Más de 13 incendios activos provocan evacuaciones masivas y destrucción en distintas zonas de California

Las órdenes de evacuación por incendios forestales en California afectan a miles de residentes desde el 18 de mayo, según reportes oficiales. (REUTERS/Ringo Chiu/ARCHIVO)

Miles de residentes han abandonado sus viviendas en California desde el 18 de mayo, ante el avance de múltiples incendios forestales que han obligado a las autoridades estatales y locales a emitir órdenes de evacuación en diversas regiones. La propagación simultánea de varios focos activos ha alterado la vida cotidiana en zonas urbanas y rurales, y pone en riesgo la seguridad de miles de familias, de acuerdo con reportes oficiales recogidos por Reuters y Associated Press.

Según información actualizada por el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (CAL FIRE), hasta la mañana del 20 de mayo se registraban trece incendios activos, de los cuales dos ya estaban totalmente controlados. Los siniestros afectan principalmente los condados de Ventura, Santa Bárbara, Kern, Riverside, San Diego, Merced, Imperial, Los Ángeles y Siskiyou, con un total de superficie quemada superior a las 40,000 hectáreas. Las cifras de evacuados varían según el avance de cada incendio, con estimaciones que van de 17,000 hasta 44,000 personas en la zona de Simi Valley, de acuerdo con datos del Ventura County Fire Department y reportes de prensa consultados por The Guardian.

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California experimenta desde hace años temporadas de incendios de creciente gravedad, consecuencia de factores como la acumulación de vegetación seca, periodos prolongados de altas temperaturas y vientos intensos, según análisis del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS). En lo que va de 2026, el número de hectáreas afectadas y la cantidad de focos activos han superado la media de la última década, lo que motiva la alerta permanente de las autoridades y la movilización de recursos adicionales.

¿Dónde están los principales incendios activos en California?

Los focos principales se concentran en las siguientes áreas, según el último parte de CAL FIRE:

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Sandy Fire en Ventura County (Simi Valley) : Más de 1,600 hectáreas afectadas, con una contención del 5%. Las órdenes de evacuación continúan vigentes en varios sectores. El departamento local de bomberos reportó la destrucción de al menos una vivienda y el desplazamiento temporal de miles de residentes. CBS News y Reuters confirmaron que la cifra de evacuados supera las 17,000 personas, aunque algunos medios locales han reportado hasta 44,000 en el punto máximo de la emergencia.

Santa Rosa Island Fire en Santa Bárbara County : El incendio, que abarca unas 16,942 hectáreas, se encuentra contenido en un 26%. La isla no posee residentes permanentes y solo alberga personal del Servicio de Parques Nacionales (NPS) , que fue desalojado preventivamente.

River Fire en Kern County : Localizado al este de Bakersfield, tiene una extensión de 3,535 hectáreas y una contención del 15%. El terreno accidentado y el viento han dificultado el trabajo de los equipos de emergencia, según declaraciones de CAL FIRE recogidas por AP .

Bain Fire en Riverside County : Afecta 1,375 hectáreas en la zona de Jurupa Valley, con una contención del 10%. Las órdenes de evacuación y advertencias se han actualizado conforme avanza el fuego. CBS News reportó que alrededor de 24,000 personas debieron abandonar sus hogares.

Otros focos relevantes son el Tusil Fire en el condado de San Diego (1,000 hectáreas, contención del 10%), el Wood Fire en Kern (469 hectáreas, 85% de contención), el Verona Fire en Riverside (439 hectáreas, 0% de contención), el Foothill Fire en Santa Bárbara (250 hectáreas, 0% de contención), el Santa Fire en Merced (220 hectáreas, 10% de contención), el Whitlock Fire en Imperial (100 hectáreas, 0% de contención), el Burro Fire en Los Ángeles (30 hectáreas, 70% de contención), el Frontier Fire en Siskiyou (23 hectáreas, 100% de contención) y el Kirby Fire en Riverside (20 hectáreas, 100% de contención).

Los incendios activos en California han destruido más de 40,000 hectáreas en condados como Ventura, Santa Bárbara, Riverside y Kern, según CAL FIRE. (REUTERS/Ringo Chiu)

¿Qué órdenes de evacuación se han emitido y cuáles son las recomendaciones oficiales?

Las órdenes de evacuación en California se emiten cuando la amenaza para la vida y la propiedad es inminente. La legislación local establece que son de cumplimiento obligatorio. Según Reuters, CAL FIRE recordó que “las personas bajo orden de evacuación deben salir inmediatamente”. Las rutas de salida pueden modificarse sin previo aviso en función del avance del fuego y la operatividad de los servicios de emergencia.

El Ventura County Fire Department y el Riverside County Emergency Management Department habilitaron centros de refugio temporal y han coordinado el traslado de los residentes afectados. Las recomendaciones oficiales para quienes evacúan incluyen:

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Llevar identificación, dinero en efectivo o tarjetas bancarias, cargadores y llaves.

Empacar medicamentos y recetas necesarias.

Utilizar mascarillas N95 o KN95 para minimizar riesgos por inhalación de humo.

Preparar suministros para animales domésticos.

Revisar información actualizada sobre cierres de rutas y caminos.

Cerrar puertas y ventanas y cortar el suministro de gas antes de salir, si la situación lo permite.

¿Qué impacto tienen los incendios en la infraestructura y la vida cotidiana?

La propagación de los incendios en California ha provocado el cierre de carreteras principales, la suspensión de clases en algunas escuelas y la interrupción temporal de suministros básicos en las áreas más cercanas a los focos activos. El Departamento de Salud Pública de California advirtió sobre la mala calidad del aire en las zonas próximas al humo, recomendando limitar las actividades al aire libre y permanecer en interiores siempre que sea posible, según reportó Associated Press.

El tráfico regional se ha visto afectado por la baja visibilidad y la presencia de vehículos de emergencia en las rutas de evacuación. Las autoridades mantienen el monitoreo constante de la calidad del aire y la situación de los refugios temporales, que han alcanzado su máxima capacidad en algunos condados, de acuerdo con el Riverside County Emergency Management Department.

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El aumento de focos de incendio y la superficie arrasada en California en 2026 supera el promedio de la última década, advierten las autoridades. (REUTERS/Ringo Chiu/ARCHIVO)

¿Cuáles son las causas y factores que explican la magnitud de los incendios?

Los incendios forestales en California responden a una combinación de factores climáticos y estructurales. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) indicó que las condiciones de vientos sostenidos, baja humedad y altas temperaturas favorecen la propagación del fuego. “El viento y la sequedad del ambiente complican el avance de los equipos de control”, señaló el organismo en un comunicado recogido por Reuters.

La acumulación de material vegetal seco, la prolongación de las sequías y el aumento de las temperaturas medias han sido identificados por el NWS y el US Forest Service como elementos que amplifican el riesgo. Las investigaciones sobre las causas específicas de cada foco permanecen en curso, aunque CAL FIRE ha confirmado que la mayoría de los incendios de esta temporada se originaron en zonas de pastizal y áreas rurales.

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¿Qué acciones han tomado las autoridades y cuál es la respuesta estatal?

El gobernador de California, Gavin Newsom, dispuso el refuerzo de los equipos de emergencia y la movilización de la Guardia Nacional para apoyar las tareas de evacuación y contención, de acuerdo con Reuters. CAL FIRE trabaja en coordinación con los departamentos de bomberos locales y el Servicio Forestal de Estados Unidos para fortalecer las líneas de defensa, proteger áreas habitadas y reducir el impacto sobre infraestructuras clave.

El despliegue de recursos adicionales incluye el uso de aeronaves, maquinaria pesada y brigadas especializadas, según informó el propio Newsom en declaraciones recogidas por Associated Press. “Nuestro enfoque prioritario es la protección de la vida y la seguridad de los residentes”, indicó el gobernador.

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Las principales causas de los incendios forestales incluyen vegetación seca, altas temperaturas y vientos intensos, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional. (REUTERS/Ringo Chiu)

¿Qué se puede esperar en los próximos días según los pronósticos oficiales?

El Servicio Meteorológico Nacional prevé la continuidad de condiciones propicias para la propagación de incendios, con vientos y clima seco durante el resto de la semana. Las autoridades recomendaron a la población consultar información oficial en tiempo real a través de los portales de CAL FIRE y los departamentos de emergencia de cada condado.

La evolución de la emergencia dependerá de la dinámica meteorológica y del éxito de las labores de contención. Las órdenes de evacuación y las advertencias pueden actualizarse en cualquier momento, por lo que se insiste en la importancia de seguir las instrucciones de los organismos responsables.

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¿Cómo afecta la crisis de incendios a los residentes y qué debe saber la población?

La emergencia por incendios en California ha generado desplazamientos masivos, presión sobre los servicios de emergencia y alteraciones en la vida diaria de miles de personas. Quienes viven en zonas de riesgo deben mantenerse informados a través de fuentes oficiales y preparar un plan de evacuación familiar. Los centros de ayuda y refugios temporales permanecen disponibles mientras persistan las órdenes de evacuación, según los portales institucionales.

El acceso a información actualizada y la pronta reacción ante nuevas órdenes son factores clave para minimizar el impacto de los incendios. Las autoridades insisten en no regresar a las zonas afectadas hasta recibir autorización expresa y en priorizar la seguridad personal y la de los equipos de emergencia.

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