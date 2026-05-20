El emotivo reencuentro de Michael Jordan con su profesora revive el valor de los vínculos escolares

Michael Jordan sorprende a la Sra. Etta, su antigua profesora de la secundaria Laney, con una videollamada emotiva desde Carolina del Norte (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia reúne a Michael Jordan y su antigua profesora, la Sra. Etta, en un emotivo reencuentro en Carolina del Norte. Gracias al apoyo de Lower Cape Fear LifeCare, la maestra de la secundaria Laney pudo cumplir su deseo de mantener una última conversación y recibió una videollamada inesperada de su exalumno más célebre, un momento que fue reflejado por la revista estadounidense People.

Con 63 años, Jordan sorprendió a su maestra, quien actualmente recibe cuidados paliativos en Lower Cape Fear LifeCare, tras una gestión del personal del centro. El momento generó una emoción profunda en la familia, que presenció y grabó el reencuentro, dejando un recuerdo significativo en su entorno.

PUBLICIDAD

La revista relató cómo se desarrolló el reencuentro, detallando el esfuerzo necesario para contactar a Jordan y la reacción precisa de la familia de la profesora. El episodio, difundido por el canal de noticias local WECT 6, mostró la interacción entre alumno y maestra a través de una videollamada cargada de anécdotas y risas. El personal del centro confirmó el valor que el reencuentro tuvo para los asistentes, señalando la satisfacción de cumplir un anhelo clave en el final de la vida de Etta.

La familia de la Sra. Etta atestiguó y grabó el reencuentro virtual con Michael Jordan, generando un recuerdo imborrable en sus últimos días (REUTERS PICTURES 40th ANNIVERSARY COLLECTION" FOR THIS PACKAGE)

Vínculo entre Michael Jordan y la Sra. Etta en la secundaria Laney

Durante su adolescencia, Michael Jordan cursó estudios en la secundaria Laney de Carolina del Norte, donde la Sra. Etta ocupó un lugar importante en su formación académica y personal. Guió al joven Jordan en una etapa crucial de su desarrollo, columna vertebral del vínculo que los conectó a través de los años. El recuerdo del alumno destacado persistió en la memoria de la docente a lo largo del tiempo.

PUBLICIDAD

La Sra. Etta evocaba con frecuencia el nombre de Jordan al hablar de sus alumnos, refiriéndose a episodios y anécdotas de su carrera docente. Esto mantuvo vivo su deseo de reencontrarse con Jordan, incluso en circunstancias delicadas. La realización de la videollamada cerró un ciclo personal y profesional para la maestra, reforzando la importancia del lazo forjado en Laney.

La revista estadounidense People y el canal local WECT 6 relataron el esfuerzo del personal para concretar la conversación entre Jordan y su exmaestra

Detalles del reencuentro y reacción del entorno

La intervención de Wendy, trabajadora social de Lower Cape Fear LifeCare, fue determinante. Tras múltiples gestiones, Wendy atendió una llamada desconocida con la frase: “¿Es usted la Sra. Etta?”, transmitida por Jordan, de acuerdo con el canal de noticias local WECT 6. La videollamada se organizó de inmediato en el hogar de la profesora, con la ayuda del equipo cuidador y la familia.

PUBLICIDAD

Durante la conversación por FaceTime, Jordan apareció relajado y con una sonrisa amplia. Rememoró junto a la Sra. Etta episodios escolares entre bromas y comentarios. El ambiente familiar se mantuvo presente, grabando el suceso en video y atestiguando una satisfacción plena para la protagonista en sus últimos días. El contenido de la videollamada fue compartido después por medios y redes.

Michael Jordan, seis veces campeón de la NBA con los Chicago Bulls y los Washington Wizards, continúa su legado más allá del baloncesto (REUTERS/Benoit Tessier)

Trayectoria y logros de Michael Jordan en la NBA

Desde sus días en Laney, Michael Jordan forjó una carrera relevante en el baloncesto profesional. Jugó 15 temporadas en la NBA, vistiendo las camisetas de los Chicago Bulls y los Washington Wizards. Su retiro ocurrió en abril de 2003, tras obtener logros destacados en la liga norteamericana.

PUBLICIDAD

En su palmarés resalta la obtención de seis títulos de la NBA en igual número de finales y una presencia dominante en el anotadorio. El momento en el que levantó el trofeo al Jugador Más Valioso junto al entrenador Phil Jackson y el trofeo Larry O’Brien, en 1998, sintetizó la trascendencia de su último campeonato con los Bulls y consolidó su historia en el deporte.

La labor filantrópica de Michael Jordan destaca en Carolina del Norte, con donaciones millonarias a clínicas familiares y a la organización Make-A-Wish (Credit: Robert Hanashiro-USA TODAY)

Labor solidaria y filantrópica de Michael Jordan

Lejos de las canchas, Jordan mantiene una presencia constante en causas sociales en Carolina del Norte y en todo el país. En mayo de 2024, colaboró con Novant Health impulsando la apertura de la tercera clínica familiar bajo su nombre en Wilmington, ciudad en la que creció. El proyecto fue posible gracias a una donación de USD 10 millones, dirigida a ampliar el acceso sanitario en la comunidad local.

PUBLICIDAD

En 2023, el exjugador celebró su sesenta cumpleaños mediante una donación récord de USD 10 millones a Make-A-Wish, lo que significó la mayor aportación individual en la historia de la organización. Jordan declaró su satisfacción por colaborar durante 34 años con la entidad y resaltó la dedicación de los niños beneficiados, finalizando así un hito para la historia de la organización.