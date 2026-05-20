Estados Unidos

Donald Trump aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán han desaparecido: “¿Vamos y terminamos el trabajo?"

Las declaraciones se dieron durante una ceremonia de graduación en la Academia de la Guardia Costera, donde el mandatario sugirió que Estados Unidos decidirá próximamente si interviene de nuevo o espera un acuerdo con el régimen de Teherán

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Donald Trump aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán han desaparecido tras la presión estadounidense. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump aseguró que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán han desaparecido tras la presión estadounidense. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos Donald Trump afirmó el miércoles que la Armada y la Fuerza Aérea de Irán “han desaparecido” y que la única pregunta es si Estados Unidos volverá para “rematar la faena” o si Irán firmará un documento. Trump realizó estas declaraciones durante un discurso de graduación en la Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos.

"Todo ha desaparecido. Su Armada ha desaparecido. Su Fuerza Aérea ha desaparecido. Prácticamente todo. La única pregunta es: ¿vamos y terminamos el trabajo? ¿Van a firmar un documento? Veamos qué pasa“, dijo Trump.

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Consultado sobre una posible reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, Trump dijo: “Bueno, él me dijo que iba a hacerlo. Creo que es bueno. Me llevo bien con ambos, pero creo que es bueno. No sé si la ceremonia fue tan brillante como la mía. Vi. Creo que lo superamos. Buen equipo. Pero no, me llevo bien con Putin, me llevo bien con Xi. Me llevo bien con todos menos con tu esposo y algunos otros".

El presidente de Estados Unidos sugiere que la única opción para Irán es firmar un acuerdo o enfrentar nuevas acciones militares. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos sugiere que la única opción para Irán es firmar un acuerdo o enfrentar nuevas acciones militares. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Preguntado sobre el acuerdo con Irán y la posición de Israel, Trump afirmó sobre el primer ministro Benjamin Netanyahu: "Él hará lo que yo quiera que haga. Muy, muy buen hombre. Él hará lo que yo quiera que haga, y es un gran tipo. No olvides, fue un primer ministro en tiempos de guerra“.

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Amenazas de Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán declaró que, en caso de que Estados Unidos o Israel vuelvan a atacar su país, la guerra se extenderá “más allá de la región”. El comunicado fue difundido el miércoles en el sitio oficial Sepah News e indicó que, pese a la ofensiva realizada con las capacidades de dos de los ejércitos más costosos del mundo, Irán no ha desplegado todo el poder de la Revolución Islámica.

Irán declara que aún no ha mostrado todo el poder de la Revolución Islámica pese a ofensivas de los ejércitos más costosos del mundo. (REUTERS/ARCHIVO)
Irán declara que aún no ha mostrado todo el poder de la Revolución Islámica pese a ofensivas de los ejércitos más costosos del mundo. (REUTERS/ARCHIVO)

El texto afirmó que si la agresión se repite, la guerra regional se extenderá mucho más allá de Oriente Medio y advirtió que los golpes devastadores de Irán caerán en lugares inesperados. Señaló que Estados Unidos e Israel no han aprendido de sus derrotas estratégicas y que Irán mostrará su fuerza en el campo de batalla.

El canciller iraní Abás Araqchi advirtió que un “retorno a la guerra traería muchas más sorpresas” de parte de Irán. El portavoz del Ejército iraní, Mohamad Akraminia, señaló que podrían “abrir nuevos frentes” si Estados Unidos relanzaba su ofensiva.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este martes que su gobierno podría reanudar en los próximos días los ataques contra Irán si no se alcanza un acuerdo sobre su programa nuclear.

El mandatario aseguró que dio a Teherán un plazo “limitado” para avanzar en las negociaciones y afirmó que estuvo a punto de ordenar una nueva ofensiva militar antes de suspender la decisión por contactos diplomáticos de último momento.

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