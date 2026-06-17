Jeff Bezos sobre si la IA dejará obsoletos a los humanos: “Va a generar escasez de mano de obra”

Bezos sostuvo que la IA reducirá barreras y multiplicará la demanda de trabajo humano al ampliar lo que las personas pueden hacer (REUTERS/Abdul Saboor).

El fundador de Amazon Jeff Bezos afirmó en la conferencia VivaTech en París que la inteligencia artificial provocará escasez de mano de obra y no reemplazará a los trabajadores, informó Reuters.

El diagnóstico contrasta con cifras recientes del mercado laboral. En mayo, los empleadores con sede en Estados Unidos anunciaron 97.006 recortes de puestos y la inteligencia artificial estuvo ligada al 40% de esos despidos, según un informe de la firma global de recolocación Challenger, Gray and Christmas.

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A su vez, la preocupación aparece en las encuestas. La mitad de los estadounidenses teme que el avance de la inteligencia artificial pueda dejar sin trabajo a ellos o a alguien de su hogar, de acuerdo con un sondeo de Reuters/Ipsos.

Bezos sostuvo que la IA reducirá barreras y multiplicará la demanda de trabajo humano

Durante su intervención en la capital francesa, Bezos describió una visión optimista sobre el efecto de la tecnología en la actividad humana. A su vez, habló de proyectos como Blue Origin, su empresa espacial, y de Prometheus, su nueva compañía de inteligencia artificial orientada a acelerar la manufactura física, consignó Reuters.

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Bezos afirmó: “Sé que hay mucha preocupación, incluso entre muchas personas inteligentes, de que la IA va a volver redundantes a los seres humanos y demás. No estoy en absoluto de acuerdo con ese punto de vista. Y creo que, de hecho, la IA va a crear escasez de mano de obra”.

El empresario sostuvo en la conferencia que las personas tienen una cantidad infinita de cosas que desean hacer, pero que hoy enfrentan restricciones que la inteligencia artificial ayudará a reducir. A su juicio, cuando desaparezcan esas restricciones, la necesidad de esfuerzo humano aumentará en lugar de disminuir.

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Tal como precisó Fortune, Bezos ya expuso este argumento en una entrevista en mayo con CNBC, en la que usó la metáfora de la excavadora frente a la pala para sostener que la inteligencia artificial elevará la capacidad de los trabajadores en vez de sustituirlos, anticipó deflación por mejoras de productividad y rechazó los temores de desplazamiento entre profesionales calificados como radiólogos e ingenieros de software.

El diagnóstico de Jeff Bezos contrasta con datos de Estados Unidos que vincularon a la inteligencia artificial con el 40% de 97.006 despidos anunciados en mayo (REUTERS/Abdul Saboor).

Despidos en tecnológicas y cautela en el sector frente al mensaje de Bezos

De acuerdo con Reuters, la resistencia al uso de esta tecnología ya se extendió desde jóvenes que entran al mercado laboral hasta sindicatos de automotrices surcoreanas y guionistas de Hollywood.

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Las declaraciones de Bezos llegan en un momento en que compañías globales recortan miles de empleos tras invertir en inteligencia artificial, mientras muchas de ellas, sobre todo del sector tecnológico, atribuyen esos ajustes a ganancias de eficiencia por la rápida adopción de la tecnología, consignó la agencia de noticias.

El medio Fortune informó que un gobernador de la Reserva Federal advirtió en febrero que “un auge del desempleo” era “totalmente posible”. Asimismo, una encuesta entre directores financieros indicó que, en 2026, los despidos asociados a la inteligencia artificial podrían multiplicarse por nueve frente a los registrados el año pasado.

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Muchas empresas, en especial del sector tecnológico, atribuyen los despidos a ganancias de eficiencia por la rápida adopción de la inteligencia artificial (REUTERS/Abdul Saboor).

Hasta mayo de 2026, según Fortune, los despidos tecnológicos ya superaron los 115.000 y se acercaron al total registrado en todo 2025, con Meta, Amazon y Snap entre las empresas que citaron la IA como factor de los recortes.

Ese mismo medio señaló que Goldman Sachs estimó que la IA elimina alrededor de 16.000 empleos mensuales en Estados Unidos y que los trabajadores de entrada y la generación Z absorben el impacto más fuerte.

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Incluso, el grupo que fundó Bezos redujo empleo. Amazon eliminó cerca de 30.000 puestos corporativos desde fines del año pasado, en parte por mejoras de eficiencia vinculadas a la inteligencia artificial. Anteriormente, su director ejecutivo Andy Jassy predijo que una mayor automatización mediante herramientas de IA provocaría pérdidas de puestos corporativos, citó Reuters.