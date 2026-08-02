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¿Una página web vacía? Los peligros de visitar estos sitios en internet

Sitios con mensajes de “Próximamente” pueden activar scripts ocultos al cargarse

Ask.com - internet - página web - tecnología - 3 de mayo
Las páginas web vacías pueden recolectar información personal sin que el usuario lo note. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los ciberdelincuentes han perfeccionado técnicas para explotar recursos digitales que suelen pasar inadvertidos. Según informó la empresa de ciberseguridad Kaspersky, los sitios web registrados pero aún no desarrollados representan un riesgo creciente para la privacidad y la seguridad de los usuarios.

Estas páginas, conocidas como dominios aparcados, abundan en la red y, a pesar de parecer inofensivas, pueden servir como puertas de entrada a prácticas de rastreo y ataques informáticos.

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El atractivo oculto de los dominios aparcados

De acuerdo con el informe, los dominios aparcados son direcciones web registradas que todavía no muestran contenido real. Muchas veces, solo presentan pantallas en blanco o mensajes de “Próximamente”.

Ilustración de una mano presionando teclas de un teclado de ordenador portátil, iluminada en tonos azules sobre un fondo oscuro.
Kaspersky advierte que los dominios aparcados forman parte de tácticas criminales en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la empresa advierte que estos sitios pueden operar en segundo plano sin que el usuario lo perciba. Con solo cargar una de estas páginas, se activa la recolección silenciosa de datos como la dirección IP, la ubicación aproximada, la cadena de agente de usuario y los identificadores de cookies.

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El reporte detalla que los operadores detrás de estos sitios van más allá de recopilar información básica. Implementan técnicas avanzadas para crear una huella digital del navegador, introduciendo el resultado en redes publicitarias que elaboran perfiles segmentados de los visitantes, todo sin su consentimiento. Esta práctica se ha consolidado como parte de la infraestructura criminal digital, según advierte la compañía.

Huella digital: un rastreo difícil de evitar

El mecanismo de identificación mediante huellas digitales es uno de los aspectos menos conocidos y más complejos de abordar en materia de privacidad. Una cookie es un archivo que se almacena localmente y puede eliminarse, lo que permite limitar el rastreo.

Primer plano de una mano que presiona un dedo sobre un escáner de huella dactilar negro con luz azul. Fondo borroso de oficina.
El rastreo por huella digital permite identificar dispositivos incluso en modo privado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En contraste, una huella digital no reside en el dispositivo del usuario, sino que se genera a partir de la manera en que cada combinación de hardware y software procesa ciertas tareas, como renderizar imágenes o ejecutar gráficos 3D.

La empresa señala que este valor, suficientemente distintivo, permite identificar el mismo dispositivo en diferentes dominios. La ventana de navegación privada no modifica el procesamiento de estas imágenes de prueba, por lo que la huella digital permanece constante, lo que dificulta eludir este tipo de rastreo.

Más allá del rastreo: redirecciones y fraudes

El peligro de los dominios aparcados no se limita a la venta de perfiles a anunciantes. Los ciberdelincuentes insertan scripts que pueden redirigir automáticamente a plataformas fraudulentas, contenido para adultos o casinos en línea.

Primer plano de una mano sosteniendo un teléfono inteligente en una habitación oscura con luz azul; al fondo, un teclado de laptop con brillo rojo.
El typosquatting redirige a usuarios a páginas de phishing y descargas maliciosas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno del typosquatting resulta especialmente peligroso: un dominio cuya dirección difiere de una marca reconocida por una o dos letras capta tráfico de usuarios que cometen errores tipográficos, conduciéndolos a sitios de phishing o activando descargas automáticas de archivos maliciosos.

Este vector de ataque no es nuevo, aunque su sofisticación y frecuencia aumentan. De acuerdo con una investigación de Infoblox, en pruebas a gran escala, más del 90% de los visitantes de dominios aparcados terminan redirigidos a contenido ilegal, estafas, scareware, trampas de suscripción de antivirus o malware. Esta cifra, citada por Kaspersky, subraya la magnitud del riesgo.

Medidas de mitigación recomendadas

Frente a este panorama, se recomienda varias estrategias para reducir la exposición a estas amenazas. Entre ellas, evitar enlaces sospechosos, borrar la caché y las cookies después de acceder accidentalmente a páginas dudosas, y emplear software especializado que bloquee el rastreo web.

Evitar enlaces sospechosos y bloquear el rastreo web reduce el riesgo de ataques desde sitios inactivos. (Reuters)
Evitar enlaces sospechosos y bloquear el rastreo web reduce el riesgo de ataques desde sitios inactivos. (Reuters)

La eliminación de cookies permite abordar los identificadores almacenados localmente, aunque la propia compañía aclara que no afecta la identificación mediante huellas digitales, ya que este método no guarda información en el dispositivo del usuario.

Según el informe, los dominios aparcados y las páginas aparentemente inactivas han dejado de ser simples residuos digitales. Estas estructuras forman parte de prácticas habituales en esquemas delictivos en internet y requieren mayor atención y precaución. En el escenario menos grave, los usuarios comparten más datos de lo previsto. En el más extremo, pueden convertirse en víctimas de ataques inesperados que comprometen su seguridad digital.

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