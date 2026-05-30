Trump propuso reemplazar los conciertos previstos por el 250° aniversario de la independencia de EEUU con un mitin propio

En Truth Social, Trump ordenó analizar la organización de un mitin “América ha vuelto” el mismo día y lugar del evento original (Reuters)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso cancelar los conciertos previstos en Washington para celebrar los 250 años de independencia y reemplazarlos con uno de sus propios mítines, después de que varios artistas abandonaran el evento en los últimos días.

La Gran Feria Estatal Americana, organizada por Freedom 250, una entidad creada por la Casa Blanca, planificó una serie de espectáculos y actividades entre el 25 de junio y el 10 de julio sobre la explanada nacional, desde el Capitolio hasta el Monumento a Washington.

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Trump planteó la idea tras una serie de cancelaciones en el cartel. El programa anunciaba inicialmente presentaciones de Vanilla Ice, Flo Rida, C+C Music Factory y Fab Morvan, además de otros nombres de la industria musical estadounidense. En los días recientes, Bret Michaels, líder de la banda Poison, Martina McBride, Young MC, Morris Day y la banda The Commodores decidieron no participar.

En una publicación en Truth Social, Trump dijo: “Entiendo que los artistas están nerviosos por su actuación”, y ordenó a sus representantes que estudiaran la viabilidad de organizar un mitin en la misma fecha y lugar previstos para los conciertos. Según su propuesta, el acto se titularía “América ha vuelto”.

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Trump afirmó que buscaba convertirse en el principal atractivo del evento. En ese mismo mensaje escribió: “Estoy pensando en traer a la atracción número uno del mundo, el hombre que atrae a multitudes mucho mayores que Elvis en su mejor momento, y lo hace sin guitarra, el hombre que ama a nuestro país más que nadie, y el hombre que algunos consideran el mejor presidente de la historia (¡El mejor de todos los tiempos!), Donald J. Trump, para que reemplace a estos artistas de tercera y bien pagados, y dé un discurso importante, impulsando al país hacia adelante como lo he hecho desde que soy presidente”.

Trump calificó a los artistas que abandonaron la feria como “de tercera y bien pagados” y prometió un acto patriótico (Reuters)

El presidente añadió: “No quiero a los llamados artistas que ganan demasiado dinero y que no son felices. Solo quiero estar rodeado de gente feliz, gente inteligente, gente exitosa y gente que sabe cómo ganar”.

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Bret Michaels fue el único de los artistas mencionados que explicó su decisión de forma pública. En redes sociales, señaló que aceptó inicialmente porque se trataba de una celebración nacional, pero que el evento tomó un rumbo “mucho más divisivo”. También sostuvo que el festival se volvió un espacio cargado de tensión política y se alejó del espíritu de unidad nacional que, según dijo, se le había prometido.

La estructura de la feria, organizada por Freedom 250 en colaboración con la Casa Blanca y distintas agencias federales, incluía conciertos, pabellones estatales, exposiciones, atracciones y actividades a lo largo del Mall. La organización America250, de carácter no partidista, también preparó celebraciones alternativas en otras ciudades.

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Freedom 250 organizó la feria con conciertos, pabellones estatales y actividades para conmemorar el 250 aniversario de Estados Unido (Reuters)

El retiro de artistas generó dudas sobre la viabilidad del espectáculo original y obligó a los organizadores a reconsiderar el formato. La salida de Michaels se sumó a otras figuras que optaron por no participar, mientras crecía la presión sobre los músicos convocados.

En Truth Social, Trump insistió: “Estoy ordenando a mis representantes que estudien la viabilidad de hacer un mitin ‘America is Back’ el miércoles, en Washington, D.C., a la misma hora y en el mismo lugar. Solo grandes patriotas invitados. Será una celebración salvaje y hermosa de Estados Unidos”.

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La feria, prevista desde hace meses, se organizó bajo el impulso de la administración para dar visibilidad nacional a las celebraciones por el 250 aniversario. El retiro de artistas reconocidos y la propuesta presidencial de reemplazarlos con un evento político modificaron el rumbo de la programación original.

Hasta el momento, la organización no confirmó si buscará nuevos músicos para reemplazar a quienes se retiraron ni si avanzará formalmente con el mitin propuesto por Trump. La Casa Blanca y Freedom 250 evaluaron los pasos a seguir frente a la ausencia de parte del cartel original.

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(Con información de EFE y Europa Press)