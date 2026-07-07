Registros municipales revelan fallas de seguridad previas en la Torre Midtown antes de la evacuación en Manhattan

La Torre Midtown acumulaba problemas de seguridad antes de la evacuación de emergencia en Manhattan, según registros municipales (Reuters)

Los registros municipales muestran que la Torre Midtown acumulaba problemas de seguridad antes de la evacuación de emergencia del martes en Manhattan, cuando inspectores detectaron dos columnas deformadas y pisos hundidos en la antigua sede de Pfizer.

Una obra en reconversión residencial cuyo deterioro obligó a desalojar edificios vecinos, una escuela con 400 alumnos y a cerrar calles cerca de Grand Central, de acuerdo con AP y documentación citada por The City Reporter.

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El alcance del daño detectado dentro de 235 East 42nd Street fue más amplio que la primera alerta por caída de ladrillos. Las autoridades hallaron deformaciones en los pisos 21 y 22, y hundimientos entre los niveles 21 y 26.

El Departamento de Bomberos de Nueva York estableció una zona de riesgo de colapso al registrar movimientos continuos de varios centímetros, indicaron funcionarios municipales a AP.

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El Departamento de Edificios de Nueva York respondió desde mayo de 2025 a denuncias por escombros, objetos caídos y otras condiciones inseguras en la Torre Midtown (@XisconRD)

La cobertura de The City Reporter consignó que el Departamento de Edificios respondió desde mayo de 2025 a una cadena de denuncias por condiciones inseguras en la torre. Ese historial incluyó caída de escombros sobre la acera, objetos que se precipitaron desde pisos altos y al menos dos lesiones laborales en noviembre y diciembre, una de ellas por la caída de un martillo neumático sobre un trabajador.

El contratista general Robert Travis, de 235 GC LLC, recibió siete infracciones y multas por USD 32.530 desde julio pasado, en su mayoría por fallas de seguridad en la construcción y por no mantener una obra segura. Lisa Black, abogada de Travis, no respondió a llamadas ni mensajes del medio.

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La primera secuencia documentada comenzó el 13 de mayo de 2025, cuando dos trabajadores afirmaron haber sido golpeados por un objeto que cayó, según dos demandas presentadas ante el Tribunal Supremo de Manhattan.

El 21 de julio, una ventana se desplomó desde el octavo piso hasta un cobertizo sobre la acera y el Departamento de Edificios ordenó paralizar la obra.

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Un mes después, un panel metálico cayó desde el piso 33 hasta la vereda. Los inspectores constataron que “los escombros y el lugar del incidente habían sido manipulados”, y emitieron una nueva orden de paralización.

También hubo avisos al 311 sobre soldadores que arrojaban chispas a la calle desde el primer piso y sobre un objeto grande que atravesó cinco plantas y casi golpeó a una persona. En ese último caso, la denuncia añadió que trozos de concreto caían constantemente desde arriba, pero cuando el Departamento de Edificios inspeccionó el lugar al día siguiente no informó infracciones.

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El 3 de noviembre, los inspectores encontraron maquinaria de construcción no incluida en el plan de seguridad del proyecto, y el responsable de seguridad de la obra informó a la agencia municipal que un trabajador resultó herido y que se pidió una ambulancia.

El trabajador Milton Toro presentó después una demanda en la que sostuvo que otro empleado le dejó caer un martillo neumático encima.

Al mes siguiente, otro trabajador cayó desde una altura de seis pies (1,8 metros), por una escalera mal asegurada mientras desmantelaba una grúa. Después, el Departamento de Edificios multó al contratista por no haber notificado ese incidente.

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En marzo, una denuncia al 311 señaló que un trabajador usaba una sopladora de hojas en la azotea para arrojar escombros a la calle. En abril, otra persona informó que “caen escombros desde grandes alturas”. Además, el 10 de marzo el trabajador Dixon Renan alegó en una demanda que se lesionó al caer de una escalera.

La evacuación comenzó tras la alerta por columnas dobladas y ladrillos en caída

El Departamento de Bomberos de Nueva York estableció una zona de riesgo de colapso al registrar movimientos continuos de varios centímetros en la torre (EFE/EPA/SARAH YENESEL)

Poco antes de las 8:00 (AM) del martes, el Departamento de Bomberos de Nueva York respondió a una llamada por un “edificio inestable” en el que “dos columnas se habían doblado en el piso 21” y del que “caían ladrillos”, informó AP. El Departamento de Edificios suspendió los trabajos y ordenó evacuar el inmueble.

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Las autoridades de la ciudad de Nueva York usaron drones para vigilar el edificio y evitar enviar personal al interior, relató AP. Una escuela cercana con 400 alumnos estuvo entre los edificios evacuados, informó el alcalde Zohran Mamdani.

“El edificio sigue inestable”, declaró Mamdani en una rueda de prensa en el lugar de los hechos. “Se trata de una situación grave”.

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El jefe de bomberos, John Esposito, explicó que las vigas de acero comenzaron a doblarse cuando los bomberos entraron a inspeccionar el edificio. Añadió: “Esto significa que aún no es estable; sigue siendo una situación grave y muy peligrosa”.

Esposito precisó que, por la forma en que está construida la torre con estructura de acero, “no sería un colapso total, sino más bien un colapso localizado”.

Ahmed Tigani, comisionado de edificios, declaró que las autoridades no encontraron indicios de que se hubieran desprendido escombros del edificio, de acuerdo con AP. Las calles aledañas permanecieron cerradas al tráfico. Mamdani añadió que no se habían reportado heridos.

Mamdani sostuvo que los servicios de emergencia y los funcionarios municipales colaboraron con el ingeniero del proyecto para elaborar planes que reforzaran el pavimento afectado. Si se determina que es seguro, los ingenieros entrarán y comenzarán las reparaciones, dijo el alcalde.

Más de 200 obreros salieron del complejo y Metro Loft defendió la obra

Más de 200 obreros salieron del complejo luego de la orden de evacuación emitida durante la emergencia en la Torre Midtown (FDNY/Handout vía Reuters)

José Osvaldo Becerra, un obrero que trabajaba en el edificio contiguo de 219 East 42nd Street, dijo al medio que el contratista ordenó su salida y la de más de 200 trabajadores alrededor de las 8:30. “Nos ordenaron evacuar a todos, y ahí fue cuando empezó el alboroto”, relató en español.

Becerra contó que dejó dentro sus llaves y su cartera. Cecilia Pulla, otra trabajadora evacuada, dijo: “Solo Dios sabe cómo voy a volver a casa”.

Cliff Johnsen, representante del sindicato Steamfitters Local 638, describió ante periodistas lo que sus afiliados vieron dentro de la obra. “Las vigas en I se están doblando como cigarrillos, lo cual es peligroso”, afirmó. Añadió que presenciaron vigas doblándose, ventanas agrietándose y trozos de hormigón cayendo del tejado al piso inferior.

Johnsen responsabilizó al contratista por haber “priorizado las ganancias sobre la seguridad” y por poner en riesgo a sus afiliados y a otros trabajadores de la zona. La Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La reconversión residencial de la torre de 33 plantas fue presentada. El proyecto está liderado por Metro Loft Management, la firma de David Werner y Nathan Berman, que en marzo de 2024 acordó transformar el complejo en 1.500 apartamentos de alquiler y recibió préstamos por más de USD 700 millones para financiar la obra.

El martes por la tarde, el director general de Metro Loft, Mitchell Wasser, sostuvo que no se habían desprendido escombros del edificio antes de la evacuación y dijo que “la zona afectada es una pequeña sección de uno de los dos edificios de este complejo”. Según Gensler, el estudio de arquitectura del proyecto, la reconversión sumaría más de una docena de pisos, rediseñaría una torre contigua y llevaría el desarrollo a más de 1.600 unidades.