Google I/O 2026: por qué los hispanos llevan ventaja en la transición a la inteligencia artificial

El evento Google I/O 2026 reunió a desarrolladores y especialistas en inteligencia artificial en el Shoreline Amphitheatre de California. (Reuters)

(Desde Mountain View, California) Google llevó a cabo el martes su conferencia anual para desarrolladores, Google I/O 2026, en el Shoreline Amphitheatre de Mountain View, California. Su CEO, Sundar Pichai, abrió el evento, y Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, presentó la nueva familia de modelos Gemini 3.5 y Gemini Omni. La keynote estuvo dominada por una idea: la de un agente que trabaja por el usuario incluso con los dispositivos apagados. Junto a los nuevos modelos, Google sumó a su catálogo a Gemini Spark, Daily Brief y Docs Live, además de una versión actualizada de su buscador que arma respuestas a medida.

Tras la presentación, Infobae dialogó con Jesús García, Head of Hispanic Communications de Google Global Communications and Public Affairs, sobre qué significa este giro para la audiencia latina y por qué, en su lectura, los hispanos no van a quedar a la cola del cambio, sino al frente.

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Jesús García, Head of Hispanic Communications de Google, analizó las oportunidades de la comunidad hispana ante la expansión de la inteligencia artificial. (Google)

La frase que ordena su lectura del evento

Consultado sobre qué impacto tendrá la inteligencia artificial sobre la comunidad latina, García fue directo. “Los latinos, específicamente en Estados Unidos, si estamos hablando de tecnología, siempre han sido los que adoptan la tecnología muchísimo más rápido, la usan más, la pueden facilitar y aplicar muchísimo más rápido en comparación con el mercado tradicional o general”, dijo en la entrevista. Sobre esa base apoyó el resto de su análisis: la población hispana ya tomó la curva de la inteligencia artificial, y ahora le toca ver qué hace con las herramientas nuevas.

Para García, el momento es bisagra. Al principio, recordó, mucha gente usaba la inteligencia artificial para generar imágenes graciosas. Hoy, dijo, esas mismas herramientas se convirtieron en plataformas de desarrollo, emprendimiento y producción. Y los hispanos que ya se habían acercado a esa tecnología, según él, tienen una gran ventaja en comparación con todos los demás.

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La comunidad hispana en Estados Unidos será la primera en acceder a las nuevas funciones de inteligencia artificial presentadas por Google. (Reuters)

Los dos anuncios que, según Google, le mueven el piso al usuario hispano

García identificó dos áreas concretas del I/O como las que más van a impactar en la región. La primera es la búsqueda. “La búsqueda de Google sigue evolucionando y integrando la inteligencia artificial de una forma contundente que le da el alcance a la inteligencia artificial al usuario en cualquier parte del mundo”, afirmó. El argumento es de distribución: Google llega donde las aplicaciones especializadas no llegan, y eso, para García, cierra una brecha de acceso que de otro modo dejaría afuera a millones de hispanohablantes.

Sundar Pichai, CEO de Google, durante la apertura de Google I/O 2026 en Mountain View, California, donde se presentaron las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

La segunda área son los agentes. Acá metió el dato de fondo: los nuevos modelos Gemini 3.5 son, en sus palabras, “muchísimo más veloces, muchísimo más eficientes, no solamente en cuanto a energía, sino a costo”. Esa eficiencia, sostuvo, es la que vuelve viable poner agentes como Spark o Daily Brief al alcance del usuario común, no solo de empresas grandes.

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Gemini como “el primer empleado” del emprendedor latino

El pasaje más útil para entender cómo Google piensa el mercado hispano fue el de pymes y emprendimiento. García recordó que los hispanos lideran la creación de pequeñas y medianas empresas en Estados Unidos. Y sobre eso lanzó una frase que define la estrategia: “El empleado número uno debería de ser Gemini”. La idea, dijo, es que el emprendedor que todavía no puede contratar gente tenga, vía inteligencia artificial, una herramienta que cumpla ese rol.

El anuncio de Docs Live, que permite editar documentos por voz, apunta a facilitar el acceso a herramientas de productividad para emprendedores latinos.

Mencionó también Docs Live, la función que permite redactar y editar documentos hablándole al sistema, como ejemplo concreto. Para García, alguien sin formación técnica puede usar la voz para “estructurar una idea, generar un plan de negocio, organizar tus actividades de la escuela o un proyecto del trabajo”, apoyado en la información que ya tiene en Gmail, Drive y el resto de Workspace. Es lo que él llama inteligencia personal.

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Lo que no dijo, pero importa

Consultado por las fechas de llegada de estas herramientas a América Latina, García fue medido. “Por el momento sabemos que nos gustaría llegar al número de usuarios más grande posible, pero no tenemos planes específicos que compartir”, respondió. Estados Unidos sigue siendo el primer mercado en recibir las novedades, y el resto de la región tendrá que esperar.

Es la zona gris del entusiasmo. La comunidad hispana en Estados Unidos, según García, va a la vanguardia y va a poder aprovechar Spark, Daily Brief, AI Mode y la nueva caja de búsqueda con todas sus capacidades. Pero el lector de Infobae en Buenos Aires, Madrid, Lima o Bogotá todavía no tiene fecha. Esa es la asimetría que la entrevista deja a la vista, aunque no como denuncia, simplemente como dato.

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Gemini Spark, el nuevo agente de inteligencia artificial presentado por Google, busca simplificar tareas cotidianas y potenciar la productividad de los usuarios hispanos.

García cerró con una invitación, casi una tarea: que los hispanos exploren todo lo anunciado en el I/O, prueben el nuevo modelo de Gemini, miren la actualización de Search, sigan los próximos anuncios sobre Android XR con Gentle Monster y Warby Parker. La inteligencia artificial, en su lectura, no es algo que llega a la comunidad latina; es algo que la comunidad latina ya está usando. La pregunta es qué construye con ella.