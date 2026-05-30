Indignación por la violenta reacción de un policía que tiró al suelo a una mujer embarazada en Países Bajos

El momento en que un policía neerlandés arroja al suelo a una mujer embarazada

Las autoridades de Países Bajos abrieron una investigación tras la difusión de un video que mostró a un policía neerlandés derribando a una mujer embarazada durante una detención en Zeist, en un caso que desató indignación y debate sobre el uso de la fuerza.

La revisión oficial comenzó después de que circularan imágenes desde el viernes. En esa grabación se vio a un agente, acompañado por un perro y rodeado de otros policías y transeúntes, acercarse a la mujer, sujetarla del brazo y tirarla al suelo.

PUBLICIDAD

Acto seguido, el esposo de la mujer atacó a golpes al policía.

Agentes de policía intervienen en una confrontación en el Jean Sport Aviation Center, donde una persona yace en el suelo durante el altercado

El punto más sensible del caso quedó marcado por una afirmación que todavía no fue confirmada de forma independiente: en redes sociales se sostuvo que la mujer estaba embarazada. También quedaron sin precisión el lugar exacto, la fecha del episodio y lo que ocurrió antes de lo que mostró el video.

PUBLICIDAD

La policía revisó si se respetaron protocolos

La policía informó que analizará lo ocurrido para determinar si la actuación de los agentes se ajustó a los procedimientos establecidos. Hasta ahora, la fuerza no ofreció un pronunciamiento oficial más amplio sobre la grabación.

El video mostró que, después de que la mujer cayó al piso, un hombre se lanzó contra el oficial. Otros agentes intervinieron de inmediato y se produjo un forcejeo con golpes, mientras la mujer logró incorporarse poco después.

PUBLICIDAD

Oficiales de policía y un perro confrontan a una persona en el suelo dentro de un pasillo en una intervención que generó controversia

La pregunta central del caso quedó concentrada en tres hechos: una detención grabada, una mujer reducida por un agente y una investigación abierta para establecer si hubo abuso policial. La consecuencia inmediata fue una polémica pública sobre la conducta de la fuerza y el alcance del uso legítimo de la coerción.

El video mostró solo una parte del incidente

Las autoridades señalaron que las imágenes difundidas exhibieron únicamente una parte de los hechos. Ese punto pasó a ser central para la investigación, porque el registro no mostró qué ocurrió antes de la maniobra policial.

PUBLICIDAD

Otra versión incluida en el material aseguró que la mujer sufrió una agresión en un hospital de Ámsterdam, fue arrastrada del cabello y luego dio a luz. También sostuvo que tanto ella como el bebé se encontraban en buen estado de salud.

El incidente ocurrió en un centro de solicitantes de asilo.