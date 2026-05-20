Amplían los servicios del NYC Ferry por el Mundial 2026

La Ciudad de Nueva York refuerza el sistema NYC Ferry por el aumento de turistas esperado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 (Oficina del Alcalde)

La Ciudad de Nueva York se prepara para recibir a millones de visitantes durante el verano de 2026 con una expansión del servicio de ferris. Desde esta semana, el sistema NYC Ferry ofrece más rutas, frecuencias y embarcaciones con capacidad ampliada en respuesta al esperado flujo de turistas por la Copa Mundial de la FIFA y otros grandes eventos.

El alcalde Zohran Mamdani anunció el lanzamiento del nuevo cronograma, que incluye la posibilidad de reservar asientos para viajes a la playa y el despliegue de cinco ferris con diseños temáticos inspirados en cada distrito y en la Copa del Mundo.

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Esta ampliación, que comenzó a operar y se mantendrá hasta el 13 de septiembre, busca reducir los tiempos de espera y mejorar la experiencia tanto para residentes como para visitantes. Las autoridades destacan que el refuerzo del sistema responde a una de las temporadas más activas en la historia de la ciudad y pretende garantizar desplazamientos rápidos, seguros y cómodos a partidos, playas y actividades culturales.

“Estamos invirtiendo en la infraestructura que mantiene a la ciudad en movimiento”, afirmó Mamdani según informó la Oficina del Alcalde de Nueva York.

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Principales cambios y servicios del NYC Ferry 2026

La ampliación del NYC Ferry para el verano de 2026 incluye:

Más rutas y mayor frecuencia en trayectos de alta demanda.

Cinco ferris con diseños temáticos alusivos a cada borough y a la Copa Mundial de la FIFA.

Retorno de los servicios Rockaway Reserve y Rockaway Rocket con asientos reservables para viajes a la playa.

Rutas express a Governors Island desde Pier 11 .

Barcos de mayor capacidad en horarios punta y fines de semana.

Extensión de la ruta South Brooklyn hasta Red Hook y puntos más al norte.

Posibilidad de reservar boletos por USD 12 por persona para viajes específicos de playa.

Qué implica la expansión del NYC Ferry

La administración local, en conjunto con la Corporación para el Desarrollo Económico de Nueva York (NYCEDC), sumó más barcos y viajes en rutas de alta demanda. Entre las novedades se encuentran la reactivación de los servicios Rockaway Reserve y Rockaway Rocket, que permiten a los pasajeros reservar asientos directos a las playas desde puntos clave como Wall Street/Pier 11, Long Island City y Greenpoint.

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Ambos servicios tendrán un costo de USD 12 por persona y estarán disponibles los fines de semana y feriados.

El mapa de los servicios y rutas del NYC Ferry que conecta los barrios de Manhattan, Queens, Brooklyn, Bronx y Staten Island. Se muestran paradas y horarios (Oficina del Alcalde)

Según reportó Patch, el medio local, la ampliación también contempla rutas express a Governors Island y la extensión del trayecto local de South Brooklyn hasta Red Hook y puntos más al norte.

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Los ferris recién pintados con motivos alusivos a la Copa Mundial de la FIFA y la identidad de cada borough circularán por todo el puerto.

Cuándo y por qué se realiza la expansión

El incremento del servicio comenzó la semana del anuncio y se mantendrá durante todo el verano, hasta el 13 de septiembre de 2026. La medida responde a la expectativa de récords de afluencia por el torneo de fútbol más importante del mundo, el Día de la Independencia y el evento náutico Sail4th 250. La administración busca evitar el colapso del transporte público tradicional y facilitar el acceso a playas y barrios demandados.

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El año anterior, NYC Ferry ya había alcanzado cifras máximas de pasajeros, superando los 40.000 abordajes diarios en la ruta del East River durante fines de semana, según datos oficiales. Tanto el Rockaway Reserve como el Rockaway Rocket mostraron alta demanda, con decenas de miles de boletos vendidos y un incremento del 19% en ventas diarias respecto a 2024.

Quiénes se benefician y cómo funciona

La expansión del ferry alcanza tanto a residentes como a turistas. El sistema opera 38 embarcaciones a lo largo de 70 millas náuticas, abarcando seis rutas y 25 puntos de embarque, lo que lo convierte en la flota de pasajeros exclusiva más grande del país. Los usuarios podrán disfrutar de más viajes los fines de semana, barcos más grandes en horarios de alta demanda y conexiones directas a destinos veraniegos.

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El director ejecutivo de NYC Ferry, James Wong, señaló: “Con la Copa Mundial, el Sail4th 250 y otra temporada de playas, los visitantes tendrán muchas oportunidades de explorar el puerto junto a los neoyorquinos, con más servicios que nunca”. El objetivo es que tanto quienes asisten a partidos como quienes buscan ocio puedan moverse de manera eficiente y sin complicaciones.

Dónde estarán los nuevos servicios y rutas

La ampliación incluye rutas directas desde Pier 11 hacia Governors Island, servicio extendido en el sur de Brooklyn y frecuencias reforzadas en la línea Rockaway-Soundview. Las embarcaciones temáticas, que representan a Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island, recorrerán los principales trayectos y estarán en operación hasta el final del verano.

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La flota más grande del país opera 38 embarcaciones, cubre 70 millas náuticas y conecta 25 puntos clave a lo largo de seis rutas estratégicas (Oficina del Alcalde)

De acuerdo con Fox 5 NY, el canal local, también existe una propuesta para conectar los ferris de Nueva York con Nueva Jersey, especialmente para facilitar los traslados a los partidos en el estadio MetLife. Aunque esta alternativa todavía no se implementa, el ayuntamiento evalúa la posibilidad de sumar rutas que crucen el río Hudson como complemento del operativo de movilidad para el Mundial.

Qué dicen las autoridades y usuarios

Mamdani enfatizó: “El mundo viene a Nueva York y la ciudad está lista”. Afirmó que la inversión en transporte busca asegurar que todos —tanto los neoyorquinos como los visitantes— puedan desplazarse a cualquier evento o playa de manera rápida y segura.

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El presidente de Brooklyn, Antonio Reynoso, valoró que más residentes puedan trasladarse a los partidos en diferentes barrios gracias al ferry.

La expansión del ferry se suma a otras mejoras como nuevos carriles de autobús, rediseños de calles y espacios públicos más verdes. El objetivo es fortalecer la red de transporte y brindar una experiencia positiva a quienes disfrutan del verano en la ciudad.