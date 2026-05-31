Tácticas para ahorrar en las compras del supermercado ante los aumentos de precios

Expertos aconsejan planificar compras, adherirse a programas de fidelización y optar por marcas blancas para recortar gastos (AP/Jenny Kane).

La inflación y el encarecimiento de los alimentos llevan a millones de familias a buscar estrategias eficaces para reducir los gastos en el supermercado. El aumento de precios en productos básicos por conflictos internacionales, subas en los combustibles, aranceles y fenómenos climáticos, impacta de manera directa en el costo de vida.

Ante este escenario, expertos y consumidores compartieron recomendaciones en NPR y ABC News para optimizar el presupuesto y mantener la calidad de la dieta familiar.

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Planificación y cambios de hábitos en las compras

Trae Bodge, experta en compras inteligentes de TrueTrae.com, aconsejó en ABC 5 unirse a los programas de fidelización para ganar puntos y pagar con una tarjeta de crédito que permita sumar puntos y obtener reembolsos.

Además, sugirió: “Evitar los alimentos preparados, comprar por mayor y fijarse con atención en los precios unitarios; optar por los más bajos, que normalmente son las marcas blancas, porque ofrecen una mejor relación calidad-precio”.

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Bodge recomendó también estar atentos a los cupones que llegan por correo: “Hay algo que algunas familias olvidan hacer: usar esos folletos publicitarios que encuentran en su buzón. Quizás los tiren al contenedor de reciclaje, pero échenles un vistazo y planifiquen su menú en función de las ofertas”.

El uso de cupones y folletos de ofertas permite diseñar menús semanales más económicos en tiempos de aumento de precios (REUTERS/Siddharth Cavale).

Alternativas de proteínas y productos de marca propia

Frente al aumento en carnes, reemplazar esta proteína por opciones vegetales como legumbres y granos o incluso comprar un pollo asado puede reducir de manera considerable el gasto. Alli Powell, conocida en internet como la “Chica de las Compras”, aseguró en ABC News que puede alimentar a su familia de cuatro con USD 150 al mes.

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Powell sugirió preparar recetas en las que la carne no es el ingrediente principal: “Intento preparar platos donde la carne no sea la protagonista como una sopa o un bol de arroz. Estamos haciendo algo donde la carne es un acompañamiento”.

A su vez, propuso cocinar sin carne algunos días de la semana: “Intentamos tener un lunes sin carne todas las semanas” y agregó que con esa estrategia puede gastar USD 10 por la comida de toda la familia.

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Aprovechar al máximo los alimentos es clave. Powell recomendó almacenar frutas y verduras en envases transparentes para tener a la vista lo que queda y evitar que se eche a perder la comida.

Reemplazar la carne por proteínas vegetales como legumbres y granos ayuda a reducir el gasto en el supermercado sin perder nutrientes (REUTERS/Jessica DiNapoli).

Programas de fidelización, cupones y marcas propias

El auge de supermercados de descuento y clubes mayoristas cambió la forma de consumir. Cadenas como Aldi crecieron de forma sostenida y atrajeron a consumidores con precios bajos y productos de marca propia o blanca, es decir, productos sin marca de otros fabricantes, que representaron más del 90% de su surtido.

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De acuerdo con NPR, un informe de Consumer Reports mostró que cadenas como Aldi y Lidl ofrecieron precios de manera aproximada un 8% más bajos que Walmart, mientras que Costco y BJ’s Wholesale Club llegaron a diferencias del 21% menos.

El especialista del sector alimenticio Phil Lempert señaló que los comercios de comestibles de bajo costo suelen ocupar espacios más pequeños que los supermercados convencionales, ofrecen un surtido reducido, cuentan con menos empleados y logran una operación más eficiente.

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Cadenas como Aldi y Lidl ofrecen precios en promedio un 8% menores que otros supermercados tradicionales como Walmart (REUTERS/Anna Driver).

Como ejemplo, indicó que en Aldi los trabajadores no retiran los productos enlatados de sus cajas: abren la parte superior de los empaques y los colocan en los estantes, lo que optimiza el tiempo.

Por su parte, una consumidora, Rachel Negro-Henderson, afirmó que en tiendas como Aldi “no se sacrifica nada”: “Se sacrifican las marcas más conocidas, en general, pero la calidad sigue siendo excelente”.

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Comprar algunos productos en grandes cantidades o en presentaciones familiares también es una opción para ahorrar. Elegir artículos no perecederos o de fácil almacenamiento cuando hay ofertas permite reducir el costo promedio por unidad.