Estados Unidos

Cómo prevenir incendios en Nueva York: las claves para reducir riesgos en casa

La ciudad difundió las pautas prácticas de seguridad en el hogar y vías de consulta, en una iniciativa conjunta del Departamento de Bomberos y el área de Vivienda municipal

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Vista aérea de calle urbana con camiones de bomberos, bomberos, personal de emergencia y vehículos estacionados. Edificios y personas en la escena del incidente
Miles de hogares en Nueva York enfrentan riesgos de incendio eléctrico cada año, según autoridades locales y el FDNY (AP)

Miles de hogares en Nueva York enfrentan riesgos de incendio eléctrico cada año, una amenaza que puede evitarse siguiendo recomendaciones claras y accediendo a información confiable. El gobierno local, junto al FDNY y el HPD, lanzó una campaña informativa orientada a reducir accidentes y garantizar que los ciudadanos conozcan sus derechos en materia de seguridad y vivienda.

En un mensaje difundido por el alcalde Zohrah Mamdani, se instó a los residentes a prevenir incendios, mantener sus hogares seguros y consultar materiales gráficos descargables en fdnysmart.org. Mamdani remarcó: “El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) y todo el gobierno de la ciudad de Nueva York están aquí para mantenerlo informado — todo el año”.

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Cuándo y dónde surgen estas recomendaciones

Las autoridades de Nueva York difundieron la campaña en mayo de 2026, enfocándose en minimizar riesgos en viviendas de toda la ciudad. El material, disponible en inglés y español, se puede consultar en la página oficial de FDNY Smart, donde se detallan buenas prácticas y derechos tanto para inquilinos como para propietarios.

Póster en español con ilustraciones que muestran pautas de seguridad contra incendios y prevención de riesgos eléctricos en la cocina y el hogar
Este póster educativo en español detalla importantes medidas de seguridad para prevenir incendios y riesgos eléctricos en el hogar, ilustrando prácticas seguras en la cocina (Oficina del Alcalde)

La campaña responde a la necesidad de fortalecer la prevención y la educación sobre incendios eléctricos, un problema recurrente en edificios antiguos y hogares con instalaciones eléctricas precarias.

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Qué debe saber cada neoyorquino sobre incendios eléctricos

La guía de FDNY Smart señala que los problemas eléctricos figuran entre las principales causas de incendios domésticos. Para reducir el riesgo, recomienda:

  • No sobrecargar enchufes.
  • Evitar el uso de cables dañados.
  • No dejar aparatos encendidos sin supervisión.
  • Permanecer en la cocina mientras se utiliza la estufa.
  • Mantener los detectores de humo en funcionamiento.
  • No usar extensiones como solución permanente.
  • Evitar conectar varios aparatos de alto consumo en un mismo tomacorriente.
  • Mantener libres de objetos inflamables las áreas cercanas a fuentes de calor.
  • No tapar las salidas de aire de los electrodomésticos.
  • Cerrar las puertas en caso de incendio para frenar la propagación.
  • Evacuar el lugar si el fuego crece y no puede controlarse.

El documento enfatiza que nunca se debe usar agua para apagar un incendio eléctrico y sugiere cortar la electricidad desde el panel principal si es seguro hacerlo. Además, sostiene que actuar con rapidez y buscar ayuda profesional ante cualquier señal de peligro es fundamental.

Quiénes impulsan la campaña y por qué lo hacen

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (HPD) y la administración municipal trabajan conjuntamente para informar a la población. La iniciativa tiene como objetivo ofrecer a los ciudadanos herramientas para actuar en caso de emergencia y exigir condiciones seguras en sus viviendas.

Varios camiones de bomberos rojos con escaleras extendidas combaten un incendio en un edificio de ladrillos, del cual emana humo denso, en un entorno urbano
La campaña informativa presentada en mayo de 2026 enseña buenas prácticas de seguridad eléctrica y derechos de inquilinos y propietarios (Reuters)

Derechos y deberes de los neoyorquinos ante el riesgo de incendio

La campaña incluye una sección dedicada a los derechos de los habitantes de la ciudad. Todos los neoyorquinos tienen:

  • Derecho a una vivienda segura.
  • Deber de reportar condiciones peligrosas a las autoridades.
  • Derecho a que los propietarios garanticen instalaciones eléctricas en buen estado.
  • Acceso a canales directos para denunciar riesgos y solicitar inspecciones.

Estos puntos buscan proteger la vida y la integridad de quienes habitan el inmueble.

Dónde encontrar recursos y materiales informativos

Todos los materiales informativos, gráficos y guías prácticas están disponibles de manera gratuita en:

  • fdnysmart.org
  • Guías en varios idiomas para descarga o impresión
  • Materiales con consejos sobre prevención y derechos ciudadanos

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