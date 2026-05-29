El cohete New Glenn de Blue Origin explotó por una “anomalía” durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral

Un cohete de Blue Origin explotó durante una prueba en la plataforma de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Florida, la noche del jueves. El incidente provocó un fuerte estruendo que sacudió viviendas cercanas y tiñó el cielo de naranja por varios segundos. La empresa confirmó que el hecho involucró a su cohete New Glenn durante un ensayo de encendido de motores.

En un mensaje publicado en X, Blue Origin afirmó que todo su personal fue localizado tras el incidente y que no se reportaron heridos. Las autoridades de emergencia informaron que no existe peligro para la población por gases ni otros riesgos asociados a la explosión.

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“Experimentamos una anomalía durante la prueba de encendido de hoy”, detalló Blue Origin sobre el origen del incidente en un comunicado breve. A su vez, señalaron que se proporcionarán actualizaciones conforme avance la investigación.

Por su parte, el titular de la empresa y magnate estadounidense Jeff Bezos escribió tras la explosión: “Todo el personal está contabilizado y a salvo. Es demasiado pronto para conocer la causa raíz, pero ya estamos trabajando para encontrarla. Día muy duro, pero reconstruiremos lo que necesite ser reconstruido y volveremos a volar. Vale la pena”.

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El New Glenn, un cohete de grandes dimensiones, permanecía en tierra desde abril luego de dejar un satélite fuera de órbita debido a una falla de motor. Este episodio marcó apenas el tercer vuelo de este modelo, que Blue Origin proyecta utilizar en futuras misiones lunares para la NASA.

La fuerte explosión del cohete New Glenn de Blue Origin en Florida (Créditos: CBS)

La explosión, registrada alrededor de las 21, sacudió hogares en Cabo Cañaveral y Cocoa Beach, donde residentes recurrieron a redes sociales para compartir su sorpresa y publicar imágenes de la bola de fuego visible desde la playa. El Complejo de Lanzamiento 36 de la Estación de Fuerza Espacial Cabo Cañaveral Fuerza se encuentra a la vista desde la costa. El New Glenn debutó en 2025 desde Cabo Cañaveral y lleva el nombre de John Glenn, el primer estadounidense en orbitar la Tierra.

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De acuerdo con la compañía fundada por Jeff Bezos, el plan contemplaba suministrar combustible al cohete antes de la prueba de encendido. El New Glenn se preparaba para su cuarta misión, programada para el 4 de junio, cuyo objetivo era lanzar 48 satélites para el servicio de internet Leo de Amazon, competidor de Starlink de Elon Musk. Durante la prueba, ninguno de los satélites se encontraba a bordo.

El congresista de Florida, Mike Haridopolos, cuyo distrito abarca Cabo Cañaveral, informó a través de un comunicado en X que mantiene contacto con el administrador de la NASA, Jared Isaacman, tras la explosión registrada en la plataforma de lanzamiento.

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Un cohete New Glenn de Blue Origin listo para su lanzamiento en la Estación de la Fuerza Espacial de EEUU en Cabo Cañaveral, Florida, el 18 de abril de 2026 (AP/John Raoux)

“Agradezco que no se hayan reportado heridos y doy las gracias a los servicios de emergencia, ingenieros y tripulaciones de lanzamiento que actuaron con rapidez”, expresó Haridopolos en su comentario.

El incidente representa el último contratiempo para Blue Origin, la empresa de exploración espacial, propiedad del multimillonario Jeff Bezos.

Cabe recordar que el programa espacial de Estados Unidos avanzó hacia una nueva etapa tras el anuncio de que Blue Origin iniciaría este año la construcción de una base en la Luna. El proyecto se ubicará en el polo sur lunar y se integra en el plan de la NASA para establecer la primera colonia humana permanente en el satélite durante la próxima década.

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El administrador de la NASA, Jared Isaacman, comunicó el martes 26 de mayo que antes de finalizar 2026 se lanzarán tres misiones robóticas a la superficie lunar, todas a cargo de empresas privadas estadounidenses. La primera de estas misiones, denominada Moon Base 1, fue asignada a Blue Origin, que desplegará su módulo de aterrizaje Blue Moon en el polo sur de la Luna. La elección de esa región responde a su exposición sostenida a la luz solar y a la posible presencia de agua en forma de hielo.

(Con información de AFP)