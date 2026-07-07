Estados Unidos

California podría revocar miles de licencias por “irregularidades” en exámenes de conducir

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) envió cartas por supuestas anomalías detectadas en pruebas teóricas rendidas entre julio de 2025 y abril de 2026. Los destinatarios deberán volver a rendir dentro de los 30 días posteriores a la recepción o se les revocará la licencia

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Una mano sostiene una licencia de conducir de California con una fotografía de mujer, datos de Janice Sample y el código J66S en la tarjeta.
El DMV no explicó qué tipo de anomalías encontró en los exámenes de conducir ni aclaró si se trata, por ejemplo, de fraude o de fallas administrativas (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de California notificó a 11.000 conductores que deberán repetir el examen teórico en 30 días o perderán su licencia, después de detectar “incumplimiento de los criterios de evaluación exigidos por el Código de Vehículos” en resultados rendidos entre julio de 2025 y abril de 2026, informaron Los Angeles Times y CBS News.

La advertencia afecta a personas de distintas zonas del estado y obliga a reprogramar turnos con cita previa obligatoria. Según la entidad, quienes no repitan la prueba dentro del plazo o no la aprueben cuando vuelvan a rendirla verán revocada su licencia.

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Las cartas afectan a conductores que ya tenían licencia y deben volver a rendir

De acuerdo con Los Angeles Times, un portavoz del organismo explicó que se identificaron irregularidades en “ciertos exámenes de conocimientos” durante el proceso habitual de control interno. El DMV no respondió qué tipo de anomalías detectó ni aclaró si se trata de sospechas de trampa o de problemas técnicos administrativos.

El mismo portavoz, citado por CBS News, sostuvo que “garantizar la integridad de nuestro proceso de evaluación es fundamental”. A su vez, añadió que los exámenes de conocimientos “desempeñan un papel crucial para confirmar que los conductores comprenden las normas de circulación antes de obtener la licencia para conducir en California”.

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A los destinatarios se les indica que escaneen un código QR incluido en la carta para acceder a la lista de turnos disponibles. Entre los documentos exigidos en la cita figuran la carta recibida, el permiso de aprendizaje, la licencia temporal o la tarjeta de licencia de conducir.

Vista aérea de una autopista de varios carriles con denso tráfico de coches, SUVs y camiones. La carretera está llena de vehículos en ambas direcciones
Las irregularidades señaladas por el Departamento de Vehículos Motorizados de California corresponden a exámenes rendidos entre julio de 2025 y abril de 2026 (Reuters).

Casos de conductores en Sacramento y San Francisco

David Specht, un residente de Sacramento de 36 años, relató a Los Angeles Times que rindió en enero tras mudarse desde Chicago. Cuando recibió la notificación el mes pasado, su primera reacción fue pensar que el organismo sospechaba que había hecho trampa porque había completado el examen con rapidez.

Por consiguiente, llamó al DMV para pedir una explicación concreta sobre su caso, pero, según relató, el representante que lo atendió no supo darle detalles. Además, buscó en internet partes del texto de la carta y encontró publicaciones en Reddit y en otras redes sociales de personas que describían la misma situación.

El residente describió el impacto práctico de la medida sobre personas con menos margen para reorganizar su rutina: “Es un gran problema para las personas que tal vez no tienen transporte confiable. Un padre o madre soltero/a que cría a un hijo tiene que pedir permiso en el trabajo y buscar quién cuide a sus hijos. Parece que si ese es nuestro sistema, en realidad no nos está funcionando”.

Otro caso citado por la publicación es el de Sam Burgin, de 35 años, quien rindió en noviembre luego de mudarse a California desde Minnesota y recibió la carta en junio. Al escanear el código QR, no consiguió un turno en su oficina local de San Francisco y tuvo que reservar en San Mateo.

Burgin contó a Los Angeles Times que decidió no manejar hasta la cita por temor a una eventual revocación de su licencia: “Tuve que gastar USD 100 en un Uber solo para hacer una estúpida prueba”.

Las cartas del DMV indican que los conductores deben escanear un código QR y presentarse con cita previa y documentación para repetir el examen (REUTERS/Daniel Cole).
Las cartas del DMV indican que los conductores deben escanear un código QR y presentarse con cita previa y documentación para repetir el examen (REUTERS/Daniel Cole).

La falta de explicaciones amplió las sospechas sobre el origen de las irregularidades

Ante la falta de respuestas, David Specht especuló con que una herramienta automatizada podría haber señalado exámenes sospechosos: “Quizás estén utilizando algún tipo de IA nueva para detectar resultados de exámenes dudosos. Tal vez la IA no esté funcionando como debería. Simplemente está causando inconvenientes a estas 11.000 personas”.

Estas especulaciones ocurren después de que la oficina del gobernador Gavin Newsom anunciara la semana pasada una nueva asociación con Anthropic para ampliar el uso del asistente de inteligencia artificial Claude en agencias estatales. Ese anuncio indicó que el DMV ya utiliza Claude para mejorar la atención al público y reducir tiempos de espera.

No obstante, el Departamento de Vehículos Motorizados no se ha pronunciado sobre si las recientes cartas de advertencia tienen alguna relación con el uso de herramientas de inteligencia artificial, precisó Los Angeles Times.

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