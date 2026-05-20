El alza en el precio de la gasolina obliga a los consumidores a modificar sus hábitos de gasto y a ahorrar

El aumento de los precios de la gasolina en Estados Unidos obliga a millones de consumidores a modificar sus hábitos para ahorrar dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento acelerado de los precios de la gasolina en Estados Unidos ha provocado una inquietud generalizada entre los consumidores, que buscan maneras de ajustar sus hábitos para enfrentar el nuevo escenario económico. Desde el estallido de la guerra con Irán, el valor del combustible se ha disparado, alterando rutinas diarias y forzando a muchas familias a replantear cómo y dónde gastan su dinero. El impacto es particularmente visible en comunidades pequeñas y zonas rurales, donde la dependencia del automóvil es mayor y las opciones de transporte alternativo son limitadas.

El conflicto en Oriente Medio, iniciado en febrero, ha tenido consecuencias inmediatas en el mercado estadounidense. Antes del estallido de la guerra, el precio medio nacional de un galón de gasolina se mantenía en torno a los tres dólares. Sin embargo, desde entonces, los precios han experimentado una subida constante. En ciudades como Killeen, Texas, el incremento ha alcanzado los 1,28 dólares por galón, lo que se traduce en aproximadamente 90 dólares adicionales al mes para quienes llenan sus depósitos de manera regular. Este fenómeno no es exclusivo de Texas: a nivel nacional, el precio promedio del galón ha llegado a situarse en 4,50 dólares, lo que supone un aumento de más de 1,50 dólares desde el inicio de la guerra, según datos de la AAA.

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El alza de los precios afecta de manera directa a los consumidores, que deben destinar una parte mayor de sus ingresos al combustible, reduciendo así su capacidad de gasto en otros rubros. Charles Rice, residente de Killeen, ilustra la situación: llenar el tanque de su camioneta ahora le cuesta casi 90 dólares más cada mes. Este tipo de incrementos impacta especialmente a quienes dependen del automóvil para desplazarse al trabajo, llevar a sus hijos al colegio o realizar compras básicas. El testimonio de Rice, recogido mientras llenaba su depósito en una sucursal de Casey’s General Stores, refleja la realidad de muchos estadounidenses: “USD3.96 en lugar de USD 4.12 o USD 4.20 o lo que sea, eso es lo que me trajo aquí hoy”.

El precio promedio nacional de la gasolina alcanzó los 4,50 dólares por galón, un alza de más de 1,50 dólares desde el inicio del conflicto en Oriente Medio (Imagen ilustrativa Infobae)

La reacción de los consumidores ante el encarecimiento de la gasolina ha sido inmediata y multifacética. Muchos buscan activamente las estaciones con precios más bajos, incluso si eso implica conducir algunos kilómetros adicionales. Otros han optado por reducir la frecuencia de sus desplazamientos o compartir vehículo con familiares y vecinos. Las concesiones no se limitan al ámbito del transporte: el aumento del gasto en gasolina obliga a ajustar presupuestos y recortar en otros productos y servicios. Entre las estrategias más comunes figura la compra de productos de marca propia en tiendas de conveniencia, que suelen ser más económicos que los de marcas nacionales. Este comportamiento se observa en el crecimiento de las ventas de aperitivos de marca propia de Casey’s, que se venden por aproximadamente un dólar menos.

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En palabras de Tiffany Bishop, clienta habitual, la búsqueda de alternativas más asequibles se vuelve prioritaria en contextos de presión económica: “La gente suele buscar cosas un poco más económicas, sobre todo cuando hay niños que quieren comprar algo para picar”. Este cambio de actitud se traduce en una mayor afluencia de clientes a establecimientos reconocidos por su política de precios bajos.

Casey’s General Stores, la tercera cadena de tiendas de conveniencia más grande del país, ha ocupado un lugar central en esta tendencia. Con casi 300 sucursales distribuidas en 19 estados, la empresa cuenta con una fuerte presencia en localidades de menos de 20 mil habitantes, donde dos tercios de sus tiendas están ubicadas. Según Darren Rebelez, director ejecutivo de Casey’s, la cadena espera un aumento del 20% en las visitas durante el fin de semana del Día de los Caídos, que marca el inicio de los 100 días de verano para la compañía. Rebelez destaca que la propuesta de valor de Casey’s se basa en mantener precios bajos en el combustible y en ofrecer productos de marca propia más accesibles. “Cuando nos encontramos en momentos como este, en los que los presupuestos están un poco ajustados, se nos considera una opción con mejor relación calidad-precio”, afirmó.

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La cadena Casey’s General Stores refuerza su posicionamiento ofreciendo gasolina y productos de marca propia más baratos en localidades de menos de 20.000 habitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de precios competitivos y una oferta adaptada a las necesidades de las comunidades pequeñas convierte a Casey’s en una alternativa preferida para quienes buscan aliviar el impacto del aumento de la gasolina. El atractivo de la cadena radica no solo en el ahorro directo en el surtidor, sino también en la posibilidad de reducir gastos en otros artículos de consumo cotidiano.

De cara al futuro, los especialistas anticipan que la volatilidad en los precios de la gasolina persistirá mientras continúe la inestabilidad en Oriente Medio. La Administración de Información Energética de Estados Unidos, en su pronóstico del 12 de mayo, estima que los precios minoristas promediarán 3,88 dólares por galón durante el resto del año y que podrían descender a 3,62 dólares en 2027. Aunque estas cifras sugieren una posible moderación en el mediano plazo, la realidad inmediata exige a los consumidores y a las empresas adaptarse y buscar constantemente nuevas formas de optimizar sus recursos.

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