El calor extremo persistirá antes de que tormentas alivien la temperatura en el área de Nueva York

El calor extremo eleva las temperaturas en Nueva York y la región triestatal hasta alcanzar los 36 ℃ antes del verano

El clima en la ciudad de Nueva York y la región triestatal experimenta este miércoles un episodio inusual de calor intenso, acelerando el termómetro hasta los 32 ℃. Este fenómeno, que llega cuando aún falta un mes para el inicio oficial del verano, ha marcado para muchos la primera ola de calor del año. El martes, la ciudad de Newark registró 36 ℃, tras los 32,2 del lunes y los 32,8 del domingo, consolidando una secuencia de días extremadamente calurosos que desafían los patrones habituales de la estación.

La advertencia de calor se mantiene activa este miércoles en varias zonas de la región triestatal. Aunque la mayoría de las localidades no rompieron récords históricos de temperatura el martes, se observaron máximas entre 35-37 ℃, cifras que suelen asociarse más con el pleno verano que con un periodo previo al solsticio. Para el miércoles, se espera que las temperaturas máximas ronden los 35 ℃, y aunque se prevé un leve descenso respecto al día anterior, el aumento de la humedad hará que la sensación térmica sea igualmente desagradable.

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El impacto de este calor, tan temprano en la temporada, puede afectar especialmente a quienes no están aclimatados, ya que el organismo suele tardar en adaptarse a temperaturas extremas. Por ello, se han emitido recomendaciones puntuales para quienes deban permanecer al aire libre durante largos periodos. Es fundamental mantener un nivel de actividad bajo y asegurarse de beber abundante agua para evitar la deshidratación. La exposición prolongada al calor puede provocar agotamiento térmico o incluso golpes de calor, sobre todo en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades crónicas. Se aconseja buscar sombra, usar ropa ligera y, en la medida de lo posible, permanecer en interiores climatizados.

La advertencia de calor se mantiene activa en varias zonas de la región triestatal debido a temperaturas inusuales para esta época del año

La jornada del miércoles será, según los pronósticos, la más calurosa del año hasta el momento. A pesar de la persistencia de la advertencia de calor, el alivio llegará en las próximas horas debido a la aproximación de un frente frío. Antes de que el descenso térmico se produzca, se prevé la formación de tormentas durante la tarde, especialmente entre las 2 p.m. y las 7 p.m. en toda la región. La mayoría de estos eventos serán de intensidad moderada, aunque no se descarta la posibilidad de ráfagas de viento intensas.

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En cuanto a los riesgos asociados a estas tormentas, se advierte sobre la posibilidad de vientos en línea recta y, de manera aislada, tormentas fuertes capaces de generar vientos racheados e incluso granizo. No se espera la formación de tornados, pero la vigilancia meteorológica se mantiene activa ante cualquier cambio brusco en las condiciones atmosféricas. Una vez que estas tormentas se disipen, durante la noche del miércoles, la región experimentará un cambio significativo en el patrón climático.

El jueves marcará el inicio de un descenso acusado de la temperatura, con la llegada de una masa de aire frío que dominará el fin de semana del Día de los Caídos. Las temperaturas máximas descenderán hasta situarse principalmente en los 10 ℃ durante el viernes y parte del sábado, acompañadas de lluvias intermitentes que podrían alterar los planes de quienes esperaban disfrutar de actividades al aire libre.

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El fin de semana del Día de los Caídos estará marcado por lluvias, bajas temperaturas y variaciones abruptas en el clima (REUTERS/Eduardo Munoz)

El sábado continuará la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y temperaturas que difícilmente superarán los 10°C . Ya para el domingo, se espera un ligero ascenso térmico, alcanzando los 15 ℃, aunque las precipitaciones podrían persistir durante las primeras horas. El lunes, coincidiendo con la conmemoración del Día de los Caídos, se perfila como el día más propicio para actividades al aire libre: el pronóstico indica que, tras algunos chubascos matutinos, el sol hará acto de presencia por la tarde, permitiendo un respiro tras varios días de clima adverso.

Este patrón de alternancia abrupta entre calor extremo y frío lluvioso constituye una de las características más notables del episodio meteorológico que atraviesa la región. Las autoridades insisten en seguir las recomendaciones preventivas durante la ola de calor y permanecer atentos a las actualizaciones del pronóstico, especialmente ante la posibilidad de tormentas severas y cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

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Se prevé que la región de los tres estados recupere la normalidad y vuelva a experimentar un aumento gradual de las temperaturas después del Día de los Caídos. Hasta entonces, la variabilidad climática será la constante, obligando tanto a residentes como a visitantes a adaptar sus planes y extremar las precauciones frente a un tiempo inusualmente cambiante.