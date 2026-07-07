Estados Unidos

El Servicio Postal de EE. UU. sube el sello Forever de primera clase: costará 82 centavos y advierten más aumentos

Las nuevas tarifas también afectan otros tipos de correspondencia, en un contexto de cambios regulatorios y menor uso del sistema tradicional

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El Servicio Postal de Estados Unidos subirá el sello Forever de primera clase de USD 0,78 a USD 0,82 desde el 12 de julio (REUTERS/Benoit Tessier)
El Servicio Postal de Estados Unidos subirá el sello Forever de primera clase de USD 0,78 a USD 0,82 desde el 12 de julio (REUTERS/Benoit Tessier)

El Servicio Postal de Estados Unidos subirá este domingo el precio del sello Forever de primera clase de USD 0,78 a USD 0,82, una medida que forma parte de una secuencia de aumentos con la que la agencia busca contener pérdidas financieras persistentes y reforzar sus cuentas en un escenario de costos en alza y menor volumen de correo, según informó CBS News.

La nueva tarifa entrará en vigor el 12 de julio y se aplicará al sello Forever, que equivale a la tarifa vigente para enviar una carta de primera clase de una onza, independientemente del precio al que haya sido comprado con anterioridad. Por eso, los sellos Forever adquiridos antes de la suba seguirán siendo válidos después del cambio, de acuerdo con la explicación del propio USPS citada por CBS News.

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La presión financiera es amplia. En el año fiscal 2025, el USPS registró pérdidas por USD 9.000 millones, mientras sus costos operativos crecieron en USD 1.800 millones y sus ingresos aumentaron en USD 1.000 millones, de acuerdo con la Comisión Reguladora Postal, el organismo federal que supervisa a la agencia.

Ese mismo análisis consignó que el volumen postal en Estados Unidos cayó 3,7% durante el último año fiscal y que los precios del USPS aumentaron cerca de 15% entre julio de 2024 y el cierre de ese período, siempre según el informe citado por CBS News.

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El ajuste fue anunciado en abril por el propio servicio postal y aprobado en mayo por la comisión reguladora. Ese organismo también expresó preocupación por la situación financiera del correo, su eficiencia en las entregas y la caída del volumen postal.

En los últimos cinco años, la agencia aumentó seis veces el precio del sello de primera clase. El costo pasó de USD 0,58 en 2021 a USD 0,78 antes de la suba que entra en vigor el 12 de julio, un incremento acumulado del 34%, según el recuento difundido por CBS News.

La caída del correo y una ley de 2006 explican parte del deterioro financiero

La Comisión Reguladora Postal aprobó en mayo el aumento anunciado por el USPS y expresó preocupación por la situación financiera, la eficiencia de las entregas y la caída del volumen postal (AP Foto/Nati Harnik, Archivo)
La Comisión Reguladora Postal aprobó en mayo el aumento anunciado por el USPS y expresó preocupación por la situación financiera, la eficiencia de las entregas y la caída del volumen postal (AP Foto/Nati Harnik, Archivo)

La agencia arrastra desde hace años una combinación de altos costos, menor circulación de correspondencia y cambios normativos que afectaron su equilibrio financiero.

Un informe de 2025 de la Oficina del Inspector General del Servicio Postal de Estados Unidos señaló que la Ley de Responsabilidad y Mejora Postal de 2006 obligó al organismo a financiar por adelantado las prestaciones sanitarias de sus jubilados y eso agravó su deuda en los años posteriores, de acuerdo con el reporte citado por CBS News.

El organismo de control resumió el efecto de esa norma en una frase: “La aprobación de la PAEA en diciembre de 2006 alteró fundamentalmente los resultados financieros del Servicio Postal al limitar el crecimiento de los ingresos y ajustar los costos de la atención médica de los jubilados. A partir de 2006, el Servicio Postal registró pérdidas netas cada año”.

La suba del domingo también alcanza a otros productos. Las postales nacionales pasarán de USD 0,61 a USD 0,65, y las postales y cartas internacionales subirán de USD 1,70 a USD 1,75, según el detalle de tarifas informado por CBS News.

El USPS ya anticipó que el sello podría llegar a USD 0,95

David Steiner dijo ante el Congreso que el sello de primera clase debería ubicarse entre USD 0,90 y USD 0,95 para sostener la estabilidad financiera del USPS y evitar que el servicio postal se quede sin fondos (EFE/CJ Gunther)
David Steiner dijo ante el Congreso que el sello de primera clase debería ubicarse entre USD 0,90 y USD 0,95 para sostener la estabilidad financiera del USPS y evitar que el servicio postal se quede sin fondos (EFE/CJ Gunther)

Según explicó la agencia, los sellos Forever no tienen valor nominal “para ahorrarles tiempo y dinero a los clientes, especialmente cuando cambian las tarifas del correo de primera clase”.

El servicio postal añadió: “El sello Forever siempre representa el precio actual de un franqueo de correo de primera clase de una (1) onza”, de acuerdo con la cita reproducida por CBS News.

La posibilidad de nuevas subas ya fue planteada por la conducción del correo. El director general de correos David Steiner dijo en marzo ante el Congreso que el precio del sello de primera clase debería ubicarse entre USD 0,90 y USD 0,95 para contribuir a la estabilidad financiera del USPS, según el testimonio citado por CBS News.

Steiner describió el razonamiento de la agencia en su testimonio: “Como todos saben, solo hay tres cosas que una empresa puede hacer para mejorar su desempeño financiero: vender más productos, aumentar los precios o reducir costos”. Y agregó: “En cuanto a los precios, necesitamos buscar precios más altos tanto para nuestros productos de paquetería como para los de correo”.

Ante un comité de la Cámara de Representantes, el funcionario también advirtió que el servicio postal corría el riesgo de quedarse sin fondos en 12 meses. Añadió que llevar el precio del sello de primera clase hasta USD 0,95 “resolvería en gran medida nuestras pérdidas controlables”.

Las dificultades operativas del correo también derivaron en cuestionamientos políticos. El senador de Misuri Josh Hawley anunció en junio una investigación sobre las “continuas deficiencias del servicio postal que afectan a Misuri”. En noviembre, la representante de Texas Veronica Escobar también señaló retrasos en las entregas en la zona de El Paso, de acuerdo con el recuento de críticas políticas citado por CBS News.

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