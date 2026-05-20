Estados Unidos

Inauguraron la primera tienda oficial del Mundial 2026 en Miami Beach

El establecimiento ubicado en Lincoln Road atrajo a multitudes de aficionados que buscan productos oficiales y demostró la conexión de la ciudad con el masivo torneo. Así, se marcó el comienzo de una estrategia de expansión hacia otras sedes mundialistas

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Cinco personas, incluyendo un hombre con kipá, cortan una cinta dorada en la inauguración de una tienda, con bufandas de la Copa Mundial y mascotas de fondo
La tienda oficial de la Copa Mundial FIFA 2026 en Miami Beach inaugura la venta exclusiva de camisetas, balones y recuerdos en Lincoln Road (WSVN)

La fiebre del Mundial 2026 ya se hace sentir en el sur de Florida tras la inauguración de la primera tienda oficial del torneo en Miami Beach. Ubicada en la emblemática Lincoln Road, el local abrió sus puertas bajo un ambiente de entusiasmo con largas filas de seguidores y la presencia de autoridades y figuras reconocidas.

Esta apertura marca el inicio de una serie de actividades y puntos de encuentro para los fanáticos del fútbol en una de las principales ciudades sede del próximo Mundial.

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Primer local oficial del Mundial en Miami Beach

El lunes, la ciudad de Miami Beach celebró el lanzamiento de la primera tienda oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el sur del estado. El local, situado en el número 1006 de Lincoln Road, se convirtió en el epicentro de la atención futbolística, atrayendo a cientos de personas pese a la llovizna.

La inauguración contó con la participación de representantes del comité organizador, el alcalde de Miami Beach Steven Meiner y funcionarios vinculados a la organización del torneo.

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Un hombre sonriente en traje y bufanda azul sostiene un balón de fútbol oficial frente a un gran cartel rosa de la Copa Mundial 2026 en el interior de una tienda con camisetas y balones
El alcalde de Miami Beach lideró la inauguración de la primera de 40 tiendas oficiales de la Copa Mundial que abrirán antes del inicio del torneo (WPLG 10)

El local es el primero de una red de aproximadamente 40 tiendas que abrirán en distintas ciudades anfitrionas de Estados Unidos, México y Canadá antes del inicio de la competición. En el condado de Miami-Dade, se planea la apertura de cuatro tiendas adicionales en las próximas semanas, consolidando la presencia del Mundial en la región.

La apertura de la tienda fue recibida con gran entusiasmo por residentes y visitantes, quienes formaron largas filas desde temprano para asegurarse los primeros artículos oficiales del evento. La presencia de figuras de la comunidad y la participación de influencers internacionales dieron un tono festivo y cosmopolita al acto inaugural.

En palabras del alcalde Meiner durante el corte de cinta: “Estamos muy orgullosos de que Miami Beach pueda ser parte de esto”. Para muchos, esta tienda representa el primer contacto tangible con el Mundial que se avecina, generando gran expectativa en la ciudad.

Interior de una tienda de la Copa Mundial 2026. Un hombre de espaldas con camiseta de Messi mira productos. Se ven camisetas, gorras y un trofeo con logo del evento en pantalla
La apertura de la tienda FIFA 2026 en Miami responde al fervor futbolístico latino y la cercanía a las oficinas estadounidenses de FIFA en Coral Gables (WSVN)

Variedad de productos y diseño de la tienda

El nuevo espacio dedicado a la Copa Mundial ofrece una gama completa de productos oficiales para los seguidores del fútbol. Entre los artículos más demandados se encuentran camisetas de selecciones nacionales, bufandas, balones y termos, así como una amplia selección de recuerdos coleccionables y álbumes temáticos. El local también dispone de objetos exclusivos que celebran la cultura futbolística y la diversidad de los aficionados.

El diseño de la tienda está pensado para que los visitantes puedan experimentar de cerca el ambiente propio de un Mundial. Hay zonas interactivas, como un espacio fotográfico con cartas coleccionables gigantes, y elementos visuales que resaltan los colores y símbolos característicos del torneo.

Muchos compradores destacaron la calidad de los productos y el atractivo visual de las prendas, con detalles que remiten a las banderas y tradiciones de distintos países.

Para quienes buscan representar sus raíces, la selección de colores y motivos culturales en camisetas y accesorios resulta especialmente significativa. “Me gusta el diseño porque siento que me representa como colombiana”, comentó una visitante durante su primera compra.

La tienda está organizada de manera que facilita la experiencia de compra y el acceso a los productos más buscados, permitiendo a los aficionados llevarse un recuerdo único antes del inicio del Mundial.

Persona fotografiando a un hombre sonriente con gafas de sol, sosteniendo un balón de fútbol y un marco de fotos de la Copa Mundial 2026 en una tienda
La tienda oficial de la FIFA en Miami ofrece artículos de colección, experiencias interactivas y remeras de selecciones principales provistas por algunas marcas (WSVN)

Experiencia y expectativas de los aficionados

La inauguración de la tienda reunió a fanáticos de distintas nacionalidades, muchos de los cuales compartieron su entusiasmo por la proximidad del torneo y la posibilidad de adquirir productos oficiales. Para algunos, como la influencer argentina Ludmila Soleimani, el evento significó un sueño cumplido: “Estoy muy emocionada de poder vivir esto en primera persona”.

Los compradores valoraron no solo la oferta de productos, sino la oportunidad de sentirse parte de la celebración previa a la Copa Mundial. Entre los testimonios recogidos, varios asistentes resaltaron la emoción de formar parte de una comunidad global unida por el fútbol, reflejada tanto en la diversidad de las camisetas como en el ambiente festivo de la tienda.

El acceso a artículos exclusivos y la posibilidad de personalizar la experiencia, como elegir productos que representan la identidad de cada país, incrementaron las expectativas de los visitantes. Muchos aprovecharon la ocasión para llevarse artículos de colección y recuerdos para familiares y amigos, anticipando la llegada del torneo.

El impacto de la tienda se observa en la manera en que los aficionados viven el Mundial a nivel local, conectando con el evento incluso antes del inicio de los partidos. La presencia de jóvenes, familias y seguidores de distintas generaciones confirma el atractivo transversal que tiene la Copa del Mundo en Miami.

Dos mascotas, una con forma de alce en rojo y otra de águila en azul, posan en el interior de la tienda oficial de la Copa Mundial 2026 con ropa de fondo
Influencers y aficionados destacan la emoción y el orgullo por la representación de sus países a través de los productos mundialistas en Miami Beach (WPLG 10)

Importancia de Miami como ciudad sede y planes para otras tiendas

Miami se posiciona como uno de los puntos neurálgicos del Mundial de 2026, tanto por la cantidad de partidos que albergará como por su papel en la promoción de actividades previas al torneo. La elección de la ciudad para la apertura de la primera tienda oficial responde a la fuerte conexión local con el fútbol y a la diversidad cultural que caracteriza a la región.

La ciudad será sede de siete encuentros, incluidos partidos de la fase de grupos y el duelo por el tercer puesto, que se disputarán en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Debido a esto, la red de tiendas oficiales continuará expandiéndose en las próximas semanas en distintos puntos del condado Miami-Dade y otras ciudades anfitrionas en todo el país, facilitando el acceso a productos del torneo a más aficionados.

La estrategia de abrir múltiples locales busca acercar la experiencia del Mundial a quienes no podrán asistir a los partidos, permitiendo que la emoción y el espíritu del evento lleguen a toda la comunidad. Según voceros vinculados al torneo, la meta es que la Copa Mundial tenga un impacto amplio más allá de los estadios.

Vista panorámica del interior del Hard Rock Stadium con el campo de fútbol verde, gradas llenas de espectadores y una gran pantalla central
Miami albergará siete partidos del Mundial, incluyendo el inaugural local el 15 de junio y el partido por el tercer puesto en el Hard Rock Stadium (Reuters)

Actividades y eventos relacionados previos al Mundial en Miami

En paralelo a la apertura de las tiendas, Miami se prepara para una serie de eventos y celebraciones que anteceden al inicio de la Copa Mundial. Entre las actividades programadas destaca una fiesta de inauguración en Lummus Park, en South Beach, que incluirá un concierto el 11 de junio, pocos días antes del partido inaugural que enfrentará a Arabia Saudita y Uruguay.

La ciudad será escenario de actividades para todas las edades, con propuestas que buscan involucrar tanto a residentes como a visitantes. Desde encuentros con figuras del fútbol hasta experiencias interactivas y culturales, el objetivo es fomentar el ambiente festivo y anticipar la llegada del torneo más esperado por los aficionados.

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