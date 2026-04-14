Estados Unidos

JD Vance aseguró que el diálogo con Irán se frenó por la falta de concesiones del régimen: “La pelota está de su lado”

El vicepresidente de Estados Unidos destacó que hubo avances en Islamabad, pero subrayó que Teherán no aceptó los puntos clave exigidos por Washington

Guardar
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto a Shehbaz Sharif antes del encuentro clave en Islamabad por la crisis con Irán (REUTERS)
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, junto a Shehbaz Sharif antes del encuentro clave en Islamabad por la crisis con Irán (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, explicó este lunes que el principal motivo por el cual la última ronda de negociaciones con Irán en Islamabad no llegó a un acuerdo fue la negativa del régimen iraní a aceptar los puntos clave propuestos por Washington.

Descubrimos que el equipo iraní no tenía la autoridad para cerrar un trato y no estaban dispuestos a moverse en los aspectos esenciales”, expresó Vance en entrevista con Fox News.

Nos dimos cuenta de que necesitaban regresar a Teherán para buscar la aprobación de su liderazgo. Por eso nos retiramos de Pakistán”, agregó el vicepresidente.

Subrayó que la falta de flexibilidad y la ausencia de concesiones reales por parte de Irán impidieron alcanzar una solución.

La pelota está en la cancha de Irán porque nosotros pusimos mucho sobre la mesa”, destacó en el programa “Special Report with Brett Baier”.

Durante la entrevista, Vance recalcó que el gobierno estadounidense fue transparente sobre cuáles eran sus líneas rojas, especialmente en materia nuclear.

El presidente dejó claro que no hay margen de maniobra respecto al uranio enriquecido. Queremos que todo ese material salga de Irán y, además, necesitamos un mecanismo de verificación efectivo para asegurarnos de que no puedan desarrollar armas nucleares”, puntualizó.

JD Vance aseguró que el diálogo con Irán se frenó por la falta de concesiones del régimen: “La pelota está de su lado” (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)
JD Vance aseguró que el diálogo con Irán se frenó por la falta de concesiones del régimen: “La pelota está de su lado” (REUTERS/Ken Cedeno/Archivo)

Explicó que no basta con una promesa verbal de Irán sobre el uso pacífico de su programa nuclear.

“Es una cosa que digan que no buscan armas nucleares, pero es otra muy diferente implementar un sistema internacional que lo garantice”, dijo.

A pesar de algunos movimientos por parte de Irán, el vicepresidente aseguró que no fueron suficientes en los temas fundamentales.

“Hubo algunos avances, pero no llegaron lo bastante lejos”, detalló.

Además de la cuestión nuclear, Vance señaló que el acuerdo de alto el fuego de dos semanas dependía de la reapertura total y verificable del estrecho de Ormuz, una ruta clave para el comercio global de petróleo.

“Esperamos que Irán cumpla con el compromiso de abrir completamente el estrecho. Si no lo hace, las condiciones de la negociación cambiarán”, advirtió.

El vicepresidente también destacó que la administración Trump aspira a una relación más normalizada con Irán, siempre y cuando cumpla con los criterios de no proliferación y abandone cualquier respaldo a actividades terroristas.

Trump aspira a una relación más normalizada con Irán, siempre y cuando cumpla con los criterios de no proliferación y abandone cualquier respaldo a actividades terroristas (EFE)
Trump aspira a una relación más normalizada con Irán, siempre y cuando cumpla con los criterios de no proliferación y abandone cualquier respaldo a actividades terroristas (EFE)

El presidente ha dicho que sería muy positivo que Irán pudiera ser tratado como un país normal, con una economía funcional y prosperidad para su pueblo”, explicó Vance. Pero remarcó que esto solo será posible si Irán demuestra su disposición a renunciar al desarrollo de armas nucleares y pone fin al apoyo a organizaciones violentas.

Vance reiteró que Washington no permitirá que Irán adquiera capacidad nuclear, ni ahora ni en el futuro.

“Es fundamental que el material nuclear quede fuera de su control, para no dejar este problema como una herencia para futuros presidentes”, expresó. Agregó que la seguridad internacional exige garantías sólidas y verificables, por lo que Estados Unidos mantendrá una postura firme mientras espera una respuesta formal desde Teherán.

Vance responde sobre el papa León XIV

Durante la entrevista JD Vance fue consultado acerca del enfrentamiento entre el presidente Donald Trump y el papa León XIV, tras las críticas del pontífice al manejo estadounidense del conflicto con Irán.

Ciertamente creo que en algunos casos lo mejor sería que el Vaticano se limite a cuestiones de moralidad”, dijo.

El vicepresidente sostuvo que la Iglesia debería concentrarse en sus asuntos y “dejar que el presidente dicte la política pública estadounidense”.

El papa León XIV cuestionó el manejo de la crisis con Irán (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV cuestionó el manejo de la crisis con Irán (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Previamente, Trump había rechazado disculparse con el papa, a quien acusó de ser “muy blando en materia de delincuencia y otros temas”.

León XIV, por su parte, respondió que continuará defendiendo la paz, pese a las presiones. “Seguiré levantando la voz para construir la paz”, declaró el pontífice a la prensa.

(Con información de EFE, Reuters y AFP)

Temas Relacionados

Estados UnidosIránJD VanceÚltimas Noticias AméricaGuerra en Medio OrientePapa León XIVVicepresidente de Estados UnidosPakistánIslamabadDonald TrumpWashingtonTeherán

Últimas Noticias

Estados Unidos detalló cómo funciona el bloqueo en el estrecho Ormuz tras la incertidumbre en la negociación con Irán

De acuerdo con el Comando Central estadounidense, el perímetro operativo alcanza el golfo de Omán y parte del mar Arábigo, con control sobre accesos a puertos iraníes

Estados Unidos detalló cómo funciona el bloqueo en el estrecho Ormuz tras la incertidumbre en la negociación con Irán

Mercado inmobiliario en Estados Unidos: las ventas de viviendas usadas tocan mínimo de nueve meses

El volumen de transacciones inmobiliarias de segunda mano mostró una reducción significativa durante marzo, mientras que las tasas de interés más elevadas y condiciones de compra menos favorables dificultan el panorama para compradores en el contexto de la primavera

Mercado inmobiliario en Estados Unidos: las ventas de viviendas usadas tocan mínimo de nueve meses

Cómo influyen los goles y minutos de Pulisic, Pepi y Wright en las expectativas de la Selección de Estados Unidos

Los registros recientes de los futbolistas estadounidenses en ligas europeas muestran tendencias que podrían modificar las decisiones del entrenador y el desempeño del conjunto nacional en el Mundial

Cómo influyen los goles y minutos de Pulisic, Pepi y Wright en las expectativas de la Selección de Estados Unidos

Nueva York vive un calor inédito, Central Park rompe récord y meteorólogos advierten sobre riesgos para la salud

Las altas temperaturas sorprendieron a miles de neoyorquinos que disfrutaban del parque, mientras expertos advierten sobre la importancia de tomar precauciones ante una ola de calor que podría extenderse durante la semana

Nueva York vive un calor inédito, Central Park rompe récord y meteorólogos advierten sobre riesgos para la salud

El rediseño de Grand Army Plaza: claves de una transformación urbana y social para Brooklyn

El ambicioso proyecto del Ayuntamiento de Nueva York para Grand Army Plaza reconfigura no solo la movilidad, sino también la experiencia ciudadana y el sentido de espacio público en el corazón de Brooklyn

El rediseño de Grand Army Plaza: claves de una transformación urbana y social para Brooklyn

TECNO

Convierte el ‘notch’ en tu mejor aliado: trucos imperdibles para iPhone y Android

Convierte el ‘notch’ en tu mejor aliado: trucos imperdibles para iPhone y Android

Gobierno francés reemplaza Windows por Linux para disminuir la dependencia tecnológica

Autoridades británicas analizan el impacto del modelo Mythos, la última IA de Anthropic

De la visión de Steve Jobs al liderazgo de Tim Cook: la fórmula secreta de Apple tras 50 años

Qué falta para que la inteligencia artificial llegue realmente a los vehículos

ENTRETENIMIENTO

“Me llevó mucho tiempo ganarme la vida como actriz”: Fiona Dourif y su consagración en The Pitt

“Me llevó mucho tiempo ganarme la vida como actriz”: Fiona Dourif y su consagración en The Pitt

Scarlett Johansson reflexiona sobre la sexualización en sus inicios en Hollywood: “Fue un momento realmente duro”

Bryan Cranston aún no le dice adiós a Walter White: ¿podría volver el antihéroe más famoso de la TV?

De superheroína a referente del cuidado de la piel: el inesperado mundo beauty de Scarlett Johansson

Desde un pago millonario hasta los boletos más caros: los récords que Justin Bieber rompió con su show en Coachella

MUNDO

45 días de bloqueo de internet: la censura del régimen agrava la crisis económica y social

45 días de bloqueo de internet: la censura del régimen agrava la crisis económica y social

El grupo terrorista Hezbollah dijo que no acatará acuerdos del diálogo entre el Líbano e Israel

El gobierno británico anunció reformas tras el asesinato de tres niñas en una clase de baile

La expansión global de la trucha arcoíris despierta alertas sobre los riesgos ecológicos y la biodiversidad

El baile viral de un dirigente húngaro del partido que ganó las elecciones