Proyecto de Jeff Bezos recauda USD 12.000 millones para construir un “ingeniero general artificial”

Jeff Bezos lidera una inversión récord en inteligencia artificial física con Prometheus. (Reuters)

Prometheus, la startup de inteligencia artificial física cofundada por Jeff Bezos y Vik Bajaj, ha anunciado una recaudación de 12.000 millones de dólares en una ronda de inversión que eleva la valoración de la empresa a 41.000 millones de dólares.

La operación, que incluye aportes del propio Bezos, así como de JPMorgan Chase, Goldman Sachs y BlackRock, posiciona a Prometheus como una de las compañías emergentes de IA mejor valoradas de la historia.

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Automatización de sistemas físicos

La propuesta de Prometheus consiste en desarrollar un software que definen como un “ingeniero general artificial”, diseñado para automatizar el diseño y la fabricación de sistemas físicos complejos. Entre los posibles campos de aplicación destacan la creación de motores a reacción y compuestos farmacéuticos, lo que representa una apuesta por transformar procesos industriales y científicos a través de la inteligencia artificial.

La startup destinará el capital recaudado a impulsar la automatización industrial mediante IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta visión busca reemplazar gran parte del trabajo de ingeniería tradicional por soluciones automatizadas. Según explicó Jeff Bezos a CNBC, el objetivo es que la automatización mejore la productividad al punto de generar una “escasez de mano de obra”, concepto con el que plantea un escenario donde la demanda de trabajadores humanos supere la oferta como resultado de los avances tecnológicos.

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Contraste de perspectivas sobre el impacto laboral

El enfoque de Bezos contrasta con el de otros referentes del sector tecnológico, quienes anticipan una reducción significativa de empleos debido al avance de la inteligencia artificial. “Una mayor productividad en la economía elevará el nivel de vida”, afirmó Bezos.

“Los hogares donde hoy hay dos personas que trabajan, pasarán a tener una sola. Quizás algunas personas que trabajan horas extras dejen de hacerlo”, agregó el empresario, según recogió el medio estadounidense.

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Prometheus, proyecto de Bezos, busca reemplazar tareas de ingeniería tradicional con sistemas inteligentes. (Captura de video: CNBC)

Actualmente, Prometheus cuenta con 150 empleados distribuidos en oficinas en San Francisco, Londres y Zúrich. La empresa mantiene en reserva la mayoría de los detalles sobre los avances concretos de su tecnología, aunque ha dejado claro que el grueso del capital recaudado se dirigirá a cubrir las elevadas necesidades informáticas del proyecto.

Capital, contexto y el auge de la IA física

Esta es la segunda ronda de recaudación de fondos de Prometheus desde su lanzamiento a finales del año pasado, cuando obtuvo una inversión inicial de 6.200 millones de dólares. La cifra actual convierte a la compañía en una de las mayores apuestas individuales en el sector de la inteligencia artificial física.

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La tendencia de inversión en la IA física se ha intensificado en los últimos meses. Fundadores e inversores consideran que este segmento ofrece un perfil de seguridad superior al del software puro, ya que el mundo físico impone barreras naturales que el código informático por sí solo no puede superar.

Amazon, presidida por Jeff Bezos, ha impulsado la automatización en sus operaciones globales y sirve de referencia para el desarrollo tecnológico de Prometheus. (Reuters)

Bezos aporta al proyecto su experiencia en la gestión de mano de obra a gran escala. Como presidente ejecutivo y principal accionista individual de Amazon, supervisa una plantilla global de más de 1,5 millones de empleados. Durante el último año, la compañía ha acelerado sus políticas de automatización, lo que ha derivado en miles de despidos bajo la gestión del CEO Andy Jassy.

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