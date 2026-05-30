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Películas dirigidas por youtubers son las más taquilleras de EE. UU. este fin de semana

Se confirma la influencia de estos creadores de contenido en la industria cinematográfica estadounidense

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Youtubers en el cine
Las dos producciones surgieron a partir de creadores que adquirieron popularidad en YouTube. (Composición)

Las películas dirigidas por creadores surgidos de YouTube encabezan la taquilla de Estados Unidos, un giro en el panorama cinematográfico tradicional. Este fin de semana, dos producciones de terror desarrolladas por jóvenes cineastas que comenzaron su carrera en la plataforma digital superaron a los estrenos convencionales en recaudación y expectativa.

‘Backrooms’: del fenómeno viral al mejor estreno de A24

Al frente de la taquilla se situó ‘Backrooms’, dirigida por Kane Parsons. La película amplió la serie de videos de YouTube creada por Parsons, basada en imágenes de un misterioso espacio de oficinas que desafía las leyes de la física, un concepto que surgió a partir de un hilo en 4chan.

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El filme recaudó 38 millones de dólares en su primer viernes y las estimaciones apuntaron a entre 80 y 90 millones de dólares durante el fin de semana en salas estadounidenses.

“Backrooms”, dirigida por Kane Parsons, logró el mejor estreno en la historia del estudio A24. (Captura de video)
“Backrooms”, dirigida por Kane Parsons, logró el mejor estreno en la historia del estudio A24. (Captura de video)

Para el estudio independiente A24, este resultado representó el mejor estreno de su historia, al superar el récord anterior de ‘Civil War’, que había alcanzado 25,7 millones de dólares en su primer fin de semana. El desempeño de ‘Backrooms’ reforzó la apuesta de las productoras por propuestas surgidas de internet, según datos difundidos por The Hollywood Reporter.

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‘Obsession’: un fenómeno de crecimiento sostenido en taquilla

En el segundo lugar se ubicó ‘Obsession’, dirigida por Curry Barker, otro cineasta que debutó en YouTube en 2024. La película, que narra una historia de deseo romántico que se transforma en pesadilla, recaudó 8 millones de dólares el viernes y se proyectó que alcanzara 28,5 millones de dólares durante el fin de semana. Lo inusual fue su crecimiento: en su tercer fin de semana, la recaudación subió 19%, un comportamiento atípico para grandes estrenos que suelen perder entre 50% y 70% después del debut.

Según The Hollywood Reporter, ‘Obsession’ fue la primera película desde 1982 en aumentar su recaudación tanto en su segundo como en su tercer fin de semana, un hito que suele asociarse a estrenos navideños por su permanencia en cartelera. El caso más reciente de éxito por permanencia había sido ‘Sinners, cuya caída fue inferior al 5% en su segundo fin de semana.

'Obsession', de Curry Barker, convertida en un fenómeno viral
“Obsession”, de Curry Barker, es la primera película en décadas que incrementa su recaudación en su segundo y tercer fin de semana. (Focus Features)

Barker ya trabaja en nuevos proyectos, entre ellos una versión de ‘La masacre de Texas’, mientras su película más reciente consolidó su reputación dentro del terror independiente.

La consolidación de una tendencia

El auge de realizadores provenientes de YouTube no fue un hecho aislado. A principios de este año, Mark Fischbach (Markiplier) debutó en la dirección de largometrajes con Iron Lung, una adaptación de videojuego que logró casi 41 millones de dólares en la taquilla estadounidense. El desempeño de Fischbach reforzó la idea de que los creadores digitales pueden conectar con audiencias masivas fuera de internet.

El fenómeno de estos jóvenes directores atrajo la atención de analistas y de la industria. Según Mark DelVecchio, director general de Rutgers Cinema, muchos youtubers han intentado dar el salto al cine comercial sin éxito. La diferencia, afirmó DelVecchio en declaraciones recogidas por The New York Times, radicó en la trayectoria y la capacidad de construir una audiencia leal durante años: “A estas alturas, algunos de ellos llevan mucho tiempo haciendo vídeos, y así es como se consigue una audiencia fiel que te siga”.

Tanto Parsons como Barker destacan por haber construido audiencias fieles en YouTube antes de debutar en el cine comercial. (Europa Press)
Tanto Parsons como Barker destacan por haber construido audiencias fieles en YouTube antes de debutar en el cine comercial. (Europa Press)

La edad de los protagonistas también destaca: Parsons tiene 20 años y Barker 26. Ambos capitalizaron una combinación de experiencia digital, conocimiento de su público y creatividad para competir con grandes producciones de Hollywood.

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