La relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez evoluciona años después de su ruptura

Ariana Grande y Ricky Álvarez mantienen una cercana amistad mientras ella continúa su gira.

Ariana Grande atraviesa una etapa marcada por su regreso a los escenarios, nuevos proyectos profesionales y la cercanía con personas que han formado parte de su vida.

Entre ellas se encuentra Ricky Álvarez, su expareja y antiguo bailarín, con quien mantiene una relación de amistad después de su noviazgo entre 2015 y 2016.

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De acuerdo con una fuente cercana a la cantante citada por PEOPLE, Grande pasó el fin de semana del 4 de julio en Florida junto a su familia y Álvarez. La fuente señaló que el bailarín ha acompañado a la artista durante algunos momentos de su gira Eternal Sunshine, que comenzó en junio y continuará hasta septiembre.

“Se lo está pasando de maravilla en la gira. Le encanta que sus amigos más cercanos la acompañen en algunos tramos. Ricky siempre ha sido su amigo y confidente. Confía plenamente en él. Tiene una energía muy positiva, la hace reír y disfruta mucho pasando tiempo con él”, explicó la fuente.

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Ariana Grande considera a Ricky Alvarez como uno de sus amigos más cercanos. (Instagram)

De hecho, hace poco más de una semana Ariana Grande fue vista recientemente junto a su expareja Ricky Alvarez durante una salida en Austin, Texas, en vísperas de una presentación correspondiente a su gira Eternal Sunshine Tour.

De acuerdo con información publicada por PEOPLE, ambos compartieron un almuerzo el viernes 26 de junio, lo que volvió a situar su relación de amistad en el centro de la atención pública.

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Una fuente citada por el medio señaló que Grande y Alvarez “han estado pasando tiempo juntos recientemente”.

Ariana Grande Ricky Alvarez supuestamente han compartido tiempo en estos últimos días. (Instagram)

Ariana Grande y Ricky Álvarez fueron pareja durante aproximadamente un año antes de separarse en 2016. Posteriormente, el bailarín fue mencionado en la canción “Thank U, Next”, lanzada por Grande en 2018, donde la cantante hizo referencia a varias relaciones anteriores.

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En la canción, Ariana Grande hace referencia a algunas de sus relaciones pasadas, incluyendo una mención a Ricky Alvarez en el verso: “Escribí algunas canciones sobre Ricky, ahora las escucho y me río”.

Después del estreno del tema, Alvarez compartió una serie de publicaciones en sus historias de Instagram. En uno de los videos aparecía escuchando atentamente la canción antes de reaccionar al momento en que era mencionado.

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Posteriormente escribió el mensaje: “Solo gratitud” , acompañado de un emoji de corazón negro, y añadió: “Thank you, next… (aunque esas canciones son geniales… de nada)”.

Grande respondió compartiendo esas publicaciones en sus propias historias de Instagram. En una de ellas escribió: “Oh, claro que sí… gracias, siguiente”.

Ariana Grande respondió a la reacción de Ricky Alvarez a su canción. (Instagram)

En otra agregó un mensaje dirigido a Alvarez en el que expresó, entre risas, que lamentaba que hubiera recibido “la peor línea” de la canción y aclaró que había sido escrita con cariño.

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El intercambio generó especulaciones entre algunos seguidores sobre una posible reconciliación entre ambos, especialmente porque coincidió con la separación de Grande y Pete Davidson. Sin embargo, la cantante aclaró posteriormente que mantenían únicamente una amistad.

En fechas recientes, Ariana Grande también ha realizado modificaciones a la letra de “Thank U, Next” durante sus presentaciones en vivo. En un concierto ofrecido el 26 de junio interpretó el verso como: “Wrote some songs about Ricky, I know he’s still got my back” (“Escribí algunas canciones sobre Ricky, sé que todavía cuento con su apoyo”).

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Ariana Grande cambió la letra de "Thank u, Next" en sus recientes conciertos.

Días antes había utilizado una variante diferente al cantar: “Wrote some songs about Ricky, now they still kinda slap” (“Escribí algunas canciones sobre Ricky, y todavía suenan bien”).