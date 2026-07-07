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Estados Unidos revocó la licencia que permitía la venta de petróleo iraní tras los ataques en el estrecho de Ormuz

La medida impide nuevas operaciones comerciales con crudo y derivados iraníes desde el 7 de julio, aunque permite cerrar acuerdos previamente autorizados durante un período limitado

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Una plataforma de producción de petróleo iraní en el Golfo, donde una antorcha de gas permanece encendida junto a la bandera nacional (REUTERS/Archivo)
Una plataforma de producción de petróleo iraní en el Golfo, donde una antorcha de gas permanece encendida junto a la bandera nacional (REUTERS/Archivo)

Estados Unidos restableció las restricciones sobre la comercialización de petróleo iraní al revocar una licencia que había suspendido temporalmente algunas sanciones contra el sector energético de Teherán, una decisión tomada después de nuevos incidentes contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. La medida impide iniciar nuevas operaciones relacionadas con la compra, carga, producción, entrega o venta de crudo iraní desde este 7 de julio.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó una nueva autorización que reemplaza la licencia emitida el 21 de junio. El documento establece que las operaciones necesarias para finalizar acuerdos realizados bajo la autorización anterior podrán continuar hasta las 00:01 horas del 17 de julio, siempre que cumplan con las condiciones establecidas por Washington.

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La licencia inicial había permitido durante un período limitado que empresas involucradas en la cadena energética iraní realizaran actividades vinculadas con petróleo crudo, productos petroquímicos y derivados. Esa autorización formaba parte de los entendimientos alcanzados entre Estados Unidos e Irán tras una pausa temporal en las hostilidades, con el objetivo de facilitar conversaciones sobre asuntos nucleares y la seguridad marítima.

La medida impide nuevas operaciones comerciales con crudo y derivados iraníes desde el 7 de julio, aunque permite cerrar acuerdos previamente autorizados durante un período limitado (EFE/Archivo)
La medida impide nuevas operaciones comerciales con crudo y derivados iraníes desde el 7 de julio, aunque permite cerrar acuerdos previamente autorizados durante un período limitado (EFE/Archivo)

Sin embargo, la administración estadounidense decidió revertir esa flexibilización después de ataques contra tres embarcaciones en el estrecho de Ormuz, una zona estratégica por donde circula una parte importante del comercio energético mundial. Entre los buques afectados se encontraba una embarcación qatarí dedicada al transporte de gas natural licuado.

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Un funcionario estadounidense explicó que las acciones de Irán en esa vía marítima fueron consideradas incompatibles con los compromisos asumidos durante las conversaciones bilaterales.

Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias”, afirmó.

El levantamiento parcial de sanciones, autorizado en junio, había abierto una ventana de 60 días para que Irán pudiera comercializar energía en los mercados internacionales. Esta concesión formaba parte de un entendimiento temporal entre Washington y Teherán, orientado a reducir tensiones y garantizar el flujo de hidrocarburos en la región mientras proseguían las conversaciones sobre el programa nuclear iraní y la seguridad en el Estrecho.

Con la revocación de la licencia, todas las transacciones nuevas, incluidos contratos de compraventa y cargas de crudo posteriores al 7 de julio, quedan prohibidas. Solo se permiten operaciones estrictamente necesarias para terminar acuerdos previos al cambio de normativa, y cualquier pago a entidades bloqueadas debe depositarse en cuentas restringidas dentro de Estados Unidos.

El petrolero HELGA permanece atracado en una terminal petrolera del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo (REUTERS)
El petrolero HELGA permanece atracado en una terminal petrolera del sur de Irak, cerca de Basora, mientras se prepara para cargar crudo (REUTERS)

El Estrecho de Ormuz es una ruta clave para el suministro global de energía. Por esta vía pasa alrededor del 30% del petróleo comercializado por mar. Las acciones iraníes han avivado la preocupación sobre la seguridad de la navegación y la estabilidad de los precios internacionales. Tras el anuncio de la Casa Blanca, la cotización del Brent superó los 75 dólares por barril, en tanto que el crudo estadounidense se acercó a los 72 dólares.

Funcionarios estadounidenses han reiterado que el memorando de entendimiento suscrito con Irán depende íntegramente del respeto a la libertad de tránsito marítimo. El texto del acuerdo, que suspendió temporalmente las hostilidades directas, también contemplaba la suspensión parcial de sanciones energéticas, condicionada a la ausencia de agresiones en la zona.

Especialistas en sanciones internacionales advierten que la revocación de la licencia podría poner en riesgo la continuidad de las negociaciones y reactivar la volatilidad en los mercados energéticos.

Claire O’Neill McCleskey, ex directiva de la OFAC, explicó que “la escalada de ataques y el endurecimiento de las restricciones podrían poner fin al memorando de entendimiento”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó una nueva autorización que reemplaza la licencia emitida el 21 de junio
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, publicó una nueva autorización que reemplaza la licencia emitida el 21 de junio

El Departamento del Tesoro puntualizó que la nueva disposición no ampara operaciones con entidades de Corea del Norte, Cuba ni territorios ocupados de Ucrania, y mantiene vigentes las restricciones de los decretos ejecutivos que fundamentan el régimen sancionatorio contra Irán.

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