría ser la última, ya que descubren que para salir con vida, habrá que hacer sacrificios”.

Reparto y equipo creativo: director, guionistas y productores

El reparto principal lo integran Kathryn Newton, Lana Condor, Nico Hiraga, Gavin Casalegno, Tommi Rose y Tayme Thapthimthong. En otra enumeración publicada sobre el proyecto también se mencionó a Harrison Luna.

La dirección queda a cargo de Jeff Wadlow, quien además figuró como productor. La producción se acredita junto a Basil Iwanyk y Erica Lee.

El guion lo escribieron Aja Gabel y Myung Joh Wesner, mientras que la producción ejecutiva recayó en Carsten H. W. Lorenz, Will Flynn y Sam Greenberg.

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