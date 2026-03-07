Miami recibirá siete partidos, un récord de visitantes y USD 1.300 millones por el Mundial 2026

Miami acogerá siete partidos del torneo y espera recibir cerca de un millón de visitantes durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En vísperas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el creciente interés por el fútbol ha posicionado a Florida entre los estados de Estados Unidos con mayor atracción hacia este deporte, según un análisis de la plataforma internacional de comparación de entradas SeatPick.

El informe se publica en un momento en que Miami se prepara para recibir siete partidos y espera una afluencia histórica de visitantes. El estudio señala que, a nivel nacional, el interés digital por la Copa Mundial ha registrado un crecimiento del 5000 %, porcentaje que refleja un cambio profundo en los hábitos de consumo deportivo en el país.

De acuerdo con la plataforma internacional de comparación de entradas SeatPick, el interés por la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos ha aumentado de manera extraordinaria.

El análisis revela que California encabeza el ranking nacional, con una puntuación máxima de 173.000 búsquedas mensuales sobre el torneo y la clasificación FIFA, ajustadas por población. Massachusetts, Nueva Jersey, Washington y Connecticut completan el top cinco, aunque este último no será sede de partidos, pero muestra un alto nivel de búsquedas temáticas.

En el caso de Florida, el estado se ubica en el sexto lugar nacional con una puntuación de 66/100. Según SeatPick, cada mes se generan cerca de 70.000 búsquedas vinculadas a la Copa Mundial, lo que equivale a que uno de cada 450 habitantes consulta activamente sobre entradas, calendarios o clasificaciones.

Esta proporción, ajustada a la población, subraya la magnitud del fenómeno local y anticipa un impacto social y económico considerable para la región.

El interés de los aficionados en Florida crece de manera sostenida conforme se aproxima el torneo de 2026. A escala nacional, el 50 % de los estadounidenses declara que su interés por el fútbol va en aumento, un dato que SeatPick considera inédito para una Copa Mundial en territorio norteamericano.

Además, Miami se consolida como una de las capitales turísticas globales, impulsando su economía mediante la atracción de visitantes de placer y negocios.

Impacto económico y turístico: récords y proyecciones para Miami

Las autoridades de Miami-Dade proyectan un impacto económico de hasta USD 1.300 millones gracias al torneo internacional de fútbol (REUTERS/Brendan McDermid)

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 promete transformar a Miami en un epicentro económico y social. Según estimaciones de las autoridades de Miami-Dade y el comité anfitrión del torneo, el evento podría aportar hasta USD 1.300 millones a la economía local, un récord histórico para la ciudad. Se espera la llegada de cerca de 1.000.000 de visitantes durante el torneo, lo que representa un salto significativo respecto a años anteriores.

Solo en el periodo de julio de 2024 a junio de 2025, el condado de Miami-Dade recibió 28,2 millones de visitantes y un gasto asociado de USD 21.300 millones, de acuerdo con la Oficina de Convenciones y Visitantes del Gran Miami, organismo oficial de promoción turística (GMCVB).

La alcaldesa Daniella Levine Cava subrayó que el impacto será especialmente importante para los pequeños negocios, una visión compartida por el vicepresidente del comité anfitrión, Rodney Barreto, quien destacó la experiencia previa de Miami en la organización de eventos como once ediciones del Super Bowl y las tres rondas del Clásico Mundial de Béisbol (World Baseball Classic).

En esos torneos, la ciudad recaudó hasta USD 130 millones por evento, lo que refuerza la capacidad de Miami para capitalizar el Mundial y el récord de visitantes previsto.

Miami recibirá siete partidos y será punto clave del turismo deportivo

El Hard Rock Stadium será sede de partidos claves, incluidos octavos y cuartos de final, y el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 (James Lang/Reuters)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio en dieciséis ciudades. El Hard Rock Stadium de Miami acogerá siete partidos, consolidando a la ciudad como uno de los centros principales del torneo. El cronograma incluye los siguientes enfrentamientos confirmados:

El 15 de junio, Arabia Saudita enfrentará a Uruguay.El 21 de junio, Uruguay jugará contra Cabo Verde.El 24 de junio, Escocia competirá frente a Brasil.El 27 de junio, Colombia se medirá con Portugal.Además, Miami será sede de un partido de octavos de final el 3 de julio, uno de cuartos de final el 11 de julio y el partido por el tercer puesto el 18 de julio.

La organización espera una llegada récord de turistas y aficionados, atraídos tanto por la oferta internacional de partidos como por el atractivo turístico de la ciudad. El Hard Rock Stadium, conocido por albergar grandes eventos deportivos y espectáculos, operará bajo un esquema logístico y de seguridad reforzado dada la magnitud del certamen.

El Aeropuerto Internacional de Miami ya inició mejoras para recibir entre 200.000 y un millón de personas adicionales durante la temporada mundialista, según su director, Ralph Cutie.

Estrategias de infraestructura, seguridad y hospitalidad

El incremento de visitantes exige una coordinación inédita entre autoridades. Se conformó un grupo de trabajo intercondados para fortalecer la seguridad, con la participación de cuerpos policiales y servicios de emergencia, siguiendo estándares internacionales. Además, se desplegarán 3.500 voluntarios para orientar a los turistas y facilitar la movilidad, según anunció Rodney Barreto.

El parque Bayfront del Downtown acogerá actividades gratuitas y transmisiones públicas para quienes no consigan entradas, ampliando el ambiente mundialista a toda la comunidad. La hotelería local, que en el último año reportó un incremento del 2,4 % en la tarifa media diaria, se prepara para un fuerte aumento en la demanda.

Grandes eventos deportivos y la consolidación de Miami

El auge del turismo deportivo en Miami queda claro en la programación de eventos internacionales: la ciudad albergará en 2026, además del Mundial, el Campeonato Nacional de Playoffs de Fútbol Americano Universitario (College Football Playoff National Championship), el Clásico Mundial de Béisbol (World Baseball Classic), el PGA Tour, la NASCAR Cup Series Championship, la Fórmula E, y otros encuentros de primer nivel.

El presidente de la GMCVB, David Whitaker, señala que “esta estrategia diversificada convierte a Miami en epicentro de la conversación mundial y fortalece su resiliencia como destino”.

El impacto se traduce en una tendencia en el turismo, donde los visitantes combinan los partidos con experiencias culturales, gastronómicas y de ocio, generando así un efecto multiplicador sobre la economía local.

El ente oficial de promoción y turismo, Greater Miami Convention & Visitors Bureau, busca consolidar alianzas público-privadas y expandir la promoción hacia el segmento de lujo y viajeros de alto perfil para los próximos años.

Los estados con mayor interés por la Copa Mundial 2026

El ranking nacional elaborado por SeatPick expresa la siguiente jerarquía de estados con mayor interés digital por la Copa Mundial:

California

Massachusetts

Nueva Jersey

Washington

Connecticut

Florida

Texas

Nueva York

Rhode Island

Maryland

Este posicionamiento confirma a Florida como uno de los polos futbolísticos del país, tanto por su relevancia en el calendario oficial del torneo como por la intensidad de las búsquedas digitales registradas en el estado.

Las autoridades locales y los responsables de la organización en Miami prevén una edición singular, impulsada por el renovado interés por el fútbol entre la población estadounidense, fenómeno reflejado en el aumento nacional de 5000 % en la demanda de información digital vinculada al torneo, de acuerdo con el análisis más reciente de SeatPick.