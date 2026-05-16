Estados Unidos

Estados Unidos despliega nuevas restricciones de seguridad en Miami por el Mundial 2026

Las agencias gubernamentales coordinan operativos especiales en puntos clave de la ciudad, con supervisión reforzada en espacios públicos y aplicación de medidas innovadoras para prevenir incidentes

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El Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, de color oro y con base verde, se muestra sobre un pedestal blanco con un fondo oscuro y luces azules
El operativo de seguridad para el Mundial 2026 en Miami contará con fondos federales, regulaciones estrictas y coordinación entre agencias nacionales e internacionales (Reuters)

La seguridad para el Mundial 2026 en Miami ya concentra la atención de autoridades federales y locales. El gobierno de Estados Unidos junto al estado de Florida implementa un operativo sin precedentes para proteger a visitantes y residentes, en uno de los eventos deportivos más grandes hasta la fecha.

Los fondos federales y medidas regulatorias buscan anticipar cualquier riesgo en la ciudad, que será una de las once sedes principales del torneo. El Departamento de Estado, a través de su portavoz en español, Natalia Molano, confirma que los preparativos de seguridad avanzan en coordinación con agencias locales y con los países coanfitriones, México y Canadá.

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Entre las alertas destacan la prohibición absoluta de armas y drones en los estadios: el refuerzo de controles en zonas de fanáticos y el despliegue de tecnología especial para detectar amenazas. Las autoridades insisten en que la prioridad es que el evento transcurra con orden y sin incidentes.

Qué implica el operativo de seguridad

El plan de seguridad para el Mundial 2026 en Miami abarca desde restricciones en el espacio aéreo hasta zonas de exclusión marítima en la Bahía de Biscayne. La Guardia Costera de Estados Unidos formalizó, a través del Federal Register, el boletín oficial del gobierno de Estados Unidos, la creación de una zona de seguridad temporal durante el torneo.

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Vista interior del Hard Rock Stadium con miles de aficionados en las gradas verdes y azules, un campo de fútbol verde y una pantalla gigante
Miami será una de las ciudades más vigiladas, con controles exhaustivos en el Hard Rock Stadium y el centro, especialmente en el Bayfront Park, sede del Fan Fest (Reuters)

Esta medida limita el acceso de embarcaciones a áreas cercanas a los puntos de mayor concentración de público y actividades oficiales.

La decisión se sostiene en la necesidad de evitar el uso de drones y el ingreso de objetos prohibidos, como armas y productos de contrabando, que puedan poner en peligro la integridad de los asistentes. Según Molano, los drones “van a estar prohibidos” y la compra de mercancía oficial es fundamental para no financiar al crimen organizado.

Quiénes participan en la coordinación

El gobierno federal dirige el dispositivo, pero la colaboración involucra a múltiples niveles. Como detalló Molano a Telemundo, la coordinación empezó “desde el primer día” bajo la administración Trump y continúa con todas las agencias federales, estatales y locales implicadas.

El comité organizador local en Miami actúa como enlace directo con la Casa Blanca y los organismos de seguridad.

Según reportó Politico, el medio especializado en política estadounidense, la asignación de fondos federales es clave. Florida recibirá cerca de USD 105 millones específicamente para Miami y el área del Hard Rock Stadium, destinados a tecnología antidrones, mejoras en comunicaciones policiales y entrenamiento de equipos de emergencia.

Dónde se aplicarán las medidas

Las zonas más vigiladas serán los alrededores del Hard Rock Stadium y el centro de Miami, especialmente la Bahía de Biscayne y el Bayfront Park, donde se instalará el Fan Fest oficial. El Federal Register especifica las coordenadas y los horarios en los que la Guardia Costera de Estados Unidos podrá restringir el acceso de barcos y controlar cualquier movimiento sospechoso en las aguas cercanas.

Estas restricciones buscan anticipar posibles amenazas desde el mar o el aire.

Primer plano de una mano sosteniendo el brillante trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, de color dorado y con base verde, contra un fondo borroso
La estrategia de seguridad busca proteger a millones de asistentes, coincidiendo con los 250 años de independencia de Estados Unidos y eventos de alta visibilidad global (Reuters)

Los controles también se extenderán a los puntos de ingreso terrestre, con revisiones exhaustivas en entradas y salidas de los estadios, y presencia de fuerzas federales y locales en estaciones de transporte público y zonas de hospedaje masivo.

Cuándo comenzarán a ejecutarse

Las medidas comenzarán a regir desde días antes del inicio oficial del Mundial 2026 y se mantendrán durante todo el desarrollo del torneo. El calendario detallado de restricciones marítimas y de espacio aéreo se encuentra publicado en el Federal Register y será actualizado conforme se acerquen las fechas de los partidos y eventos principales.

La portavoz Natalia Molano explicó que el proceso de coordinación lleva años en marcha y que las autoridades federales han ajustado los protocolos a partir de la experiencia en otros grandes eventos internacionales.

Por qué se refuerza la seguridad en Miami

La magnitud del evento y la coincidencia con la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos elevan la prioridad de la seguridad. Según Molano, “el gobierno de los Estados Unidos ha estado preparado desde el primer día”, con la meta de garantizar una Copa Mundial segura y sin incidentes para los millones de asistentes y visitantes internacionales.

El refuerzo responde también a la amenaza de delitos como el contrabando, la utilización de drones y la posibilidad de disturbios en un contexto de alta visibilidad mundial. Las autoridades insisten en la cooperación entre países y la responsabilidad de cada aficionado para respetar las normas y contribuir a un ambiente seguro.

Recomendaciones para los asistentes

Las autoridades piden a los fanáticos que no lleven armas ni drones a los estadios, eviten la compra de productos falsificados y sigan en todo momento las indicaciones de los cuerpos de seguridad. Comprar solo en comercios oficiales reduce el riesgo de financiar actividades ilícitas.

El Departamento de Estado y el comité organizador local publicarán actualizaciones periódicas sobre normas y restricciones en sus sitios oficiales.

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