Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Lotería Powerball: ganadores del 29 de julio de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
Powerball realiza tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

¿Jugaste en la lotería de Powerball y quieres saber si fuiste ganador? Aquí te dejamos todos los resultados del más reciente sorteo.

Fecha del sorteo: miércoles 29 de julio del 2026

Números ganadores: 30 42 57 36 2 40

Multipler: 2x

Powerball efectúa tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, después de las 23:00 horas, en los que tienes la oportunidad de ganar varios millones de dólares.

PUBLICIDAD

No hay que ser ciudadano o residente de Estados Unidos para participar en la lotería de Powerball, solo se necesita la edad legal en la jurisdicción donde se compra el boleto para participar.

El tiempo que se tiene para reclamar el premio ganador cambia de acuerdo con las normas y reglamentos locales, el periodo puede ser desde los 90 días hasta un año desde la fecha del sorteo. Para conocer cuál es el lapso máximo para reclamar el premio, checa con la lotería en el estado donde se compró el boleto ganador.

PUBLICIDAD

Powerball: ¿cómo se juega?

No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP)
No tienes que ser residente de EEUU para participar en Powerball (AP)

Para poder jugar en Powerball únicamente necesitas de dos dólares estadounidenses, el costo que tiene cada uno de sus sorteos.

Después, tienes que elegir cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas; luego decidir un número entre el 1 y el 26 para el rojo.

Si no sabes que números escoger, no te preocupes, permite que la terminal de lotería haga tu combinación al azar.

Para obtener del premio mayor de la lotería Powerball, los seis números de tu combinación tienen que coincidir con los resultados. Sin embargo, te llevas un premio desde tu primer acierto, aunque mientras más números consigas mayor será tu premio.

Los premios de Powerball van desde los cuatro dólares y hasta los varios millones de dólares.

Si ganas el premio mayor, Powerball tiene dos opciones para cobrarlo: la primera es en efectivo, se entrega un único pago del monto total obtenido en tu sorteo; la segunda es mediante una anualidad, se da un pago seguido de pagos anuales durante los siguientes 29 años, cada pago es 5% mayor que el anterior.

¿Qué es Powerball?

Powerball inició en 1992, realizando sorteos en 45 estados de Estados Unidos, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

Tiene el récord de haber entregado el mayor premio a nivel mundial, cuando repartió 2 mil 40 millones de dólares el pasado 8 de enero del 2022, rompiendo a su vez el monto que Powerball había entregado en enero de 2016 por mil 586 millones de dólares.

Como varias de las loterías en el mundo, parte de las ganancias de Powerball terminan en asistencia social. De acuerdo con sus datos, el 35% de las entradas de Powerball es para beneficiar buenas causas, el 50% se va para financiar los premios, el 6% en comisiones para minoristas y el 9% para gastos operativos.

Temas Relacionados

PowerballResultados PowerballPowerball números ganadores EEUULoterías de EEUUÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tiroteo en festival puertorriqueño en Nueva York: una persona murió y tres resultaron heridas; no hay detenidos

Los disparos se registraron entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, en un corredor con cientos de asistentes, mientras los agentes intentaban desalojar la zona

Tiroteo en festival puertorriqueño en Nueva York: una persona murió y tres resultaron heridas; no hay detenidos

El beisbolista dominicano Camilo Doval es el nuevo refuerzo de los Piratas de Pittsburgh de la MLB

El acuerdo envía a la franquicia de la Liga Nacional al relevista derecho de 29 años y entrega a los Yankees de Nueva York a Omar Alfonzo y al mexicano Luis Cruz

El beisbolista dominicano Camilo Doval es el nuevo refuerzo de los Piratas de Pittsburgh de la MLB

“El Niño” cambia el panorama de los huracanes: esta es la razón de una temporada inusualmente tranquila

Las condiciones atmosféricas han frenado la formación de ciclones en el Atlántico, mientras los especialistas mantienen la vigilancia por el inicio del período de mayor actividad

“El Niño” cambia el panorama de los huracanes: esta es la razón de una temporada inusualmente tranquila

Los ciberataques a los sistemas de agua de EEUU alcanzan al menos siete estados con Irán como el principal sospechoso

Las agencias federales advirtieron que la ofensiva afectó controles de presión y dosificación química, forzó a algunas plantas a operar en modo manual y activó avisos de hervido, sin reportes de contaminación

Los ciberataques a los sistemas de agua de EEUU alcanzan al menos siete estados con Irán como el principal sospechoso

Retiran casi 12 millones de gotas para los ojos por posible riesgo de contaminación: estos son los productos afectados

La medida fue clasificada como de Clase II por la FDA debido a una posible falla en la esterilidad y recomienda suspender el uso de los envases incluidos en la alerta

Retiran casi 12 millones de gotas para los ojos por posible riesgo de contaminación: estos son los productos afectados

TECNO

Qué pasa con tu conexión a internet cuando aparece LTE en vez de 4G o 5G

Qué pasa con tu conexión a internet cuando aparece LTE en vez de 4G o 5G

¿Una página web vacía? Los peligros de visitar estos sitios en internet

YouTube en Argentina: los 10 videos que son populares hoy

Lo mejor de YouTube Colombia: lista de los videos del momento

Un malware oculto en Word puede engañar a la IA de Microsoft para alterar tus documentos en secreto

ENTRETENIMIENTO

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Suki Waterhouse nunca vio “Crepúsculo” pese a ocho años de relación con Robert Pattinson

Murió Vincent Pastore, el recordado actor de “Los Soprano” que interpretó a Big Pussy

Marvel revela cómo Chris Evans se convirtió en Steve Rogers en "Capitán América: El primer vengador"

MrBeast se casó: el youtuber con más seguidores del mundo celebró su boda en una isla del Caribe

Jacob Batalon rompió el silencio sobre su regreso a Spider-Man y sorprendió con una confesión

MUNDO

Donald Trump afirmó que Estados Unidos canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

Donald Trump afirmó que Estados Unidos canceló un nuevo ataque contra Irán tras alcanzar un acuerdo preliminar

El Consorcio del Oleoducto del Caspio suspendió de forma temporal el bombeo tras los ataques ucranianos

El debate por la agenda trans llegó a Naciones Unidas: enfrenta a feministas históricas con una funcionaria de ONU Mujeres

Un ex asesor del líder supremo dijo que Irán destruirá infraestructura crítica del Golfo si EEUU lanza nuevos ataques

Al menos tres muertos y 21 heridos por una explosión de una bomba cerca de un café del centro de Moscú