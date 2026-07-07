Doom, el juego de 33 años, tiene una nueva expansión: cómo usar los gráficos de Nvidia para una mejor experiencia

Revelations amplía la trama del Slayer y responde a preguntas clave sobre sus orígenes en Doom: The Dark Ages. (Id Software)

El 7 de julio de 2026 ha marcado la llegada de Revelations, la expansión de historia para Doom: The Dark Ages, disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Doom, el mítico videojuego que lleva 33 años en la industria, suma así un nuevo capítulo a su longeva trayectoria, en medio de un contexto de cambios profundos dentro de su estudio creador y de la propia industria.

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Revelations es la primera y única expansión de historia de Doom: The Dark Ages. La nueva campaña, con una duración estimada de entre doce y quince horas, expande la trama original y responde a los interrogantes planteados sobre los orígenes del Slayer y su vínculo con las fuerzas demoníacas, según informó id Software.

El relato se centra en un Slayer herido, traicionado y confinado en un purgatorio extremo, obligado a enfrentarse a realidades incómodas y a formar una alianza inesperada para sobrevivir.

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Nvidia GeForce RTX permite experimentar gráficos avanzados y hasta 310 FPS en 4K con esta nueva entrega. (Id Software)

La expansión incorpora entornos inéditos, puzzles más complejos y enemigos renovados, lo que añade dificultad y diversidad a la experiencia. Además de mantener la acción característica de la saga, Revelations refuerza la exploración y la narrativa ambiental, abriendo nuevas posibilidades para los aficionados más exigentes.

Innovaciones en jugabilidad

Entre las principales novedades jugables destaca la Lanza Cadena, un arma que introduce una dinámica diferente al combate tradicional de Doom. No se trata solo de un instrumento ofensivo, sino de una herramienta que recompensa la destreza y permite una movilidad superior, facilitando estilos de juego más agresivos y fluidos.

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La expansión presenta también una lista revisada de enemigos, incrementando el reto tanto para quienes conocen la saga desde hace décadas como para quienes se suman por primera vez.

id Software asegura que la dificultad planteará un desafío incluso para los veteranos, al combinar la intensidad de la acción con la necesidad de adaptarse a nuevas mecánicas y escenarios.

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El lanzamiento coincide con una ola de despidos que afecta a la mitad del equipo de id Software. (Id Software)

Optimización gráfica con tecnología Nvidia

Una de las mejoras técnicas más importantes de Revelations es la compatibilidad con las tarjetas gráficas Nvidia GeForce RTX. Los jugadores que utilicen las GPU de la serie RTX pueden disfrutar de características avanzadas como DLSS Multi Frame Generation (hasta modo 6X), Super Resolution y path tracing mejorado con DLSS Ray Reconstruction.

Esto permite alcanzar hasta 310 FPS en resolución 4K, siempre que el usuario instale el controlador GeForce Game Ready específico para Doom: The Dark Ages | Revelations. Así, la expansión ofrece una experiencia visual y de rendimiento notablemente superior para quienes cuentan con el hardware adecuado.

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Crisis interna

La llegada de Revelations se produce en un momento delicado para id Software y la industria de los videojuegos. El 6 de julio, Microsoft anunció una reestructuración que supuso cerca de cinco mil despidos, 3.200 de ellos en la división Xbox. De ese total, aproximadamente un centenar correspondieron a id Software, lo que representa la mitad de su plantilla.

Colin Geller, figura central en el arte de Doom, se despide tras la reestructuración del estudio. (Id Software)

Entre los afectados figuran testers, artistas e ingenieros clave en el desarrollo del motor id Tech. La salida de figuras como Colin Geller, principal concept artist de la trilogía moderna de Doom, ha generado preocupación entre los seguidores de la franquicia, quienes temen por el futuro creativo del estudio.

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The Dark Ages y su expansión podrían ser, según analistas del sector, el último gran lanzamiento de Doom en mucho tiempo. Bethesda, la compañía matriz, ha comunicado que buscará enfocarse en franquicias de alta rentabilidad como Fallout, Doom, Quake y Wolfenstein, pero la pérdida de equipos experimentados hace incierto el calendario para nuevos desarrollos.

La nueva dirección de Xbox, bajo el liderazgo de Asha Sharma, ha priorizado la rentabilidad y la reestructuración de sus estudios, dejando en el camino a desarrolladoras reconocidas como Ninja Theory, Double Fine y Compulsion Games, y aplicando recortes severos a equipos consolidados como id Software. El futuro de la saga, a pesar del éxito de Revelations, queda envuelto en interrogantes sobre la continuidad y el perfil de los próximos títulos.

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