Donald Trump afirmó que Estados Unidos canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que accedió a cancelar un ataque militar planeado contra Irán tras recibir solicitudes de Teherán y otros países de Oriente Medio para dar una pausa a la situación. Según explicó, las partes involucradas acordaron los “perímetros” de un entendimiento que contempla la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de la amenaza nuclear iraní.
“Estados Unidos está preparado para atacar a la República Islámica de Irán con un nivel de terror militar, fuerza y poderío no visto desde la Segunda Guerra Mundial. A pesar de ello, Irán y otros países de Medio Oriente nos han pedido que detengamos cualquier ataque, dado que se han acordado los términos de un acuerdo. Este acuerdo incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz y el fin de la amenaza nuclear iraní”, publicó Trump en la red Truth Social.
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El mandatario añadió: “En respuesta a esta solicitud, he accedido, por el bien del mundo y, asimismo, por la supervivencia de un Irán próspero, a cancelar el ataque, siempre y cuando se pueda concretar un acuerdo rápidamente. Israel se une a este compromiso. ¡Manos a la obra!.
A su vez, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró que los intentos de Irán por exportar su revolución deben cesar, en relación a los ataques hutíes contra embarcaciones en el estrecho de Bab el Mandeb y advirtió que las acciones de Teherán solo se modificarán si el costo de mantener esa política resulta insostenible.
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“Quieren exportar su revolución. Eso tiene que cambiar, y la única manera de lograrlo es subirle el precio hasta el punto de que no puedan pagarlo”, expresó Rubio en una entrevista con Fox News transmitida el sábado.
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