Cuatro aldeanos fueron rescatados tras permanecer diez días atrapados en la cueva inundada en Laos

Ya son cinco los aldeanos rescatados en la cueva inundada en Laos

Cinco aldeanos que estaban atrapados en la cueva inundada en la provincia de Xaysomboun de Laos ha podido ser hasta ahora rescatados después de diez días de búsqueda, según han informado las autoridades. Otras dos personas continúan desaparecidas.

Los cuatro supervivientes rescatados este sábado han salido a la luz a las 15.10 horas GMT, según ha informado el periódico ‘Laotian Times’ en su edición digital. Estos cuatro supervivientes se suman así a una quinta persona evacuada el viernes.

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Este sábado han comenzado a trabajar en la cueva buzos expertos que han puesto en marcha nuevas estrategias de búsqueda que se suman a las labores de bombeo de agua dentro de la cueva. Un equipo tailandés en particular está buscando posibles vías de drenaje aprovechando acuíferos y minas cercanas.

Los esfuerzos iniciales de rescate se vieron obstaculizados por la crecida del agua por la lluvia, el lodo, la dificultad del terreno y el mal tiempo, lo que obligó a los rescatistas a bombear agua de la cueva día y noche para facilitar la entrada de los equipos.

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En las labores han participado varios grupos de expertos, incluidos varios especialistas que participaron en el rescate de los doce adolescentes y un adulto que fueron rescatados en 2018 en la cueva Tham Luang de Tailandia.

“En total, las cinco personas que fueron encontradas han salido de la cueva sanas y salvas”, apuntó en un mensaje en Facebook el rescatista tailandés Kengkard Bongkawong, sin ofrecer más detalles del operativo.

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Rescatistas sacan a la primera persona atrapada, llamada Mued, de una cueva inundada, después de que siete ciudadanos laosianos entraran en la cueva para buscar oro, pero quedaran atrapados durante más de una semana cuando la crecida del agua bloqueó su salida, en la provincia de Xaisomboun, Laos. Metta Tham Kalasin Rescue/Handout vía REUTERS

Los rescatados aparecen sonrientes, con el rostro manchado por el fango y cubiertos por mantas térmicas en el campamento provisional establecido a la salida de la cueva, como se puede ver en las imágenes publicadas por los rescatistas.

El 20 de mayo, un grupo de siete mineros, originarios de la provincia central laosiana de Xaisomboun, entraron a una cueva cerca de la ciudad de Long Chaeng en busca de yacimientos de oro, una actividad frecuente en esta región del país, pero quedaron atrapados cuando la cavidad se inundó por la fuerte lluvia y deslizamientos de tierra bloquearon la salida.

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El miércoles, cuando cumplían una semana desaparecidos, los rescatistas localizaron a cinco de los siete mineros en una cámara en el interior de la cueva, mientras el paradero de las otras dos personas todavía se desconoce.

Rescatistas hablando con pobladores atrapados dentro de una cueva inundada en la provincia de Xaisomboun.(Benz Norrased Palasing Seascout Diving via AP)

Tras planificar y preparar el operativo de rescate de manera meticulosa, los equipos lograron anoche sacar del interior de la cueva al primero de los mineros, quien, según los rescatistas, se encuentra en buen estado de salud tras ser examinado por médicos.

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Este sábado el operativo logró sacar entorno a las 15:10 hora local (6:10 GMT) a los cuatro restantes, algunos de los cuales pudo salir de la cueva por su propio pie entre los vítores y abrazos de alegría entre los rescatistas.

“¡Los 5 mineros están a salvo y en buen estado!”, publica el buzo finlandés Mikko Paasi, que forma parte del operativo y quien desde dentro de la cueva instruyó a los mineros sobre cómo usar los equipos de buceo.

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Los equipos de rescate sacan a una de las cinco personas localizadas con vida en una cueva inundada de Laos

El mayor reto de la misión de rescate se encontraba en un tramo de unos 30 metros de longitud debido al estrecho pasadizo inundado que los buzos atravesaban rectando.

A pesar de la felicidad del momento, los rescatistas señalan que aún hay dos personas que no han sido localizadas.

“Continúa la operación de búsqueda”, recordó Kengkard, que esta mañana exploró otro complejo minero cercano a la cueva por si hallaba alguna chimenea u otra forma de acceder a las zonas de la cavidad que aún quedan por explorar.

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La misión de rescate en Laos recuerda a la mediática operación que salvó a los 13 integrantes del equipo juvenil de fútbol “Jabalíes Salvajes” en la cueva tailandesa de Tham Luang en 2018, una misión que atrajo atención internacional y fue retratado en películas, documentales y libros, y en la que participaron dos de los rescatistas que colaboran en la misión actual.

(Con información de EP y EFE)