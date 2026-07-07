Estados Unidos

De afirmar que las vacunas mataron a sus gemelos a enfrentar cargos por asesinato: el caso que conmociona a Idaho

Una mujer de 23 años fue imputada por doble homicidio en primer grado de dos niños de 18 meses y, si es declarada culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte

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Mujer joven con cabello rubio liso, gafas de montura negra, camiseta a rayas horizontales rojas y blancas, y fondo claro
Andrea Shaw fue imputada en Idaho por doble homicidio en primer grado por la muerte de sus gemelos de 18 meses (KIVI-TV vía AP)

Andrea Shaw, una madre de el estado de Idaho de 23 años, fue acusada de asesinato en primer grado por la muerte de sus gemelos de 18 meses, después de haber sostenido públicamente que los niños fallecieron tras recibir vacunas; si es declarada culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

Según los registros judiciales y un comunicado del Departamento de Policía de Payette, un gran jurado presentó la acusación formal el 29 de junio por dos cargos vinculados a hechos ocurridos en mayo de 2025.

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Andrea Shaw fue arrestada el martes por agentes de la policía de Boise, compareció ante un juez el jueves, quedó detenida con una fianza de USD 2 millones y su próxima audiencia fue fijada para el 14 de julio.

La acusación sostiene que Shaw asfixió a sus hijos, de acuerdo con las autoridades.

Joe Filicetti, abogado defensor de Shaw, dijo que su clienta “niega absolutamente todo” y que el estado “no puede probar” los cargos penales. “La defenderemos con todas nuestras fuerzas”, agregó. El defensor enmarcó su postura en un rechazo frontal de la acusación y anticipó que su estrategia será cuestionar la capacidad de la fiscalía para sostener la imputación en juicio.

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El Departamento de Policía de Payette y la fiscalía del condado declinaron hacer comentarios el lunes. Esa reserva de información dejó como principales referencias públicas los registros judiciales y el comunicado difundido por la fuerza policial.

Declaraciones en un programa antivacunas y versión pública sobre la muerte de los gemelos

Durante una aparición en mayo de 2025 en un programa de internet producido por Children’s Health Defense, Shaw afirmó que encontró muertos a sus gemelos en su habitación días después de que fueran vacunados contra la gripe y otras enfermedades. En el programa y en el expediente, Shaw vinculó la vacunación con la muerte de sus hijos y sostuvo que los niños presentaron síntomas posteriores.

“Les pusieron las vacunas al mismo tiempo dos enfermeras a la vez”. Luego añadió: “Y se enfermaron”. Sus declaraciones fueron presentadas en el marco de un espacio digital asociado a una organización que, según el texto fuente, impulsa contenidos críticos de la vacunación.

El programa fue producido por Children’s Health Defense, organización fundada por el actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr. Kennedy ya no estaba vinculado al grupo desde diciembre de 2024.

Los expertos médicos citados en el texto fuente señalaron que las vacunas infantiles mencionadas por Shaw —hepatitis A, gripe y DTaP— son seguras, eficaces y recomendadas para niños por varios grupos médicos.

Una demanda federal contra la Academia Estadounidense de Pediatría

Una mujer de cabello rubio, vestida con una prenda naranja, posa de frente ante un fondo oscuro; un logo de la Oficina del Sheriff de Ada County aparece abajo a la derecha
Andrea Shaw figura como demandante en una causa federal de Children’s Health Defense contra la Academia Estadounidense de Pediatría por la vacunación infantil (Ada County Sheriff's Office)

Shaw también figura como demandante en una causa federal presentada por Children’s Health Defense y otras organizaciones demandaron en enero ante un tribunal federal en Washington a la Academia Estadounidense de Pediatría.

Según la demanda, la acción judicial buscó impugnar el rol de la academia en debates sobre vacunación infantil; en abril, la academia pidió desestimar el caso y defendió su papel en la formulación de recomendaciones basadas en pruebas científicas.

Ese escrito acusó a la academia de extorsión por su papel central en una organización que, según los demandantes, engañó durante décadas a familias estadounidenses sobre la seguridad del calendario de vacunación infantil.

En esa presentación, Shaw fue descrita como una madre cuyos hijos murieron tras recibir vacunas de rutina administradas conforme a las directrices de la AAP. En el programa y en el expediente, Shaw vinculó la vacunación con la muerte de sus hijos y sostuvo que los niños presentaron síntomas posteriores.

La academia pidió al tribunal en abril que desestime el caso. En ese documento sostuvo que la demanda es la “última misiva en una campaña dirigida” contra la entidad y contra su “uso de pruebas científicas en la política de vacunación”.

Cambios en directrices y bloqueo judicial a nivel federal

En enero, pediatras y otros especialistas expresaron alarma cuando las autoridades sanitarias de Estados Unidos modificaron las directrices de vacunación infantil y eliminaron varias recomendaciones universales. Kennedy sostuvo entonces que esos cambios acercaban al país a otros sistemas comparables y que, al mismo tiempo, reforzaban la transparencia y el consentimiento informado.

En el marco de esa discusión, el texto situó el debate sobre vacunas en un contexto político e institucional más amplio.

En marzo, un juez federal bloqueó esas modificaciones y afirmó que Kennedy probablemente violó procedimientos federales al reestructurar un comité asesor clave sobre vacunas. La orden judicial es temporal y seguirá vigente hasta que haya un juicio o una sentencia sumaria.

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