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Jeff Bezos tiene claro cómo salvar la Tierra: colonizar la Luna

El deterioro ambiental causado por las empresas contaminantes sería el motivo para buscar salidas del planeta

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Jeff Bezos planteó que trasladar la industria pesada y contaminante al espacio es la única vía para salvar la Tierra y conservar el medioambiente. (REUTERS/Abdul Saboor)
Jeff Bezos planteó que trasladar la industria pesada y contaminante al espacio es la única vía para salvar la Tierra y conservar el medioambiente. (REUTERS/Abdul Saboor)

Jeff Bezos presentó su visión sobre el futuro de la humanidad y el papel que jugarán la Luna y el espacio en la salvación de la Tierra. El fundador de Amazon defendió la necesidad de trasladar la industria pesada y contaminante fuera del planeta como única vía realista para reconciliar el crecimiento económico con la conservación medioambiental.

El presidente ejecutivo de Blue Origin sostuvo que la humanidad debe mirar más allá de la atmósfera terrestre no solo por afán de exploración, sino por la urgencia de salvar el planeta de los efectos nocivos de la tecnología y la actividad industrial.

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Según su diagnóstico, aunque la calidad de vida global ha mejorado—con menor analfabetismo, reducción de la pobreza y descenso de la mortalidad infantil—“la parte natural es la única que está actualmente peor en la Tierra que hace 500 años”.

Cuál es el riesgo que está viviendo la Tierra, según Bezos

A juicio de Bezos, el deterioro ambiental constituye la mayor amenaza para el futuro del planeta. Planteó que, mientras casi todos los indicadores sociales y económicos han evolucionado favorablemente, el entorno natural “es la única excepción”.

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Vista del planeta Tierra desde el espacio, mostrando América del Norte, puntos brillantes en tierra y mar, un objeto luminoso entrando y galaxias espirales verdes.
Bezos afirmó que el entorno natural es el único aspecto de la Tierra que está peor que hace 500 años, pese a la mejora de los indicadores sociales y económicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el VivaTech, en París, el empresario argumentó que la única manera de revertir la contaminación es que “toda industria contaminante vaya fuera de la Tierra y se realice en la Luna o los asteroides”.

Esta visión, según el propio Bezos, permitiría que el “planeta jardín” recupere un estado semejante al que tenía antes de la Revolución Industrial. La clave, explicó, reside en que los viajes espaciales sean lo suficientemente fiables y económicos, y que la extracción de materiales de cuerpos celestes como la Luna y los asteroides se vuelva factible a gran escala.

El plan de Bezos para salvar la Tierra consiste en trasladar toda la industria pesada y contaminante fuera del planeta, utilizando la Luna como base inicial para hacer realidad esta migración industrial. Su objetivo es que, al eliminar las fuentes principales de polución, la Tierra pueda restaurar su equilibrio ecológico y mantener condiciones habitables para las próximas generaciones.

Por qué la Luna puede ser la clave

Bezos fue enfático al priorizar la Luna sobre Marte como primer destino en la expansión humana por el espacio. Desde su perspectiva, saltarse la etapa lunar sería un error estratégico.

Blue Origin avanza en la colonización de la Luna con el sistema de alunizaje Blue Moon para Artemis V y con el cohete New Glenn, clave para una presencia humana permanente.(REUTERS/Joe Skipper)
Blue Origin avanza en la colonización de la Luna con el sistema de alunizaje Blue Moon para Artemis V y con el cohete New Glenn, clave para una presencia humana permanente.(REUTERS/Joe Skipper)

Sostuvo que la proximidad de la Luna—accesible en solo tres días y medio de viaje—la convierte en un objetivo realista y constante, a diferencia de Marte, al que solo se puede viajar cada dos años debido a las alineaciones planetarias.

Otro factor central es la eficiencia energética. “Cuando obtienes materiales de la Luna, puedes despegarlos de allí con 28 veces menos energía por kilogramo de la que se necesita para elevar algo desde la Tierra”, aseguró.

Esto hace que la Luna no solo sea un destino, sino una plataforma logística y un posible proveedor para misiones más profundas en el espacio.

Además, la superficie lunar contiene prácticamente todos los minerales necesarios para construir infraestructuras espaciales. El hielo de agua detectado en la Luna podría transformarse en oxígeno líquido, un combustible esencial para la exploración del espacio profundo, y distribuirse a un costo mucho menor que si se lanzara desde la Tierra.

Bezos subrayó que el objetivo no es simplemente visitar la Luna, sino establecer una presencia permanente. “La idea no es que ya hayamos ido a la Luna, es la permanencia, quedarnos allí”, afirmó. Para el empresario, ahora es el momento adecuado para implicarse de verdad y viajar para quedarse.

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Bezos aseguró que los materiales de la Luna pueden despegar con 28 veces menos energía por kilogramo que desde la Tierra y facilitar la exploración del espacio profundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los avances tecnológicos que permitirían la colonización de la Luna

El impulso de este plan requiere un desarrollo tecnológico acelerado. En mayo de 2023, Bezos selló un acuerdo con la NASA para que Blue Origin desarrolle el sistema de alunizaje humano Blue Moon, destinado a la misión Artemis V prevista para finales de la década. Esta iniciativa busca sentar las bases para una presencia humana estable en la superficie lunar.

Blue Origin también ha marcado hitos con sus lanzamientos recientes. El cohete orbital New Glenn, de casi 100 metros de altura, fue lanzado y recuperado con éxito tras haber sido reutilizado en una misión previa. Estos avances tecnológicos resultan cruciales para que la exploración y explotación lunar sean sostenibles y económicamente viables.

El propio Bezos remarcó que “los cohetes son vehículos increíblemente complejos que desafían los límites de lo que la física permite”, reconociendo las dificultades técnicas y la necesidad de perseverancia en el sector aeroespacial.

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